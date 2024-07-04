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Neste fim de semana

Arraiá na Serra terá shows de Trio Virgulino e Trio Forrozão com entrada gratuita

Shopping terá três dias de programação. Além de grandes nomes do forró pé de serra, o evento contará com quadrilha infantil e food park
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 04 de Julho de 2024 às 10:54

Trio Virgulino se apresenta nesta sexta-feira (5), na Serra
Trio Virgulino se apresenta nesta sexta-feira (5), na Serra Crédito: Divulgação
O clima ‘junino’ continua a mil em julho. E neste fim de semana, os capixabas poderão curtir um arraiá especial com shows nacionais. Nesta sexta (05), sábado (06) e domingo (07), a festa julina do Shopping Mestre Álvaro, na Serra, contará com apresentações de dois dos maiores grupos de forró pé de serra do Brasil: Trio Virgulino e Trio Forrozão.
Com entrada gratuita, o ‘Arraiá do Mestre’ acontece no Pátio Mestre Álvaro, área externa ao ar livre, de sexta a domingo, das 17h às 22h. Na sexta-feira (05), a partir das 19h30, o Trio Virgulino, formado por Adelmo Nascimento (triângulo), Roberto Pinheiro (zabumba) e Robson Pinheiro (sanfona), vai trazer maiores sucessos do forró pé de serra, entre eles “Preciso do Seu Sorriso”, “Forró e Paixão e “Pequenininha”.
Arraiá do Mestre acontece neste fim de semana
Arraiá do Mestre acontece neste fim de semana Crédito: Divulgação
Já no sábado (06), é a vez do Trio Forrozão subir ao palco. No repertório também estão músicas consagradas, que se tornaram clássicos do gênero, como: "Espumas ao Vento", "Numa Sala de Reboco", "Sou o Estopim" e "Zé do Rock". Também não fica de fora o "Xote Capixaba", em que o Trio faz uma homenagem ao Espírito Santo, exaltando a culinária típica e as belezas de diversos locais do ES.
De acordo com Nicodemos, vocalista do grupo, a expectativa para o show é imensa. “Nós estamos muito ansiosos por esse momento. Estamos preparando um show com muitos sucessos do Trio Forrozão e também muito arrasta-pé. O público capixaba tem muito carinho conosco e nós com vocês. Vai ser uma noite memorável”, destaca.
O Trio Forrozão é uma das atrações do Arraiá do Mestre
O Trio Forrozão é uma das atrações do Arraiá do Mestre Crédito: Divulgação
A festa continua no domingo, a partir das 17h, com quadrilha infantil, que será organizada na hora e é aberta para a participação de todos. A partir das 19h30, o Trio Havengar é o responsável por animar o último dia de evento, em show especial ao lado do cantor Fred Nery, vocalista da banda Macucos. Juntos, eles sobem ao palco para uma super apresentação com alguns dos grandes hits do forró e da música capixaba.
Além disso, o arraiá também contará com uma programação especial recheada de muitas delícias, com food park, barraquinhas, bebidas e brincadeiras típicas, touro mecânico, quadrilha infantil e muito mais.
Arraiá do Mestre acontece neste fim de semana
Arraiá do Mestre acontece neste fim de semana Crédito: Divulgação

SERVIÇO

  • Arraiá do Mestre
  • Festa julina com shows nacionais, barraquinhas com comidas, bebidas e brincadeiras típicas, área kids, quadrilha infantil e muito mais
  • Horário: 17h às 22h
  • Sexta (5) - Trio Virgulino - 19h30
  • Sábado (6) - Trio Forrozão - 19h30
  • Domingo (7) - Trio Havengar e Fred Macucos - 19h30
  • Local: Shopping Mestre Álvaro, Pátio Mestre Álvaro
  • Gratuito

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