Aprenda dicas criativas e fáceis para maquiagens de festa junina

Que tal se preparar para os arraiás juninos com uma maquiagem super fácil e rápida? É o que ensina a maquiadora Natalia Albuquerque, que a convite de HZ e produziu duas makes diferenciadas para as festas juninas, uma mais simples e outra intermediária.

Para a primeira produção, é necessário apenas uma fita, uma tesoura, uma sombra colorida e um pincel. Depois de cortar a fita em formato de bandeira, é só colar no canto do olho, esfumar levemente a sombra e retirar a bandeirinha. Já para a segunda, você vai precisar de um pincel, delineador em gel, sombras coloridas e um fixador de maquiagem. Confira!