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Disputa por música

Pai de MC Gui diz que é 'dono' do hit 'Bum Bum Tam Tam' e MC Fioti reage; veja

A faixa, que fez sucesso internacional em 2017, enfrenta disputa por paternidade nas redes sociais após fala de MC Gui em palestra de Pablo Marçal
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 01 de Julho de 2024 às 15:15

Inspirado pela flauta de Johann Sebastian Bach, o MC Fioti compôs 'Bum Bum Tam Tam', que já tem 733 milhões de visualizações
Inspirado pela flauta de Johann Sebastian Bach, o MC Fioti compôs 'Bum Bum Tam Tam', que já tem 733 milhões de visualizações Crédito: Bruno Capelas/Estadão
O sucesso internacional de 2017, Bum Bum Tam Tam, continua gerando controvérsias, desta vez envolvendo MC Fioti, MC Gui, o empresário Rogério Alves, pai de MC Gui, e até Pablo Marçal.
Recentemente, um vídeo compartilhado por um perfil de fãs trouxe à tona declarações polêmicas. No vídeo, MC Gui faz as apresentações e declara: "Meu pai não possui nenhuma habilidade musical. No entanto, ele é o dono da maior música brasileira reproduzida mundialmente", referindo-se a Bum Bum Tam Tam. Em resposta, Rogério afirma: "Eu não sei de nota nenhuma ali, nada. A maior música da era digital do Brasil é minha", assegura.
Rogério esclarece: "A música chama Bum Bum Tam Tam, junto com MC Fioti. Foi meu escritório, o meu quintalzinho que fez essa música", disse, referindo-se à produtora dele, RW. Em resposta às declarações veiculadas, MC Fioti, pronunciou-se na mesma publicação, refutando as alegações apresentadas. Ele afirmou: "O único criador da música Bum Bum Tam Tam sou eu, Leandro Aparecido Ferreira (MC Fioti). Composição, produção, gravação, mixagem e masterização, foi tudo eu! E tchau, obrigado", escreveu.
Além disso, MC Fioti reconheceu a colaboração de diversos indivíduos no lançamento da faixa, expressando gratidão pela oportunidade recebida e atribuindo a maior parte do mérito ao divino, concluindo com 'a maior parte foi Deus que fez'.
Fioti recebeu apoio de fãs na postagem: "Não perca seu tempo e energia preciosa com esse povo", escreveu uma seguidora.
MC Fioti é ex-funcionário da RW Produtora. Na época em que o hit estourou, o funkeiro disse ao G1 que passava as noites no trabalho por ser muito longe de sua casa. Lá, ele também aproveitava para fazer alguns beats.
O Estadão entrou em contato com MC Fioti e MC Gui para esclarecer a situação, mas não obteve resposta até a publicação desta reportagem. O espaço segue aberto.
Da flauta de Bach para o funk cariocaEm 2017, o então iniciante no funk, MC Fioti, via sua música, Bum Bum Tam Tam, transpor as fronteiras nacionais. Após fazer sucesso em todo o País, a faixa foi incessantemente reproduzida na França, com 56 milhões de views, seguida da Colômbia (49 milhões), Argentina e Turquia (com 43 milhões cada).
A própria produção da faixa conta com certa influência cosmopolita, ainda que por acaso: MC Fioti conta que pegou na internet o sample de uma flauta - que não era qualquer flauta, e sim um trecho de Partita em Lá Menor, criado por ninguém menos que Johann Sebastian Bach em 1723 - e trabalhou a batida envolvente a partir da criação do ícone da música clássica. Depois, levou o beat criado no computador dele para mixar na produtora de Rogério.
A faixa foi regravada posteriormente por J Balvin e o rapper Future.
ButantãEm 2021, durante a pandemia, MC Fioti foi chamado pelo Instituto Butantã para gravar uma versão de Bum Bum Tam Tam divulgando as tão aguardadas vacinas contra a covid-19 produzidas pelo órgão. A missão foi prontamente aceita pelo funkeiro: "Me sinto muito satisfeito em participar disso. Eu me comunico com a comunidade e muita gente lá não acredita nisso. Fico feliz em passar um incentivo, através da música", disse, na época, à AFP.

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