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Tradição

4 receitas com milho-verde para as festas juninas

Do curau à pamonha, aprenda a preparar opções doces e salgadas para levar muito sabor ao seu "arraiá"
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 09 de Junho de 2024 às 07:00

Imagem Edicase Brasil
Curau Crédito: RHJPhtotos | Shutterstock
As festas juninas são uma das celebrações mais aguardadas no Brasil, especialmente pelas comidas típicas que encantam a todos. Entre os ingredientes mais tradicionais dessa festividade, o milho-verde se destaca como protagonista de pratos irresistíveis.
Versátil e saboroso, ele pode ser utilizado em receitas doces ou salgadas, agradando diversos paladares. Pensando nisso, selecionamos 4 receitas com milho-verde para você testar em casa e fazer do seu arraial um sucesso. Confira!

CURAU DE MILHO-VERDE

Ingredientes:

  • Grãos de 5 espigas de milho-verde
  • 1 l de leite
  • 1/2 xícara de chá de açúcar
  • 1 pitada de sal
  • Canela em pó para polvilhar

Modo de preparo:

Em um liquidificador, coloque os grãos de milho-verde e o leite e bata por 3 minutos. Após, coe com a ajuda de um coador e transfira para uma panela. Adicione o açúcar e o sal e misture. Leve ao fogo médio para cozinhar até obter uma textura cremosa. Desligue o fogo, distribua o curau em um recipiente, polvilhe com canela e sirva em seguida.

DOCINHO DE MILHO-VERDE

Ingredientes:

  • 395 g de leite condensado
  • 395 g de grãos de milho-verde
  • 100 g de coco ralado
  • 1 colher de sopa de manteiga
  • 4 gemas de ovo
  • Manteiga para untar
  • Açúcar de confeiteiro para polvilhar

Modo de preparo:

Em um liquidificador, bata milho-verde e o leite condensado até obter uma consistência homogênea. Transfira a mistura para uma panela, adicione a manteiga e o coco ralado e leve ao fogo médio para cozinhar até desgrudar do fundo da panela, mexendo sempre. Desligue o fogo, disponha o doce sobre um prato e espere esfriar. Após, unte as mãos com manteiga e, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco da massa e enrole. Repita o processo com toda a massa e passe no açúcar de confeiteiro. Sirva em seguida.
Imagem Edicase Brasil
Pamonha doce Crédito: FeLopes | Shutterstock

PAMONHA DOCE

Ingredientes:

  • Grãos de 12 espigas de milho-verde
  • 2 xícaras de chá de açúcar
  • 200 ml de água
  • 1 xícara de chá de coco ralado
  • 1 pitada de sal
  • Água para cozinhar
  • Palha de milho-verde para embrulhar
  • Barbante para amarrar

Modo de preparo:

Em um liquidificador, coloque os grãos de milho-verde e a água e bata até obter uma mistura cremosa. Acrescente o coco ralado e o açúcar e bata novamente para incorporar. Após, distribua a massa nas palhas de milho-verde e amarre com o barbante. Reserve. Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio até levantar fervura. Coloque a pamonha na panela e cozinhe por 40 minutos. Retire as pamonhas com a ajuda de uma escumadeira, desligue o fogo e sirva em seguida.

PAMONHA COM QUEIJO COALHO

Ingredientes:

  • Grãos de 10 espigas de milho-verde
  • 10 tiras de queijo coalho
  • 200 ml de óleo
  • 1 colher de chá de sal
  • 1 pitada de açúcar
  • Água para cozinhar
  • Palha de milho-verde para embrulhar
  • Barbante para amarrar

Modo de preparo:

Em um liquidificador, coloque os grãos de milho-verde e bata. Após, coe a mistura com a ajuda de uma peneira e coloque em uma panela. Adicione o óleo, o sal e o açúcar e misture. Depois, distribua a mistura nas palhas de milho-verde e, em cada uma delas, uma tira de queijo coalho.
Amarre com um barbante e reserve. Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio até levantar fervura. Disponha as pamonhas sobre ela e cozinhe por 30 minutos. Retire as pamonhas com a ajuda de uma escumadeira, desligue o fogo e sirva em seguida.
Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

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