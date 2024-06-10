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5 receitas de doces juninos para fazer em casa

Aprenda a preparar delícias como pamonha, bolo de fubá e maçã-do-amor de um jeito fácil para saborear nas festas juninas
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 10 de Junho de 2024 às 14:04

Imagem Edicase Brasil
Pamonha doce Crédito: Fernando Branco - AeroCam | Shutterstock
Junho é uma época do ano repleta de comidas e bebidas gostosas nas festas juninas. Os doces típicos, por exemplo, estão sempre presentes nesse tipo de comemoração e têm um lugar especial no coração dos brasileiros.
Por isso, a seguir, confira receitas de doces juninos para você preparar em casa!

PAMONHA DOCE

Ingredientes:

  • 12 espigas de milho-verde
  • 250 ml de água
  • 2 xícaras de chá deaçúcar​
  • 1 xícara de chá de coco ralado fino
  • 1 pitada de sal
  • Água para cozinhar
  • Palhas de milho-verde para embalar

Modo de preparo:

Com um ralador, rale as espigas de milho-verde, coloque em um liquidificador com a água e bata até ficar homogêneo. Adicione o coco, o sal e o açúcar e bata novamente para misturar bem. Em seguida, coloque uma porção da mistura sobre a palha de milho-verde e amarre bem com um cordão. Faça esse procedimento até acabar a mistura batida. Encha uma panela com água e leve ao fogo médio para ferver. Coloque as pamonhas uma a uma na panela e cozinhe por 40 minutos. Retire as pamonhas da panela com a ajuda de uma escumadeira, deixe esfriar e sirva em seguida.

BOLO DE FUBÁ COM PAÇOCA

Ingredientes:

  • 2 xícaras de chá de leite
  • 1 xícara de chá de óleo
  • 2 xícaras de chá de açúcar
  • 3 ovos
  • 2 xícaras de chá de fubá
  • 1 1/2 xícara de chá de farinha de trigo
  • 1 colher de sopa de fermento químico
  • 2 xícaras de chá de paçoca esfarelada
  • 1 xícara de chá de doce de leite cremoso
  • Margarina para untar
  • Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo:

No liquidificador, bata o leite, o óleo, o açúcar, os ovos e o fubá até obter uma massa homogênea. Transfira para um recipiente, adicione a farinha de trigo e o fermento e misture. Unte uma forma com margarina, enfarinhe com a farinha de trigo e polvilhe com metade da paçoca esfarelada.
Despeje a massa sobre a forma e leve ao forno em temperatura média por 35 minutos até dourar. Retire o bolo do forno, deixe esfriar e desenforme. Regue o bolo com doce de leite, polvilhe com o restante da paçoca esfarelada e aproveite.
Imagem Edicase Brasil
Maçã-do-amor Crédito: flanovais | Shutterstock

MAÇÃ-DO-AMOR

Ingredientes:

  • 2 xícaras de chá de açúcar cristal
  • 1/2 xícara de chá de groselha
  • 1/2 xícara decháde água
  • 2 colheres de sopa de suco de limão
  • 8 maçãs pequenas
  • Óleo para untar
  • 8 palitos de madeira para picolé

Modo de preparo:

Retire os talos da maçã, espete os palitos de madeira e reserve. Unte uma forma com óleo e reserve. Em uma panela, misture o açúcar com a groselha, a água e o limão. Leve ao fogo baixo, sem mexer, por 10 minutos. Após atingir o ponto de calda, passe as maçãs, coloque-as na forma untada e deixe esfriar. Se preferir, coloque em saquinhos plásticos para decorar.
Dica: para saber se a calda está no ponto certo, encha um copo com água fria e jogue um pouco de calda dentro. Se ela ficar dura, já está no ponto.

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Imagem Edicase Brasil
Doce de abóbora Crédito: Pixel-Shot | Shutterstock

DOCE DE ABÓBORA

Ingredientes:

  • 1 kg de abóbora sem casca e cortada em pedaços médios
  • 2 xícaras de chá de açúcar
  • 1 canela em pau
  • 3 cravos-da-índia
  • Coco ralado seco a gosto

Modo de preparo:

Em uma panela grande, coloque a abóbora, o açúcar, a canela e os cravos-da-índia. Leve a panela tampada para cozinhar em fogo brando. Conforme cozinha, abra a panela, mexa e amasse a abóbora com a ajuda de uma colher para desmanchar. Quando o doce estiver bem cozido, retire a canela e os cravos-da-índia. Adicione o coco ralado e misture. Deixe o doce de abóbora apurar mais um pouco e desligue o fogo. Espere esfriar e sirva o doce em potes individuais, se preferir.
Dica: no ponto de cozimento, o doce não pode ficar seco, mas bem úmido.

BRIGADEIRO DE AMENDOIM

Ingredientes:

  • 395 g de leite condensado
  • 1 colher de sopa de manteiga
  • 1 xícara de chá de amendoim torrado e moído
  • Amendoim triturado para enrolar
  • Manteiga para untar

Modo de preparo:

Em uma panela, misture o leite condensado, a manteiga e o amendoim moído. Leve a mistura ao fogo baixo e mexa continuamente até começar a desgrudar do fundo da panela. Retire do fogo e deixe esfriar completamente. Após, unte as mãos com manteiga, faça bolinhas com a massa e passe no amendoim triturado. Coloque em forminhas de brigadeiro e sirva em seguida.
Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas. 

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