Banda Magic!, do hit “Rude”, grava clipe no Espírito Santo; assista

Que o Espírito Santo é um verdadeiro cenário de lindas paisagens nós já sabemos. Mas agora foi a vez da banda Magic!, dona do sucesso “Rude”, exaltar as belezas capixabas. O grupo canadense esteve no Estado em abril deste ano para realizar um show e aproveitou a vinda para gravar um videoclipe.
Com cara de hit, o clipe do single “Good Feeling About You” foi lançado no dia 21 de junho e logo chamou atenção por ter cenas em locais muito conhecidos pelos capixabas. Dentre eles, a Terceira Ponte, a Ponte de Camburi, Enseada do Suá, Vila Velha e até o porto de Vitória foram contemplados na produção. Assista abaixo:
Com mais de 54 mil visualizações no Youtube, o vídeo rendeu diversos comentários dos fãs brasileiros da banda. “Oxi parece Vila Velha”, escreveu um internauta. Na sequência, outro seguidor disse: “Alvorada para ser mais exata”. “Quero ver alguém dizer que existe banda mais brasileira que essa”, comentou outra fã.
Como dito anteriormente, a banda aproveitou que estava no Estado 027 para fazer as gravações. O grupo se apresentou no dia 26 de abril, na temporada de despedida do Ilha Shows, em Vitória. Além do trio de reggae fusion, a banda californiana The Calling, conhecida pelo sucesso “Wherever You Will Go”, também agitou a casa.