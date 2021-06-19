São João por delivery: 3 dicas de onde pedir doces juninos

Panelinha de pé-de-moleque cremoso, brigadeiro de maçã do amor, canjica com borda de caramelo salgado e verrine de tapioca são criações da chef Patricia Pinho para o "arraiá" da Via Gourmet, em Vitória. Os doces inspirados nos festejos de São João custam a partir de R$ 8 e ficam disponíveis até julho. Delivery: Shipp, de quarta a sábado, a partir das 11h. FOTO: Via Gourmet/Divulgação