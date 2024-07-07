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Diversão

Férias de julho: veja opções no ES para aproveitar com a criançada

Além de atrações especiais em shoppings da Grande Vitória, a programação conta com teatros e colônias de férias
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 07 de Julho de 2024 às 10:00

Férias escolares: HZ separou opções para a criançada durante o mês de julho
Férias escolares: HZ separou opções para a criançada durante o mês de julho Crédito: Divulgação
O mês de julho chegou e, com ele, as férias escolares. Com a criançada em casa, passeios com atrações especiais são ótimas opções para toda a família. Confira a lista que HZ preparou para os pequenos em todo o ES:

Férias Espetaculares do Mestre - Shopping Mestre Álvaro

  • Local: Espaço Diversão do Mestre, Piso L2
  • Horário: Todos os sábados e domingos de julho, às 17h
  • Inscrição: Cadastro online no site do shopping para retirada de ingressos
  • Atividades:
    • Sábados:
      • 6 de julho: Teatro - "Alice no País das Maravilhas"
      • 13 de julho: Teatro - "Os Três Porquinhos"
      • 20 de julho: Teatro - "O Pequeno Príncipe"
      • 27 de julho: Teatro - "Pinóquio"
    • Domingos:
      • 7 de julho: Teatro de Fantoches
      • 14 de julho: Musicalização Infantil
      • 21 de julho: Show de Mágica
      • 28 de julho: Show de Circo

Programação de Férias no Shopping Praia da Costa

  • Exposição: "SmartZoo: Uma Jornada Animatrônica pelo Mundo Animal"
  • Local: Praça de Eventos, Piso L1
  • Data: 2 de julho a 4 de agosto
  • Horário:
    • Segunda a sábado: 10h às 22h
    • Domingo: 14h às 21h
  • Entrada: Gratuita
  • Atividades Adicionais:
    • Foto com elefante: R$ 30
    • Passeio de safari com realidade virtual: R$ 25

Atração Kung Fu Panda 4 – O Templo da Diversão - Shopping Vitória

  • Período: 5 de julho a 25 de agosto
  • Local: Praça Central do Shopping Vitória
  • Horário:
    • Segunda a sábado: 12h às 22h
    • Domingos e feriados: 12h às 20h
  • Bilheteria: 30 minutos – R$ 42 / R$1,50 para cada minuto extra
  • Vendas: Na bilheteria da atração ou na plataforma Sympla 
  • Classificação: 4 a 12 anos

Ilha do Rock No Shopping Vitória

  • Data: 5 a 7 e 12 a 14 de julho
  • Local: Estacionamento externo, próximo à entrada principal do Shopping Vitória
  • Atividades: Música e gastronomia. Área kids, garantindo o entretenimento do público infantil
  • Entrada: Gratuita

Férias Shopping Montserrat

  • Local: Piso L3
  • Horário: 14h às 17h
  • Ingressos: Gratuitos, disponíveis na plataforma Sympla 
  • Atividades:
    • Sábados:
      • 6 de julho: Festa das Bolhas
      • 13 de julho: Brinquedos Antigos
      • 20 de julho: Teatro das Princesas
      • 27 de julho: Pintura Pequenos Artistas
    • Domingos:
      • 7 de julho: Encontro com Minions
      • 14 de julho: Piquenique com Brincadeiras
      • 21 de julho: Gincana de Férias
      • 28 de julho: Oficina de Pizza e Recreação

Teatro Sesi

  • Local: Teatro do SESI, Jardim da Penha - Vitória
  • Musical Nuvem D'água:
    • 12 de julho (sexta): 09:30 e 14h - Escolas
    • 13 de julho (sábado): 17h - Público geral
    • 14 de julho (domingo): 14h e 17h - Público geral
    • Ingressos: Acesse
  • Musical Moana:
    • 28 de julho (domingo): 14h - Público geral
    • Ingressos: Acesse

Teatro Campaneli

  • Frozen
  • Data: 7 de julho (domingo)
  • Horário: 15h - 16h
  • Local: Teatro Campaneli, R. Luiz Gonzáles Alvarado, 64 - Enseada do Suá, Vitória
  • Ingressos: Acesse

Colônia de Férias Sesi Jardim da Penha

  • Data: 22 a 26 de julho, das 13h às 19h
  • Local: Escola de Referência SESI Jardim da Penha
  • Informações: (27) 3334-7309/7304/7305

