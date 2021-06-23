Bolo, canjica e torta cremosa: confira 3 receitas com milho

A comilança típica das festas juninas segue em alta, mesmo durante a pandemia, com muito arraial em casa e guloseimas da temporada disponíveis por delivery. E se você faz questão de preparar os quitutes, o que não falta é receita boa! Aqui vão três, à base de milho, para celebrar o Dia de São João com muito sabor nesta quinta-feira (24).
TORTA CREMOSA DE MILHO
INGREDIENTES
- Massa:
- 1 embalagem de biscoito maizena
- 1 ½ xícara (chá) de margarina em temperatura ambiente (200g)
- Recheio:
- 4 latas de milho verde em conserva
- ½ litro de leite
- 2 latas de leite condensado
- 200g de coco ralado
- Canela em pó a gosto
- Rendimento: 15 porções
- Tempo de preparo: 30 minutos + 3 horas em geladeira
MODO DE PREPARO:
- Massa: leve ao processador o biscoito e batendo até obter uma farofa.
- Despeje em uma tigela funda, junte a margarina e amasse bem com os dedos para ligar tudo.
- Com a massa, forre o fundo e as laterais de uma forma desmontável (25 cm de diâmetro).
- Leve ao forno médio (180ºC) preaquecido por cerca de 10 minutos ou até que as beiradas comecem a pegar cor. Reserve.
- Recheio: bata no liquidificador o milho verde junto com a água de duas das latas. Leve ao fogo junto com o leite e deixe apurar.
- Acrescente o leite condensado e mexe sem parar até ficar consistente.
- Junte o coco ralado e deixe no fogo por mais dois minutos e reserve.
- Despeje o recheio sobre a massa, espalhando bem com a ajuda de uma colher. Polvilhe a canela em pó e leve à geladeira por três horas.
- Retire da geladeira, desenforme e sirva.
CANJICA COM PAÇOCA
INGREDIENTES:
- 300g de milho para canjica
- 2 litros de água
- 1 lata de leite condensado
- 1 vidro de leite de coco
- 500ml de leite
- 4 unidades de cravo da Índia
- 1 pau de canela
- 100g de amendoim torrado e moído grosseiramente
- Canela em pó para polvilhar
- Rendimento: 12 porções
- Tempo de preparo: 50 minutos
MODO DE PREPARO:
- Deixe a canjica de molho em água de um dia para o outro.
- Em uma panela de pressão, cozinhe a canjica por 30 minutos ou até que esteja macia.
- Em outra panela, coloque o milho já cozido, acrescente o leite, o leite de coco, o cravo e a canela. Deixe ferver por 10 minutos, mexendo sem parar.
- Acrescente o leite condensado, mexendo para não grudar, por mais 10 minutos. Desligue o fogo. O ideal é que esteja bem cremosa e não seca.
- Inclua o amendoim, passe para uma travessa e polvilhe a canela em pó. Sirva quente ou morna.
BOLO DE MILHO
INGREDIENTES:
- 1 lata de milho verde (escorra o líquido). Use a mesma lata para medir os quatro ingredientes abaixo.
- 1 lata de leite
- 1 lata de flocos de milho
- 1 lata de açúcar refinado
- 1/2 lata de óleo de milho ou de soja
- 3 ovos
- 1 colher (sopa) de fermento químico em pó
- Manteiga e farinha de trigo para untar a forma
MODO DE PREPARO:
- Preaqueça o forno a 180ºC.
- Coloque todos os ingredientes no liquidificador, exceto o fermento, na ordem em que aparecem na receita, e bata até que o milho fique bem moído.
- Acrescente o fermento em pó e misture delicadamente com uma espátula.
- Unte uma forma redonda, com furo no meio, e preencha com a massa.
- Leve ao forno por aproximadamente 40 minutos, até que o bolo fique com um tom dourado.
- Espere esfriar, desenforme e sirva.