O nó de Ormuz: como a geopolítica do petróleo está impactando os investimentos

Douglas detalhou como essa mudança de rota mexe com os investimentos através da curva de juros futuros, mostrando que, quando a percepção de risco global sobe (seja pelas tensões envolvendo Rússia, Venezuela ou até desentendimentos exóticos entre EUA e Europa sobre a Groenlândia), os juros de longo prazo são deslocados para cima. Isso gera o fenômeno da marcação a mercado, onde títulos de renda fixa pré-fixados ou atrelados ao IPCA apresentam quedas temporárias de preço, assustando quem acreditava estar seguro. Paradoxalmente, como Niero bem pontuou, ao avaliarmos um portfólio teórico moderado, esses momentos de "soluço" e volatilidade costumam abrir janelas de oportunidade raras, com títulos públicos voltando a oferecer taxas de dois dígitos que pareciam ter ficado no passado.