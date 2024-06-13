Festas juninas pelo ES: confira onde curtir os melhores arraiás

O mês de junho inaugura uma das melhores épocas do ano: a temporada de arraiás. Então, se você esperou ansiosamente para tomar um caldo verde e comer uma boa canjica, tenho uma boa notícia! HZ preparou uma seleção de arraiás para todo mundo curtir, dançar e aproveitar os quitutes. Já chama a sua turma e bora se divertir!
VITÓRIA
FORROZADA BOA JUNINA
- Data: sexta-feira (14 de junho)
- Horário: 22h
- Ingressos: R$ 40 (4° lote)
- Atrações musicais: Trio Xamego, Trio Cristalino, DJ Biju
- Atividades: concurso de melhor traje junino, maquiagem junina gratuita e cupido do amor
- Local: Recreio dos Olhos - Avenida Cel. José Martins de Figueiredo, 575, Tabuazeiro, Vitória
ARRAIÁ MORADA
- Data: sábado e domingo (15 e 16 de junho)
- Horário: às 19h (15 de junho) e às 11h (16 de junho)
- Entrada: valor não informado
- Local: Rua Arlindo Dias, Morada de Camburi, Vitória
ARRAIÁ DO JÁ GAMEI
- Data: sábado (15 de junho)
- Horário: 17h
- Ingressos: R$ 20 (geral)
- Atrações: Moqueca de Baião, Já Gamei e Amanda Requião
- Local: Brizz, na Rua Judite Maria Tovar Varejão, 411, Enseada do Suá, Vitória
FESTA JUNINA - QG DA ILHA
- Data: sábado (15 de junho)
- Horário: às 18h
- Entrada: R$ 20
- Atrações: apresentação de bandas, exposições e DJ’s
- Local: Rua Felicidade Correa dos Santos, s/n, Ilha das Caieiras, Vitória
FESTA DE SÃO JOÃO BATISTA
- Data: 21, 22, 23 e 24 de junho
- Horário: às 18h (os horários variam conforme o dia consultar @sjb_paroquia)
- Atrações: Well Ferrari (21 de junho), DJ Rodrigo (22 de junho), Banda Som e Vida (23 de junho), Banda Fé Maior (24 de junho)
- Local: Rua Muniz Freire, 71-125 , Cariacica Sede, Cariacica
7º ARRAIÁ DA PRAÇA
- Data: 21, 22 e 23 de junho
- Horário: às 18h
- Sexta (21): Mafuá (21h) e Banda Movimento (19h)
- Sábado (22): Flávia Mendonça (21h) e Forró Nacapa (19h)
- Domingo (23): Evandro & Raniery e Trio Capixaba (17h)
- Entrada: não informada
- Local: Praça Nilze Mendes, Rua Carlos Lindenberg, 104, Jardim Camburi, Vitória
ARRAIÁ DA PARÓQUIA SÃO JOÃO BATISTA
- Data: 22 de junho (sábado)
- Horário: às 18h30
- Entrada gratuita
- Local: Avenida Anísio Fernandes Coelho, 330, Jardim da Penha, Vitória
FESTA DE SÃO PEDRO
- Data: 28 e 29 de junho (sexta- feira e sábado)
- Horário: às 18h
- Entrada gratuita
- Local: Rua Neves Armond, Praia do Suá, Vitória
96ª FESTA DE SÃO PEDRO
- Data: 28 a 30 de junho (sexta-feira a domingo)
- Entrada gratuita
- Atrações musicais: Bonde do Forró, Dudu Nobre e Munhoz e Mariano, apresentações de quadrilha e casamento caipira
- Local: Praça do Papa, na Av. Nossa Sra. dos Navegantes, Praia do Suá, Vitória
ARRAIÁ DE SÃO MIGUEL ARCANJO
- Data: 29 de junho
- Horário: às 17h30
- Atrações: comidas típicas, barracas de brincadeiras
- Local: Rua Benedito Muniz, 87, Santa Martha, Vitória
ARRAIÁ DO BARRO VERMELHO
- Data: 5 e 6 de julho
- Horário: às 19h30 (5 de julho) e 19h (6 de julho)
- Atrações: comidas típicas, barracas de brincadeiras, show de forró e área kids
- Local: Rua Vitalino dos Santos Valadares, 353, Santa Luíza, Vitória
PULSE ARRAIÁ ELETRÔNICO
- Data: 28 de junho (sexta-feira)
- Horário: 22h
