Confira 7 receitas de festa junina para fazer na airfryer

As comidas típicas de festa junina são alguns dos principais atrativos durante o mês de junho, mas prepará-las pode levar algum tempo. Por isso, a airfryer é uma ótima solução, pois ajuda a elaborar pratos clássicos da época de forma simples e prática.
A seguir, confira sete receitas de festa junina deliciosas que você pode fazer na airfryer em poucos minutos!
PASTEL DE QUEIJO
Ingredientes:
- 200 g de massa para pastel
- 200 g de queijo muçarela fatiado
- Azeite para pincelar
- Água
Modo de preparo:
Em uma superfície lisa, abra a massa de pastel , corte no formato de círculos e, em um dos lados, disponha as fatias de queijo. Dobre a massa ao meio e, com a ajuda de um pincel, passe um pouco de água nas bordas. Com o auxílio de um garfo, pressione as bordas para fechar e pincele com o azeite. Repita o processo com toda a massa e disponha os pastéis na airfryer , preaquecida a 180 °C, por 10 minutos. Sirva em seguida.
PAMONHA
Ingredientes:
- 250 g de grãos de milho-verde cozido
- 120 ml de leite
- 60 g de açúcar mascavo
- 15 g de manteiga
- Sal a gosto
- Manteiga para untar
Modo de preparo:
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Reserve. Unte forminhas de cerâmica com manteiga e despeje a mistura reservada. Disponha na airfryer , preaquecida a 180 °C, por 25 minutos. Sirva em seguida.
PINHÃO
Ingredientes:
- 500 g de pinhão
- Água
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque os pinhões e lave em água corrente. Após, escorra a água e, com a ajuda de uma faca, corte a pontinha de cada pinhão. Disponha os pinhões no cesto da airfryer , preaquecida a 200 °C, por 30 minutos. Vire os pinhões na metade do tempo. Sirva em seguida.
BOLO DE FUBÁ CREMOSO
Ingredientes:
- 1 xícara de chá de leite
- 1 ovo
- 2/3 de xícara de chá de açúcar
- 1/3 de xícara de chá de fubá
- 1 colher de sopa de farinha de trigo
- 1 colher de sopa de manteiga
- 1 colher de sopa de queijo parmesão ralado
- 1 colher de sopa de coco ralado
- 1 colher de chá de fermento químico em pó
- Sal a gosto
- Manteiga para untar
- Farinha de trigo para enfarinhar
Modo de preparo:
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto o fermento químico, e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione o fermento químico e bata novamente para incorporar com os demais ingredientes. Unte uma forma, que caiba na airfryer , com manteiga e enfarinhe com farinha de trigo. Disponha a massa e leve para a airfryer , preaquecida a 180 °C, por 35 minutos. Sirva em seguida.
QUEIJADINHA
Ingredientes:
- 395 g de leite condensado
- 1 xícara de chá de coco ralado
- 2 ovos
- 1 colher de sopa de queijo parmesão ralado
- 1 colher de chá de fermento em pó
Modo de preparo:
Em uma tigela, misture bem o leite condensado, o coco ralado, os ovos e o queijo parmesão até obter uma massa homogênea. Em seguida, adicione o fermento em pó e misture delicadamente. Distribua a massa em forminhas de silicone. Coloque as forminhas na cesta da airfryer , preaquecida a 180 °C, por 15 minutos ou até dourarem. Deixe esfriar antes de servir.
MILHO-VERDE ASSADO
Ingredientes:
- 4 espigas de milho-verde
- 3 colheres de sopa de azeite
- Sal a gosto
Modo de preparo:
Com a ajuda de uma faca, corte as espigas de milho-verde em três partes, tempere com sal e regue com azeite. Disponha o milho-verde na cesta da airfryer , preaquecida a 200 °C, por 15 minutos. Vire o milho-verde na metade do tempo. Sirva em seguida.
COCADA DE LEITE CONDENSADO
Ingredientes:
- 200 g de coco ralado
- 395 g de leite condensado
- 1 colher de sopa de manteiga
- 1/2 xícara de chá de açúcar
Modo de preparo:
Em uma tigela, misture o coco ralado, o leite condensado, a manteiga e o açúcar até obter uma massa homogênea. Disponha a mistura em forminhas de silicone. Coloque as forminhas na cesta da airfryer , preaquecida a 180 °C, por 15 minutos ou até dourarem. Deixe esfriar antes de servir.
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