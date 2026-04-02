O nó de Ormuz: como a geopolítica do petróleo está impactando os investimentos

Em março de 2026, o investidor brasileiro se viu navegando por águas turbulentas. Para entender por que as carteiras "sacudiram" tanto recentemente, entrevistei o assessor de investimentos Douglas Niero.
Nossa conversa revelou que a fonte do estresse financeiro atual não está na Faria Lima, mas no Estreito de Ormuz, por onde passa 20% do petróleo mundial e que hoje enfrenta bloqueios parciais devido à guerra no Irã. Esse "nó" logístico global provocou um choque no preço do barril que reverberou diretamente na nossa política monetária. Enquanto o mercado aguardava um corte de 0,5 ponto percentual na Selic, o Banco Central viu-se forçado a pisar no freio, entregando apenas 0,25 pontos para conter o contágio inflacionário
que o combustível caro injeta no IPCA.
Douglas detalhou como essa mudança de rota mexe com os investimentos através da curva de juros futuros, mostrando que, quando a percepção de risco global sobe (seja pelas tensões envolvendo Rússia, Venezuela ou até desentendimentos exóticos entre EUA e Europa sobre a Groenlândia), os juros de longo prazo são deslocados para cima. Isso gera o fenômeno da marcação a mercado, onde títulos de renda fixa pré-fixados ou atrelados ao IPCA apresentam quedas temporárias de preço, assustando quem acreditava estar seguro. Paradoxalmente, como Niero bem pontuou, ao avaliarmos um portfólio teórico moderado, esses momentos de "soluço" e volatilidade costumam abrir janelas de oportunidade raras, com títulos públicos voltando a oferecer taxas de dois dígitos que pareciam ter ficado no passado.
A entrevista, disponível aqui na íntegra,
funcionou como um manual de sobrevivência para este novo ciclo, evidenciando que a entrada recorde de capital estrangeiro no Brasil no início de 2026 (que chegou a derrubar o dólar antes da escalada do conflito) prova que o mundo ainda olha para nós como um refúgio de juros reais atraentes. No entanto, a lição dessa análise é a resiliência: entender que crises geopolíticas têm começo, meio e fim, e que o sucesso do investidor não reside em prever a próxima explosão no Golfo Pérsico, mas em manter a frieza técnica para rebalancear a carteira enquanto o mercado ainda tenta processar as notícias.
No final das contas, como mostra a trajetória vencedora dos portfólios diversificados que discutimos, a melhor defesa contra a incerteza global é uma estratégia que saiba transformar o medo do mercado em prêmio de rentabilidade no longo prazo.