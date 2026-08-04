Quando a decisão errada custa mais do que a crise

O problema, porém, vai além da falta de dados. Existe uma camada psicológica que agrava tudo. Vieses comportamentais como aversão à perda, excesso de confiança e o chamado custo afundado afetam decisões financeiras e geram impactos emocionais e cognitivos relevantes. O viés do custo afundado é especialmente destrutivo no ambiente de negócios: a pessoa continua investindo tempo, dinheiro ou energia em algo apenas porque já gastou demais, mesmo quando a melhor escolha seria parar. Projetos que deveriam ser encerrados seguem consumindo caixa por meses, às vezes anos, porque admitir o erro parece pior do que perpetuá-lo.



Quem quer abrir um novo negócio interpreta qualquer pequeno sinal como validação. Nas empresas, isso acontece frequentemente em lançamentos de produtos, expansões ou decisões financeiras tomadas mais pela empolgação do que pelos números reais. O viés de confirmação, como é conhecido, leva gestores a buscar apenas as informações que sustentam a decisão que já querem tomar, ignorando os alertas contrários.



No fim, os números da Serasa e do Sebrae descrevem o mesmo fenômeno visto de ângulos diferentes: não é a crise que quebra a empresa, é a decisão tomada sem informação e sob o efeito de um viés não percebido, meses ou anos antes de o caixa apertar. Enquanto o problema for tratado como um evento (a falência, a recuperação judicial, o fechamento das portas), a solução vai continuar chegando tarde. Quando tratado como processo — por meio do controle financeiro em tempo real e da disposição de reconhecer o erro antes que ele se torne dívida —, a crise deixa de ser destino e volta a ser só um risco administrável.