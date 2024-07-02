  Banda Magic!, do hit "Rude", grava clipe no Espírito Santo; assista
Banda Magic!, do hit "Rude", grava clipe no Espírito Santo; assista

Clipe de “Good Feeling About You” conta com cenas na Terceira Ponte e até no Porto de Vitória
Felipe Khoury

Publicado em 02 de Julho de 2024 às 17:00

Clipe da música "Good Feeling About You" tem cenas em Vila Velha Crédito: Reprodução/Youtube/@ MAGIC!
Que o Espírito Santo é um verdadeiro cenário de lindas paisagens nós já sabemos. Mas agora foi a vez da banda Magic!, dona do sucesso “Rude”, exaltar as belezas capixabas. O grupo canadense esteve no Estado em abril deste ano para realizar um show e aproveitou a vinda para gravar um videoclipe.
Com cara de hit, o clipe do single “Good Feeling About You” foi lançado no dia 21 de junho e logo chamou atenção por ter cenas em locais muito conhecidos pelos capixabas. Dentre eles, a Terceira Ponte, a Ponte de Camburi, Enseada do Suá, Vila Velha e até o porto de Vitória foram contemplados na produção. Assista abaixo:
Com mais de 54 mil visualizações no Youtube, o vídeo rendeu diversos comentários dos fãs brasileiros da banda. “Oxi parece Vila Velha”, escreveu um internauta. Na sequência, outro seguidor disse: “Alvorada para ser mais exata”. “Quero ver alguém dizer que existe banda mais brasileira que essa”, comentou outra fã.
Uma das cenas do clipe de "Good Feeling About You" é no Porto de Vitória Crédito: Reprodução/Youtube/@ MAGIC!
Como dito anteriormente, a banda aproveitou que estava no Estado 027 para fazer as gravações. O grupo se apresentou no dia 26 de abril, na temporada de despedida do Ilha Shows, em Vitória. Além do trio de reggae fusion, a banda californiana The Calling, conhecida pelo sucesso “Wherever You Will Go”, também agitou a casa.

Veja Também

Festival de rock em Vitória terá música, cerveja artesanal e gastronomia

Pai de MC Gui diz que é 'dono' do hit 'Bum Bum Tam Tam' e MC Fioti reage; veja

Evento gratuito no ES sobre leitura terá a presença de Ailton Krenak

Recomendado para você

Imagem de destaque
José Darcy Arruda publica vídeo se despedindo da Polícia Civil do ES
Imagem de destaque
Kelly Key convoca fãs a fazer uma corrente de oração após marido sofrer AVC
Falha no controle aéreo suspende pousos e decolagens em São Paulo

