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Para toda família

Passeios gratuitos para fazer com crianças na Grande Vitória durante as férias

Julho já chegou e com ele as férias escolares. Confira cinco lugares para levar a garotada e se divertir
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 13 de Julho de 2024 às 09:41

Passeios de graça para fazer com as crianças na Grande Vitória durante as férias de julho
Passeios de graça para fazer com as crianças na Grande Vitória durante as férias de julho Crédito: Carlos Alberto da Silva
As férias escolares de julho são um ótimo momento para passeios em família. Na região da Grande Vitória, há várias opções para se divertir sem gastar nada. Confira algumas atrações gratuitas para aproveitar com as crianças!

Farol de Santa Luzia

Farol de Santa Luzia, em Vila Velha
Farol de Santa Luzia, em Vila Velha Crédito: Fabricio Christ/ TV Gazeta ES
  • Localizado na Praia da Costa, em Vila Velha, o Farol de Santa Luzia orienta embarcações que navegam pelos portos de Tubarão, Vitória e Vila Velha. Uma ótima oportunidade para conhecer um pouco da história naval da região.
  • Horário de funcionamento: de terça a domingo, das 9h às 16h30
  • Como chegar: Rua Santa Luzia, Praia da Costa, Vila Velha.

Morro do Moreno

Parte do município de Vila Velha visto do Morro do Moreno. Na imagem, a Paria da Costa e seus prédios.
Parte do município de Vila Velha visto do Morro do Moreno. Crédito: Carlos Alberto Silva
  • De acesso livre, o Morro do Moreno se destaca pelos seus 134 metros de altitude, oferecendo uma vista deslumbrante da faixa de praias e da cidade. Do cume, é possível admirar a Baía de Vitória, o Mestre Álvaro, o Convento da Penha e a Terceira Ponte. Ideal para um exercício matinal em família.
  • Horário de funcionamento: Aberto 24h
  • Como chegar: Rua Xavantes, 262, Praia da Costa, Vila Velha.

Parque da Fonte Grande

Visão privilegiada do Parque da Fonte Grande, em Vitória
O Parque da Fonte Grande permite a observação de répteis Crédito: Divulgação/Prefeitura de Vitória
  • Com 21,8 mil metros quadrados, o Parque da Fonte Grande permite a observação de répteis, invertebrados, pequenos mamíferos e aves. O local possui mirantes naturais que proporcionam vistas incríveis de Vitória e seus arredores, além de oferecer um contato direto com a natureza.
  • Horário de funcionamento: de terça a domingo, das 8h às 17h, inclusive feriados
  • Como chegar: Rodovia Serafim Derenzi, Vitória, ES.

Estação Ferroviária de Viana

Estação Ferroviária de Viana: município deve criar, ainda em 2021, o projeto Programa Permanente de Registro de Patrimônios Culturais Materiais e Imateriais
Estação Ferroviária de Viana:  é possível conhecer a “Maria Fumaça” Crédito: SECOM Viana
  • Na Estação Ferroviária de Viana, é possível conhecer a “Maria Fumaça”, uma locomotiva centenária revitalizada. Um passeio que encanta tanto crianças quanto adultos, mostrando um pouco da história ferroviária.
  • Horário de funcionamento: de segunda a domingo, das 8h às 20h
  • Como chegar: Rua Cel. Viêira Pímentel, 118-186, Centro, Viana.

Convento de São Francisco

Data: 09/05/2008 - ES - Vitória - Convento de São Francisco, na Cidade Alta. - Editoria: Cidades - Foto: Carlos Alberto da Silva - GZ.
Convento de São Francisco, na Cidade Alta Crédito: Carlos Alberto da Silva
  • Considerado a segunda construção mais antiga do país, o Convento de São Francisco é um excelente local para aprender sobre a história capixaba. Para visitas ao interior do convento, é necessário agendar horário com o Projeto Visitar Centro Histórico.
  • Agendamento: (27) 3235-28134 ou [email protected]
  • Horário de funcionamento: quarta a domingo, das 13h às 17h
  • Como chegar: Rua Uruguai, 47, Centro, Vitória.

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