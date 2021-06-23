Tradição

Bolo, canjica e torta cremosa: confira 3 receitas com milho

Celebre o Dia de São João, 24 de junho, com todo o sabor e a versatilidade do ingrediente mais tradicional das comidas juninas
Evelize Calmon

Publicado em 23 de Junho de 2021 às 16:00

A comilança típica das festas juninas segue em alta, mesmo durante a pandemia, com muito arraial em casa e guloseimas da temporada disponíveis por delivery. E se você faz questão de preparar os quitutes, o que não falta é receita boa! Aqui vão três, à base de milho, para celebrar o Dia de São João com muito sabor nesta quinta-feira (24).

TORTA CREMOSA DE MILHO

INGREDIENTES 
  • Massa:
  • 1 embalagem de biscoito maizena 
  • 1 ½ xícara (chá) de margarina em temperatura ambiente (200g)
  • Recheio:
  • 4 latas de milho verde em conserva
  • ½ litro de leite
  • 2 latas de leite condensado
  • 200g de coco ralado
  • Canela em pó a gosto
  • Rendimento: 15 porções
  • Tempo de preparo: 30 minutos + 3 horas em geladeira
Torta cremosa de milho Crédito: Adria/Divulgação
MODO DE PREPARO:
  1. Massa: leve ao processador o biscoito e batendo até obter uma farofa. 
  2. Despeje em uma tigela funda, junte a margarina e amasse bem com os dedos para ligar tudo. 
  3. Com a massa, forre o fundo e as laterais de uma forma desmontável (25 cm de diâmetro). 
  4. Leve ao forno médio (180ºC) preaquecido por cerca de 10 minutos ou até que as beiradas comecem a pegar cor. Reserve.
  5. Recheio: bata no liquidificador o milho verde junto com a água de duas das latas. Leve ao fogo junto com o leite e deixe apurar.
  6. Acrescente o leite condensado e mexe sem parar até ficar consistente. 
  7. Junte o coco ralado e deixe no fogo por mais dois minutos e reserve. 
  8. Despeje o recheio sobre a massa, espalhando bem com a ajuda de uma colher. Polvilhe a canela em pó e leve à geladeira por três horas. 
  9. Retire da geladeira, desenforme e sirva.

CANJICA COM PAÇOCA

INGREDIENTES:
  • 300g de milho para canjica
  • 2 litros de água
  • 1 lata de leite condensado
  • 1 vidro de leite de coco
  • 500ml de leite
  • 4 unidades de cravo da Índia
  • 1 pau de canela
  • 100g de amendoim torrado e moído grosseiramente
  • Canela em pó para polvilhar
  • Rendimento: 12 porções
  • Tempo de preparo: 50 minutos
Canjica com paçoca
Canjica com paçoca Crédito: Bruno Marconato
MODO DE PREPARO:
  1. Deixe a canjica de molho em água de um dia para o outro. 
  2. Em uma panela de pressão, cozinhe a canjica por 30 minutos ou até que esteja macia. 
  3. Em outra panela, coloque o milho já cozido, acrescente o leite, o leite de coco, o cravo e a canela. Deixe ferver por 10 minutos, mexendo sem parar. 
  4. Acrescente o leite condensado, mexendo para não grudar, por mais 10 minutos. Desligue o fogo. O ideal é que esteja bem cremosa e não seca.
  5. Inclua o amendoim, passe para uma travessa e polvilhe a canela em pó. Sirva quente ou morna.

BOLO DE MILHO

INGREDIENTES: 
  • 1 lata de milho verde (escorra o líquido). Use a mesma lata para medir os quatro ingredientes abaixo.
  • 1 lata de leite
  • 1 lata de flocos de milho 
  • 1 lata de açúcar refinado
  • 1/2 lata de óleo de milho ou de soja
  • 3 ovos
  • 1 colher (sopa) de fermento químico em pó
  • Manteiga e farinha de trigo para untar a forma
MODO DE PREPARO:
  1. Preaqueça o forno a 180ºC.
  2. Coloque todos os ingredientes no liquidificador, exceto o fermento, na ordem em que aparecem na receita, e bata até que o milho fique bem moído.
  3. Acrescente o fermento em pó e misture delicadamente com uma espátula.
  4. Unte uma forma redonda, com furo no meio, e preencha com a massa.
  5. Leve ao forno por aproximadamente 40 minutos, até que o bolo fique com um tom dourado.
  6. Espere esfriar, desenforme e sirva.
Bolo de milho Crédito: Celita Amaral

