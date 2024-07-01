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Aprenda dicas criativas e fáceis para maquiagens de festa junina

A convite de HZ, maquiadora ensina dicas para arrasar nas produções de maquiagem para curtir os arraiás
Liege Vervloet

Liege Vervloet

Publicado em 01 de Julho de 2024 às 14:28

Que tal se preparar para os arraiás juninos com uma maquiagem super fácil e rápida? É o que ensina a maquiadora Natalia Albuquerque, que a convite de HZ e produziu duas makes diferenciadas para as festas juninas, uma mais simples e outra intermediária.
Para a primeira produção, é necessário apenas uma fita, uma tesoura, uma sombra colorida e um pincel. Depois de cortar a fita em formato de bandeira, é só colar no canto do olho, esfumar levemente a sombra e retirar a bandeirinha. Já para a segunda, você vai precisar de um pincel, delineador em gel, sombras coloridas e um fixador de maquiagem. Confira!
Maquiagem / A maquiadora Natalia Albuq e a jornalista Liege Vervloet com maquiagem para as festas juninas
A maquiadora Natalia Albuquerque e a jornalista Liege Vervloet preparam maquiagens para as festas juninas Crédito: Carlos Alberto

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