- Pista: R$ 140 (inteira), R$ 70 (meia). Área Vip: R$ 200 (inteira), R$ 100 (meia)
- Atrações (DJ’s): Jeff Ueda, King Bass, Mahat, Castrequini B2B Shell Valak, Juicce (headline)
- Local: Oásis Beach Club, na Av. Dante Michelini, 3810, Jardim Camburi, Vitória
ARRAIÁ STOKED 2024
- Data: 29 de junho (sábado)
- Horário: 20h30
- Ingressos: R$ 120 (inteira), R$ 60 (meia)
- Atrações musicais: DJ Bravim, DJ Donzim, Xá da Índia, DJ ML da Vila, DJ Maholic, Lajota, Luiza Pastore, Mestrinho e Mariana Aydar
- Local: Oásis Beach Club, na Av. Dante Michelini, 3810, Jardim Camburi, Vitória
ARRAIÁ DA PARÓQUIA SÃO FRANCISCO DE ASSIS
- Data: 6 de julho (sábado)
- Horário: às 18h30
- Entrada gratuita
- Local: Praça Aníbal Antero Martins, 25, Jardim da Penha, Vitória
VILA VELHA
DEGUSTA ARRAIÁ
- Data: de 13 a 16 de junho (quinta-feira a domingo)
- Entrada gratuita
- Quinta (13) - Pele Morena, às 20h
- Sexta (14) - Bem Te Vi às 20h e Duets às 22h
- Sábado (15) - Havengar às 20h e Dona Fran às 22h
- Domingo (16) - Samba Crioulo, às 20h
- Local: no estacionamento do Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418, Centro, Vila Velha
- Mais informações: @beerdegusta
ARRAIÁ DO ROCK
- Data: 14 e 15 de junho (sexta e sábado)
- Horário: 22h
- Entrada franca até 0h
- Sexta (14) - Lu Nogueira, Clube dos Canalhas e Bernardo John
- Sábado (15) - Red Fighters, Metalworks e Beck Power
- Local: Correria Music Bar, na Estudante José Júlio de Souza, Vila Velha
ARRAIÁ DA AMIZADE SOCIAL
- Data: 22 e 23 de junho
- Horário: 19h
- Atrações musicais: Alencar Seresteiro (23 de domingo), quadrilha e dancinhas
- Mais informações: @cebmatrizsantacruz
- Local: Rua Cristalina, 259, Vale Encantado, Vila Velha
- ARRAIÁ DE CRISTO REI
- Data: 22 de junho
- Horário: às 18h
- Mais informações: @psjoaopauloii
- Local: Avenida Amazonas, Jockey de Itaparica, Vila Velha
36º ARRAIÁ BOM PASTOR
- Data: 6 de julho
- Horário: às 18h
- Atrações musicais: Luiz Galvêas e Xaropinho da Sanfona
- Atrações: quadrilha, brincadeiras, barracas de caldos, comidas típicas
- Local: Rua Romero botelho, 310, Praia da Costa, Vila Velha
ARRAIÁ SANTA LUIZA
- Data: 6 de julho
- Horário: às 18h30
- Atrações: barraquinhas e comidas diversas
- Local: Rua Santa Luzia, 55, Santa Inês, Vila Velha
ARRAIÁ DA PENHA
- Data: 13 de julho
- Horário: às 19h
- Atrações: comidas típicas, quadrilha e música ao vivo
- Local: Rua Mercúrios, Vista da Penha, Vila Velha
SERRA
ARRAIÁ DO COBERTOR
- Data: 13 de junho (quinta-feira)
- Horário: 18h30
- Ingressos: R$ 10 (comum), R$ 35 (mesa)
- Atrações: não foram divulgadas
- Local: Cerimonial Recanto do Kid, na Rua Rio Pelotas, 100, Eldorado, Serra
ARRAIÁ DO MONTSERRAT
- Data: de 13 a 16 de junho (quinta-feira a domingo)
- Horário: de 18h às 22h
- Entrada gratuita
- Quinta (13) - Rener Nogueira, às 18h e Forró Bem Ti Vi, às 20h
- Sexta (14) - Quadrilha e aula de forró com as escolas Dinastia da Dança e Universidade da Dança, às 18h e Forró Raiz, às 20h
- Sábado (15) - Quadrilha e aula de forró com as escolas Dinastia Da Dança e Universidade Da Dança, às 18h e Forró Símínino, às 20h
- Domingo (16) - Aurraiá, às 18h. Lilian Ferr, 18h. Forrófiá, às 20h
- Local: Shopping Montserrat, Varanda, piso L3. Avenida Eldes Scherrer Souza, 2162, Colina de Laranjeiras, Serra
- ARRAIÁ DA CRISTO REI
- Data: 22 de junho
- Horário: 19h
