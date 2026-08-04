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Polêmica

Ator Marco Furlan é preso em flagrante por suspeita de estuprar criança de 5 anos

Artista foi detido após denúncia durante uma festa de aniversário em Pindamonhangaba; Justiça manteve a prisão em audiência de custódia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 04 de Agosto de 2026 às 09:59

Ator Marco Furlan é preso em flagrante por suspeita de estupro de vulnerável
Ator Marco Furlan é preso em flagrante por suspeita de estupro de vulnerável Reprodução Instagram Marco Furlan

O ator Marco Furlan, de 48 anos, foi preso em flagrante no último domingo (2), em Pindamonhangaba, no interior de São Paulo, suspeito do crime de estupro de vulnerável contra uma criança de 5 anos. O caso aconteceu durante uma festa de aniversário e é investigado pela Polícia Civil sob sigilo.


De acordo com o boletim de ocorrência, a situação foi descoberta após a criança chorar, o que chamou a atenção de pessoas que participavam da comemoração. A mãe da vítima foi até o local acompanhada por outros convidados e encontrou o ator com a criança. A Polícia Militar foi acionada e realizou a prisão em flagrante.


Ainda segundo o registro policial, houve um princípio de tumulto entre os presentes, e o suspeito permaneceu contido no imóvel até a chegada dos policiais. Em seguida, ele foi encaminhado à Delegacia de Pindamonhangaba.


A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) informou que Marco Furlan foi autuado por estupro de vulnerável. Na audiência de custódia realizada na segunda-feira (3), a Justiça converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, mantendo o ator detido enquanto as investigações prosseguem.


A Polícia Civil também solicitou autorização judicial para apreender computadores, celulares e outros equipamentos eletrônicos na residência do investigado. O objetivo é verificar a existência de arquivos que possam contribuir para a apuração dos fatos.


Marco Furlan construiu carreira na televisão, no teatro e na publicidade, participando de novelas, séries, espetáculos musicais e campanhas para grandes marcas. Nos últimos anos, também era presença frequente em eventos ligados ao universo da literatura true crime.


Até o momento, o ator não constituiu defesa nos autos do processo, e não houve manifestação pública de representantes dele sobre o caso. A investigação segue sob segredo de Justiça por envolver uma vítima menor de idade.

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