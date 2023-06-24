Receitas de bebida de festa junina: lista vai de gemada a quentão

Olha que isso aqui tá bom demais: quentão, vinho quente, gemada cremosa, quentão com chocolate e cachamel são bebidas que tem tudo a ver com festa junina.
Em clima de São João, vamos dar o passo a passo dessas cinco receitas. Se a sua ideia é dar uma incrementada nos "bons drink" do arraiá mas faltou ideia do que fazer, a hora de se inspirar é agora! Confira:
GEMADA CREMOSA
INGREDIENTES:
- 3 gemas
- 3 colheres (sopa) de açúcar
- 750 ml de leite
- Canela em pau
- 5 cravos da Índia (opcional)
- Canela em pó a gosto.
- Fonte: Instituto Gourmet.
MODO DE PREPARO:
- Leve o leite para ferver com a canela em pau. Tente deixá-lo fervendo retirando e voltando o leite ao fogo e mexendo por uns dois minutos para que pegue bem o gosto da canela.
- Em outro recipiente, peneire as três gemas para eliminar as películas e a bebida não ficar com gosto de ovo. A proporção da receita é de uma gema para cada xícara de leite. Lembre-se disso se for aumentar ou diminuir a receita.
- Adicione três colheres de açúcar nas gemas peneiradas (uma colher para cada xícara de leite) e mexa bem até formar uma mistura esbranquiçada. Bata com uma colher ou fouet. Isso leva mais ou menos três minutos.
- Adicione um pouquinho de leite quente às gemas e misture.
- Em seguida, coloque toda a mistura no leite quente e mexa.
- Coloque nas xícaras, polvilhe canela em pó e sirva.
QUENTÃO COM CHOCOLATE
INGREDIENTES:
- 1 xícara de açúcar refinado
- 50g de gengibre cortado em rodelas
- 10g de cravo-da-Índia
- 10g de canela em pau
- Casca de 1 limão siciliano
- 3 laranjas cortadas em rodelas
- 250ml de água
- 150ml de cachaça neutra
- 150g de chocolate em gotas
- 2 anis estrelados
- Fonte: Água Doce Sabores do Brasil.
MODO DE PREPARO:
- Em uma panela, coloque o açúcar e deixe dar uma leve caramelizada.
- Acrescente o gengibre, o cravo, a canela, as cascas do limão siciliano e as rodelas de laranja. Deixe apurar o aroma.
- Coloque a água e deixe ferver, para em seguida adicionar a cachaça.
- Coe o líquido, volte para a panela e, por último, acrescente o chocolate em gotas. Deixe ferver por alguns minutos.
- Decore com cascas de limão, cravo, canela e anis estrelado.
QUENTÃO TRADICIONAL
INGREDIENTES:
- 3 xícaras (chá) de cachaça
- 2 xícaras (chá) de água
- 1 ½ xícara (chá) de açúcar
- 1 colher (sopa) de gengibre ralado (um pedaço de cerca de 3 cm x 3 cm)
- Casca de 1 laranja
- Casca de 1 limão
- 2 ramas de canela
- 5 cravos-da-índia
- 2 minimaçãs (opcional)
MODO DE PREPARO:
- Em uma panela média, coloque o açúcar, o gengibre ralado, a canela e o cravo.
- Leve ao fogo médio e deixe cozinhar até o açúcar derreter completamente e formar um caramelo dourado — mexa de vez em quando para não queimar.
- Retire a panela do fogo, adicione as cascas de laranja e de limão e regue com a água aos poucos. Cuidado: se a panela estiver muito quente o líquido pode borbulhar.
- Mexa delicadamente para misturar e não se preocupe se parte do açúcar endurecer, ele vai dissolver durante o cozimento.
- Volte a panela ao fogo médio e misture a cachaça. Assim que começar a ferver, abaixe o fogo e deixe cozinhar por 25 minutos.
- Enquanto o quentão cozinha, lave e seque as maçãs. Corte cada uma em quatro metades e descarte as sementes e o cabinho. Apoie o lado cortado de cada metade na tábua e faça fatias finas.
- Desligue o fogo e, com uma concha, sirva o quentão direto da panela. Distribua as maçãs nas canecas e sirva em seguida.
VINHO QUENTE
INGREDIENTES:
- 1 copo de açúcar
- Canela em rama
- Cravo
- 1 litro de vinho tinto seco
- 1/2 litro de água
- 1/2 maçã (verde ou vermelha) descascada e cortada em fatias
MODO DE PREPARO:
- Queime a metade do açúcar com o cravo e a canela.
- Acrescente o vinho, já misturado com a água.
- Junte a maçã e o açúcar restante. Deixe cozinhar um pouco e sirva bem quente.
CACHAMEL
INGREDIENTES:
- 1 dose de cachaça artesanal branca
- Mel a gosto
- Raspas de limão
MODO DE PREPARO:
- A quantidade de mel para cada dose de cachaça pode variar de acordo com o seu gosto, porém, sugerimos uma proporção de três colheres de sopa para cada dose da branquinha. Misture a cachaça e o mel e mexa bastante para que o mel não fique apenas no fundo do copo. Quando a mistura estiver homogênea, acrescente as raspas de limão e sirva.