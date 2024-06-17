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Praticidade

Confira 7 receitas de festa junina para fazer na airfryer

Eletrodoméstico é uma ótima solução para elaborar pratos clássicos desta temporada de forma simples e prática
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 17 de Junho de 2024 às 13:58

Imagem Edicase Brasil
Pastel de queijo Crédito: Anna Quelhas | Shutterstock
As comidas típicas de festa junina são alguns dos principais atrativos durante o mês de junho, mas prepará-las pode levar algum tempo. Por isso, a airfryer é uma ótima solução, pois ajuda a elaborar pratos clássicos da época de forma simples e prática.
A seguir, confira sete receitas de festa junina deliciosas que você pode fazer na airfryer em poucos minutos! 

PASTEL DE QUEIJO

Ingredientes:

  • 200 g de massa para pastel
  • 200 g de queijo muçarela fatiado
  • Azeite para pincelar
  • Água

Modo de preparo:

Em uma superfície lisa, abra a massa de pastel , corte no formato de círculos e, em um dos lados, disponha as fatias de queijo. Dobre a massa ao meio e, com a ajuda de um pincel, passe um pouco de água nas bordas. Com o auxílio de um garfo, pressione as bordas para fechar e pincele com o azeite. Repita o processo com toda a massa e disponha os pastéis na airfryer , preaquecida a 180 °C, por 10 minutos. Sirva em seguida.

PAMONHA

Ingredientes:

  • 250 g de grãos de milho-verde cozido
  • 120 ml de leite
  • 60 g de açúcar mascavo
  • 15 g de manteiga
  • Sal a gosto
  • Manteiga para untar

Modo de preparo:

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Reserve. Unte forminhas de cerâmica com manteiga e despeje a mistura reservada. Disponha na airfryer , preaquecida a 180 °C, por 25 minutos. Sirva em seguida. 

PINHÃO

Ingredientes:

  • 500 g de pinhão
  • Água

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque os pinhões e lave em água corrente. Após, escorra a água e, com a ajuda de uma faca, corte a pontinha de cada pinhão. Disponha os pinhões no cesto da airfryer , preaquecida a 200 °C, por 30 minutos. Vire os pinhões na metade do tempo. Sirva em seguida. 
Imagem Edicase Brasil
Bolo de fubá cremoso Crédito: Álbori Ribeiro | ShutterStock

BOLO DE FUBÁ CREMOSO

Ingredientes:

  • 1 xícara de chá de leite
  • 1 ovo
  • 2/3 de xícara de chá de açúcar
  • 1/3 de xícara de chá de fubá
  • 1 colher de sopa de farinha de trigo
  • 1 colher de sopa de manteiga
  • 1 colher de sopa de queijo parmesão ralado
  • 1 colher de sopa de coco ralado
  • 1 colher de chá de fermento químico em pó
  • Sal a gosto
  • Manteiga para untar
  • Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo:

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto o fermento químico, e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione o fermento químico e bata novamente para incorporar com os demais ingredientes. Unte uma forma, que caiba na airfryer , com manteiga e enfarinhe com farinha de trigo. Disponha a massa e leve para a airfryer , preaquecida a 180 °C, por 35 minutos. Sirva em seguida.

QUEIJADINHA

Ingredientes:

  • 395 g de leite condensado
  • 1 xícara de chá de coco ralado
  • 2 ovos
  • 1 colher de sopa de queijo parmesão ralado
  • 1 colher de chá de fermento em pó

Modo de preparo:

Em uma tigela, misture bem o leite condensado, o coco ralado, os ovos e o queijo parmesão até obter uma massa homogênea. Em seguida, adicione o fermento em pó e misture delicadamente. Distribua a massa em forminhas de silicone. Coloque as forminhas na cesta da airfryer , preaquecida a 180 °C, por 15 minutos ou até dourarem. Deixe esfriar antes de servir.

MILHO-VERDE ASSADO

Ingredientes:

  • 4 espigas de milho-verde
  • 3 colheres de sopa de azeite
  • Sal a gosto

Modo de preparo:

Com a ajuda de uma faca, corte as espigas de milho-verde em três partes, tempere com sal e regue com azeite. Disponha o milho-verde na cesta da airfryer , preaquecida a 200 °C, por 15 minutos. Vire o milho-verde na metade do tempo. Sirva em seguida.

COCADA DE LEITE CONDENSADO

Ingredientes:

  • 200 g de coco ralado
  • 395 g de leite condensado
  • 1 colher de sopa de manteiga
  • 1/2 xícara de chá de açúcar

Modo de preparo:

Em uma tigela, misture o coco ralado, o leite condensado, a manteiga e o açúcar até obter uma massa homogênea. Disponha a mistura em forminhas de silicone. Coloque as forminhas na cesta da airfryer , preaquecida a 180 °C, por 15 minutos ou até dourarem. Deixe esfriar antes de servir.
Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

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