Neto agride avó ao ser questionado por faltar à escola em Vila Velha

Um adolescente de 17 anos agrediu a avó, de 56 anos, dentro de casa, no bairro Cobi de Cima, em Vila Velha, na quinta-feira (3). Segundo a Polícia Militar, a vítima relatou ter sofrido socos e empurrões após questionar o neto sobre o motivo de ele não ter ido à escola. A mulher afirmou que as agressões são frequentes.





O jovem foi levado pelos militares para a Delegacia Especializada do Adolescente em Conflito com a Lei (Deacle), onde foi autuado por ato infracional análogo aos crimes de lesão corporal e ameaça, ambos com base na Lei Maria da Penha. Em seguida, foi encaminhado ao Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo (Ciase).





A identidade do jovem não foi divulgada conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).