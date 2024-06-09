4 receitas com milho-verde para as festas juninas

As festas juninas são uma das celebrações mais aguardadas no Brasil, especialmente pelas comidas típicas que encantam a todos. Entre os ingredientes mais tradicionais dessa festividade, o milho-verde se destaca como protagonista de pratos irresistíveis.
Versátil e saboroso, ele pode ser utilizado em receitas doces ou salgadas, agradando diversos paladares. Pensando nisso, selecionamos 4 receitas com milho-verde para você testar em casa e fazer do seu arraial um sucesso. Confira!
CURAU DE MILHO-VERDE
Ingredientes:
- Grãos de 5 espigas de milho-verde
- 1 l de leite
- 1/2 xícara de chá de açúcar
- 1 pitada de sal
- Canela em pó para polvilhar
Modo de preparo:
Em um liquidificador, coloque os grãos de milho-verde e o leite e bata por 3 minutos. Após, coe com a ajuda de um coador e transfira para uma panela. Adicione o açúcar e o sal e misture. Leve ao fogo médio para cozinhar até obter uma textura cremosa. Desligue o fogo, distribua o curau em um recipiente, polvilhe com canela e sirva em seguida.
DOCINHO DE MILHO-VERDE
Ingredientes:
- 395 g de leite condensado
- 395 g de grãos de milho-verde
- 100 g de coco ralado
- 1 colher de sopa de manteiga
- 4 gemas de ovo
- Manteiga para untar
- Açúcar de confeiteiro para polvilhar
Modo de preparo:
Em um liquidificador, bata milho-verde e o leite condensado até obter uma consistência homogênea. Transfira a mistura para uma panela, adicione a manteiga e o coco ralado e leve ao fogo médio para cozinhar até desgrudar do fundo da panela, mexendo sempre. Desligue o fogo, disponha o doce sobre um prato e espere esfriar. Após, unte as mãos com manteiga e, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco da massa e enrole. Repita o processo com toda a massa e passe no açúcar de confeiteiro. Sirva em seguida.
PAMONHA DOCE
Ingredientes:
- Grãos de 12 espigas de milho-verde
- 2 xícaras de chá de açúcar
- 200 ml de água
- 1 xícara de chá de coco ralado
- 1 pitada de sal
- Água para cozinhar
- Palha de milho-verde para embrulhar
- Barbante para amarrar
Modo de preparo:
Em um liquidificador, coloque os grãos de milho-verde e a água e bata até obter uma mistura cremosa. Acrescente o coco ralado e o açúcar e bata novamente para incorporar. Após, distribua a massa nas palhas de milho-verde e amarre com o barbante. Reserve. Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio até levantar fervura. Coloque a pamonha na panela e cozinhe por 40 minutos. Retire as pamonhas com a ajuda de uma escumadeira, desligue o fogo e sirva em seguida.
PAMONHA COM QUEIJO COALHO
Ingredientes:
- Grãos de 10 espigas de milho-verde
- 10 tiras de queijo coalho
- 200 ml de óleo
- 1 colher de chá de sal
- 1 pitada de açúcar
- Água para cozinhar
- Palha de milho-verde para embrulhar
- Barbante para amarrar
Modo de preparo:
Em um liquidificador, coloque os grãos de milho-verde e bata. Após, coe a mistura com a ajuda de uma peneira e coloque em uma panela. Adicione o óleo, o sal e o açúcar e misture. Depois, distribua a mistura nas palhas de milho-verde e, em cada uma delas, uma tira de queijo coalho.
Amarre com um barbante e reserve. Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio até levantar fervura. Disponha as pamonhas sobre ela e cozinhe por 30 minutos. Retire as pamonhas com a ajuda de uma escumadeira, desligue o fogo e sirva em seguida.
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