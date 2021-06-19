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São João por delivery: 3 dicas de onde pedir doces juninos

Pé-de-moleque, cocada, bolo de quebra-queixo e até canjica com caramelo salgado estão entre as opções para entrega na Grande Vitória
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 

19 jun 2021 às 02:00

Publicado em 19 de Junho de 2021 às 02:00

Junho é mês de celebrar Santo Antônio, São Pedro e São João com a mesa farta, e nela não podem faltar os doces típicos da época, que dão água na boca. A lista é extensa: pé-de-moleque, cocada, canjica, cuscuz de tapioca, bolo de aipim, broa de milho...e as confeitarias sempre inovam, criando releituras deliciosas dos clássicos juninos.
Algumas fazem parte da seleção de nossa equipe, que inclui três dicas de onde pedir as guloseimas na Grande Vitória. Confira abaixo!

ARRAIÁ GOURMET

Com mais de 15 tipos de doce no cardápio junino, em cartaz até 30/06, a rede de padarias Monte Líbano tem desde os tradicionais cuscuz de tapioca, doce de abóbora com coco, cocada e broa de milho até novidades, como cannoli de doce de leite (R$ 55,90/kg). Na seção de bolos, destaque para os de pé-de-moleque (R$ 48,90/kg) e de pamonha (R$ 37,90/kg). Delivery: site, iFood e Shipp. FOTO: Monte Líbano/Divulgação  
Arroz doce, canjica, papa de milho, quindim, pudim de leite condensado e rocambole de amendoim são apenas algumas doçuras disponíveis na Confeitaria Monza. O cardápio junino entra em cena somente às quintas-feiras, nos meses de junho e julho. Os bolos Quebra-queixo, Romeu e Julieta e Quindim também são opções (a partir de R$ 41,97/kg). Delivery: site, iFood e (27) 99765-6937. FOTO: Caio Fernandes
Panelinha de pé-de-moleque cremoso, brigadeiro de maçã do amor, canjica com borda de caramelo salgado e verrine de tapioca são criações da chef Patricia Pinho para o "arraiá" da Via Gourmet, em Vitória. Os doces inspirados nos festejos de São João custam a partir de R$ 8 e ficam disponíveis até julho. Delivery: Shipp, de quarta a sábado, a partir das 11h. FOTO: Via Gourmet/Divulgação 

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