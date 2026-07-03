O labirinto fiscal e o futuro das contas públicas brasileiras

Os números do relatório traduzem a gravidade da situação em valores constantes. A despesa com a Previdência Social deve saltar de R$ 1,1 trilhão para mais de R$ 1,6 trilhão, registrando um crescimento real médio de 3,5% ao ano. Em uma velocidade ainda maior, o Benefício de Prestação Continuada (BPC) deve registrar uma expansão real de 5,6% ao ano. Esse cenário de forte pressão sobre o caixa é agravado pela retomada de regras de vinculação que atrelam os pisos da saúde e da educação à receita, além da rigidez das emendas parlamentares.





A modelagem atual criou um jogo de gato e rato insustentável, no qual o governo tenta continuamente elevar a arrecadação para cobrir despesas em disparada. No entanto, o próprio diagnóstico do Tesouro indica que a receita não alcança o gasto: mesmo em um cenário de referência otimista (que pressupõe um esforço fiscal médio de 1,2% do PIB entre 2027 e 2036, crescimento anual do PIB acima de 2,5% e queda dos juros reais para a faixa de 3%), a dívida pública saltaria para 88% do PIB.





O nó político que envolve essa encruzilhada fiscal é complexo, pois as soluções exigem medidas amargas que a classe política hesita em adotar. Temas fundamentais como a limitação de incentivos fiscais, a revisão das emendas orçamentárias, a contenção dos gastos com servidores e a desvinculação dos pisos constitucionais ou das aposentadorias em relação ao salário mínimo enfrentam forte resistência. Além das pressões internas do Orçamento, há um volume expressivo de expansão de despesas realizadas fora do orçamento tradicional, o que amplia os riscos.





Diante desse quadro, o país caminha para uma inevitável rediscussão de suas regras fiscais, uma vez que governar pressupõe a capacidade de alocar recursos livremente, prerrogativa que o engessamento orçamentário está prestes a anular.