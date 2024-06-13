Festas juninas pelo ES: confira onde curtir os melhores arraiás

O mês de junho inaugura uma das melhores épocas do ano: a temporada de arraiás. Então, se você esperou ansiosamente para tomar um caldo verde e comer uma boa canjica, tenho uma boa notícia! HZ preparou uma seleção de arraiás para todo mundo curtir, dançar e aproveitar os quitutes. Já chama a sua turma e bora se divertir!