- Atrações: pescaria, quitutes, quadrilha, bazar e música ao vivo
- Mais informações: @cristoreiserradourada1
- Local: Avenida Vitória, 4, Serra
PATAQUADA JUNINA 2
- Data: 21 e 22 de junho (sexta-feira e sábado)
- Horário: 22h
- Ingressos: R$ 10
- Sexta (21) - Quarto D, Gosto Amargo, Julia e as Choronas, Meia Vida e Fish N Chips
- Sábado (22) - Luto Horror Club, Busco Esposa, Transada Violenta e Barata Nuclear
- Local: Garage Pub, na Rua Álvares Cabral 78, Parque Residencial de Laranjeiras, Serra
ARRAIÁ DO SANTUÁRIO
- Data: 5 e 6 de julho
- Horário: às 18h (5 de julho) e 17h (6 de julho)
- Atrações musicais: banda Filhos de Itaúnas, banda Gustavo Pingo e quadrilha dos adolescentes
- Local: Rua Maria Delunardo Trancoso, De Fátima, Serra
ARRAIÁ DO MESTRE
- Datas: 5, 6 e 7 de julho (de sexta a domingo), das 17h às 22h
- Entrada gratuita
- Sexta (5/07) - Trio Virgulino, às 19h30
- Sábado (6/07) - Trio Forrozão, às 19h30
- Domingo (7/07) - Trio Havengar e Fred Macucos, às 19h30
- Local: Shopping Mestre Álvaro (pátio), Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra
ARRAIÁ DOS APAEXONADOS
- Data: 12 de julho (sexta-feira)
- Horário: 18h
- Ingressos: R$ 2,00, na portaria
- Atrações: apresentações musicais com Luiza Andrade e May Santos, quadrilha, concurso Rei e Rainha e "Ação entre Amigos", brincadeiras, comidas típicas e sorteios
- Local: Apae da Serra, na Rua Afonso Arinos de Mello e Franco, 133, Parque Residencial Laranjeiras, Serra
CARIACICA
ARRAIÁ DA COMUNIDADE SANTA BÁRBARA
- Data: 15 de junho (sábado)
- Horário: após a missa das 18h
- Entrada: não informado
- Local: Rua: Amaro Pereira da Silva, 2, Santa Bárbara, Cariacica
ARRAIÁ BOM PASTOR
- Data: 29 e 30 de junho (sábado e domingo)
- Horário: 18h (29 de junho), 17h30 (30 de junho)
- Entrada gratuita
- Local: Santuário Bom Pastor, Rua Dom Luís Scortegagna, 25, Campo Grande, Cariacica
SÃO JOÃO DA GASTAÇÃO
- Data: 22 de junho (sábado)
- Horário: às 13h
- Entrada: R$ 20
- Atrações: apresentação de bandas, exposições e DJ’s
- Local: Rua Irinéia Nunes Ribeiro, 1, Itaquari, Cariacica
ARRAIÁ DA AMIZADE
- Data: 13 e 14 de julho (sábado e domingo)
- Horário: a partir das 19h
- Entrada gratuita
- Atrações: Comidas típicas, quadrilha, touro mecânico e plataforma 360
- Local: Praça João Ferreira Lima, Rua Genésio Loureiro, Cariacica
ARRAIÁ DO JUBILEU
- Data: 6 de julho
- Horário: às 19h
- Atrações: quadrilha, forró e comidas típicas
- Local: Rua Dona Teresa, 58, Morada de Santa Fé
- ARRAIÁ DE SÃO JOÃO BOSCO
- Data: 20 de julho
- Horário: às 18h
- Atrações musicais: Fagner Forrozão
- Atrações: comidas típicas, brincadeiras, quadrilha
- Mais informações: @cebsjoaobosco_pstcariacica
- Local: Rua Rio de Janeiro, Bairro Dom Bosco
GUARAPARI
EITA, SÔ - ARRAIÁ BENEFICENTE 2ª EDIÇÃO
- Data: 7 de julho (domingo)
- Horário: 16h
- Ingressos: R$ 50,00, na Sympla (ingresso dá direito a consumo dos caldos à vontade)
- Atrações musicais: comidas e bebidas típicas, apresentação do DJ WM e mais
- Local: Guará Centro de Eventos, na Avenida Antônio Guimarães, 118 Itapebussu, Guarapari
Caro leitor
Esta reportagem foi produzida com total independência editorial por nossa equipe. A Gazeta não tem qualquer responsabilidade sobre alteração de preços dos ingressos, mudança de datas ou cancelamento dos eventos.