Museu Vale - Especial Férias Escolares

  • Período: 13 a 28 de julho
  • Atividades: Ativações Educativas na Exposição FOLHEAR: De terça a domingo, das 08h30 às 11h e das 13h30 às 16h
  • Local: Parque Botânico Vale
  • Inscrições: No dia da programação na Sala do Educativo MV Extramuros
  • Informações: (27) 99252-7525 e museuvale.org

PROGRAMA CULTURA - SESC GLÓRIA

  • Vivências em Artes Visuais
    • Serviço: Miniurbanista: (re)conhecendo a cidade que habito
    • Público alvo: Crianças de 6 a 12 anos acompanhadas de um responsável
    • Vagas: 30 crianças acompanhadas de um responsável
    • Datas:
      • Grupo 01: 13 de julho
      • Grupo 02: 27 de julho
    • Horário: 9h às 11h30
    • Valor: Gratuito
    • Inscrições: sesc-es.com.br
    • Evento: Orquestra Jovem Capixaba | Concerto "Florestas Brasileiras - Mata Atlântica"
      • Data: 05 de julho
      • Local: Teatro Glória, Centro Cultural Sesc Glória
      • Horário: 20h
      • Ingressos: Gratuito pelo site sesc-es.com.br e bilheteria do Sesc Glória
    • Evento: Cine Sesc Sobremesa INFANTIL
      • Data: 3 a 17 de julho
      • Local: Sala de Cinema Marien Calixte, 3° andar
      • Horário: 12h30
      • Ingressos: Gratuito pelo site sesc-es.com.br e bilheteria do Sesc Glória
    • Evento: Cinema Infantil no CINESESC GLÓRIA
      • Categoria: Exibição de filmes INFANTIS
      • Data: 3 a 13 de julho e 27 de julho
      • Local: Sala de Cinema Marien Calixte, 3° andar, Centro Cultural Sesc Glória
      • Ingressos: Gratuito pelo site sesc-es.com.br e bilheteria do Sesc Glória

Escola de Ciência, Biologia e História

  • Tema: "O mundo encantado dos ecossistemas"
  • Horário: 9h, 10h, 13h e 14h
  • Atividades:
    • Terça-feira (16/07 e 23/07): O fantástico universo dos peixes - produção de um "PeixART"
    • Quarta-feira (17/07 e 24/07): Pintura com pincéis naturais extraídos do manguezal
    • Quinta-feira (18/07 e 25/07): O incrível mundo das imagens animadas - confecção de um "Taumatrópio"
    • Sexta-feira (19/07 e 26/07): Produção de um "Triorama"
  • Local: Avenida Dário Lourenço de Souza, nº 790, Bairro Mário Cypreste, Vitória - ES
  • Inscrição: No dia da programação, diretamente no local
  • Contato: (27) 3227-2314 ou email: [email protected]

Planetário de Vitória

  • Local: Avenida Fernando Ferrari, 514, UFES
  • Horário:
    • Terças: 14h, 15h, 16h, 17h
    • Quartas: 14h, 15h, 16h, 17h
    • Quintas: 14h, 15h, 16h, 17h
    • Sextas: 14h, 15h, 16h, 17h, 18h, 18h30, 19h30
  • Sessões:
    • Sistema Solar, Sol, Terra e Lua, Astronauta
  • Inscrições: Gratuitas, no local
  • Informações: (27) 3335-7777

Praça da Ciência

  • Local: Avenida Américo Buaiz, s/n, Enseada do Suá
  • Horário:
    • Terça a sexta: 8h - 12h, 13h - 17h
    • Sábado e domingo: 8h - 12h
  • Atividades:
    • Oficina de Física, Neurociências
    • Demonstração da Bobina de Tesla, Ondulatória
  • Entrada: Gratuita
  • Informações: (27) 3227-2314

Escola de Física e Escola de Inovação

  • Local: Padre José de Anchieta, s/n, Parque Moscoso
  • Horário:
    • Terça a sexta: 9h - 12h, 13h - 17h
  • Atividades:
    • Oficinas e Visitas Guiadas
      • Difração com DVD
      • Microscópio a Laser
      • Borboletas
      • Pixel Art

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