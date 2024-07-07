Férias de julho: veja opções no ES para aproveitar com a criançada

O mês de julho chegou e, com ele, as férias escolares. Com a criançada em casa, passeios com atrações especiais são ótimas opções para toda a família. Confira a lista que HZ preparou para os pequenos em todo o ES:
Férias Espetaculares do Mestre - Shopping Mestre Álvaro
- Local: Espaço Diversão do Mestre, Piso L2
- Horário: Todos os sábados e domingos de julho, às 17h
- Inscrição: Cadastro online no site do shopping para retirada de ingressos
- Atividades:
- Sábados:
- 6 de julho: Teatro - "Alice no País das Maravilhas"
- 13 de julho: Teatro - "Os Três Porquinhos"
- 20 de julho: Teatro - "O Pequeno Príncipe"
- 27 de julho: Teatro - "Pinóquio"
- Domingos:
- 7 de julho: Teatro de Fantoches
- 14 de julho: Musicalização Infantil
- 21 de julho: Show de Mágica
- 28 de julho: Show de Circo
Programação de Férias no Shopping Praia da Costa
- Exposição: "SmartZoo: Uma Jornada Animatrônica pelo Mundo Animal"
- Local: Praça de Eventos, Piso L1
- Data: 2 de julho a 4 de agosto
- Horário:
- Segunda a sábado: 10h às 22h
- Domingo: 14h às 21h
- Entrada: Gratuita
- Atividades Adicionais:
- Foto com elefante: R$ 30
- Passeio de safari com realidade virtual: R$ 25
Atração Kung Fu Panda 4 – O Templo da Diversão - Shopping Vitória
- Período: 5 de julho a 25 de agosto
- Local: Praça Central do Shopping Vitória
- Horário:
- Segunda a sábado: 12h às 22h
- Domingos e feriados: 12h às 20h
- Bilheteria: 30 minutos – R$ 42 / R$1,50 para cada minuto extra
- Vendas: Na bilheteria da atração ou na plataforma Sympla
- Classificação: 4 a 12 anos
Ilha do Rock No Shopping Vitória
- Data: 5 a 7 e 12 a 14 de julho
- Local: Estacionamento externo, próximo à entrada principal do Shopping Vitória
- Atividades: Música e gastronomia. Área kids, garantindo o entretenimento do público infantil
- Entrada: Gratuita
Férias Shopping Montserrat
- Local: Piso L3
- Horário: 14h às 17h
- Ingressos: Gratuitos, disponíveis na plataforma Sympla
- Atividades:
- Sábados:
- 6 de julho: Festa das Bolhas
- 13 de julho: Brinquedos Antigos
- 20 de julho: Teatro das Princesas
- 27 de julho: Pintura Pequenos Artistas
- Domingos:
- 7 de julho: Encontro com Minions
- 14 de julho: Piquenique com Brincadeiras
- 21 de julho: Gincana de Férias
- 28 de julho: Oficina de Pizza e Recreação
Teatro Sesi
Teatro Campaneli
- Frozen
- Data: 7 de julho (domingo)
- Horário: 15h - 16h
- Local: Teatro Campaneli, R. Luiz Gonzáles Alvarado, 64 - Enseada do Suá, Vitória
- Ingressos: Acesse
Colônia de Férias Sesi Jardim da Penha
- Data: 22 a 26 de julho, das 13h às 19h
- Local: Escola de Referência SESI Jardim da Penha
- Informações: (27) 3334-7309/7304/7305
Museu Vale - Especial Férias Escolares
- Período: 13 a 28 de julho
- Atividades: Ativações Educativas na Exposição FOLHEAR: De terça a domingo, das 08h30 às 11h e das 13h30 às 16h
- Local: Parque Botânico Vale
- Inscrições: No dia da programação na Sala do Educativo MV Extramuros
- Informações: (27) 99252-7525 e museuvale.org
PROGRAMA CULTURA - SESC GLÓRIA
- Vivências em Artes Visuais
- Serviço: Miniurbanista: (re)conhecendo a cidade que habito
- Público alvo: Crianças de 6 a 12 anos acompanhadas de um responsável
- Vagas: 30 crianças acompanhadas de um responsável
- Datas:
- Grupo 01: 13 de julho
- Grupo 02: 27 de julho
- Horário: 9h às 11h30
- Valor: Gratuito
- Inscrições: sesc-es.com.br
- Evento: Orquestra Jovem Capixaba | Concerto "Florestas Brasileiras - Mata Atlântica"
- Data: 05 de julho
- Local: Teatro Glória, Centro Cultural Sesc Glória
- Horário: 20h
- Ingressos: Gratuito pelo site sesc-es.com.br e bilheteria do Sesc Glória
- Evento: Cine Sesc Sobremesa INFANTIL
- Data: 3 a 17 de julho
- Local: Sala de Cinema Marien Calixte, 3° andar
- Horário: 12h30
- Ingressos: Gratuito pelo site sesc-es.com.br e bilheteria do Sesc Glória
- Evento: Cinema Infantil no CINESESC GLÓRIA
- Categoria: Exibição de filmes INFANTIS
- Data: 3 a 13 de julho e 27 de julho
- Local: Sala de Cinema Marien Calixte, 3° andar, Centro Cultural Sesc Glória
- Ingressos: Gratuito pelo site sesc-es.com.br e bilheteria do Sesc Glória
Escola de Ciência, Biologia e História
- Tema: "O mundo encantado dos ecossistemas"
- Horário: 9h, 10h, 13h e 14h
- Atividades:
- Terça-feira (16/07 e 23/07): O fantástico universo dos peixes - produção de um "PeixART"
- Quarta-feira (17/07 e 24/07): Pintura com pincéis naturais extraídos do manguezal
- Quinta-feira (18/07 e 25/07): O incrível mundo das imagens animadas - confecção de um "Taumatrópio"
- Sexta-feira (19/07 e 26/07): Produção de um "Triorama"
- Local: Avenida Dário Lourenço de Souza, nº 790, Bairro Mário Cypreste, Vitória - ES
- Inscrição: No dia da programação, diretamente no local
- Contato: (27) 3227-2314 ou email: [email protected]
Planetário de Vitória
- Local: Avenida Fernando Ferrari, 514, UFES
- Horário:
- Terças: 14h, 15h, 16h, 17h
- Quartas: 14h, 15h, 16h, 17h
- Quintas: 14h, 15h, 16h, 17h
- Sextas: 14h, 15h, 16h, 17h, 18h, 18h30, 19h30
- Sessões:
- Sistema Solar, Sol, Terra e Lua, Astronauta
- Inscrições: Gratuitas, no local
- Informações: (27) 3335-7777
Praça da Ciência
- Local: Avenida Américo Buaiz, s/n, Enseada do Suá
- Horário:
- Terça a sexta: 8h - 12h, 13h - 17h
- Sábado e domingo: 8h - 12h
- Atividades:
- Oficina de Física, Neurociências
- Demonstração da Bobina de Tesla, Ondulatória
- Entrada: Gratuita
- Informações: (27) 3227-2314
Escola de Física e Escola de Inovação
- Local: Padre José de Anchieta, s/n, Parque Moscoso
- Horário:
- Terça a sexta: 9h - 12h, 13h - 17h
- Atividades:
- Oficinas e Visitas Guiadas
- Difração com DVD
- Microscópio a Laser
- Borboletas
- Pixel Art