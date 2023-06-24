Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Para se aquecer

Receitas de bebida de festa junina: lista vai de gemada a quentão

Confira o passo a passo de cinco combinações ideais para servir na temporada dos "arraiás" e aproveite para esquentar o corpo
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 24 de Junho de 2023 às 06:00

Quentão, bebida de festa junina
Quentão com pedacinhos de maçã: clássico junino Crédito: Shutterstock
Olha que isso aqui tá bom demais: quentão, vinho quente, gemada cremosa, quentão com chocolate e cachamel são bebidas que tem tudo a ver com festa junina.
Em clima de São João, vamos dar o passo a passo dessas cinco receitas. Se a sua ideia é dar uma incrementada nos "bons drink" do arraiá mas faltou ideia do que fazer, a hora de se inspirar é agora! Confira:  

GEMADA CREMOSA

INGREDIENTES: 
  • 3 gemas
  • 3 colheres (sopa) de açúcar
  • 750 ml de leite
  • Canela em pau
  • 5 cravos da Índia (opcional)
  • Canela em pó a gosto.
  • Fonte: Instituto Gourmet.
MODO DE PREPARO:
  1. Leve o leite para ferver com a canela em pau. Tente deixá-lo fervendo retirando e voltando o leite ao fogo e mexendo por uns dois minutos para que pegue bem o gosto da canela.
  2. Em outro recipiente, peneire as três gemas para eliminar as películas e a bebida não ficar com gosto de ovo. A proporção da receita é de uma gema para cada xícara de leite. Lembre-se disso se for aumentar ou diminuir a receita.
  3. Adicione três colheres de açúcar nas gemas peneiradas (uma colher para cada xícara de leite) e mexa bem até formar uma mistura esbranquiçada. Bata com uma colher ou fouet. Isso leva mais ou menos três minutos.
  4. Adicione um pouquinho de leite quente às gemas e misture. 
  5. Em seguida, coloque toda a mistura no leite quente e mexa. 
  6. Coloque nas xícaras, polvilhe canela em pó e sirva.

QUENTÃO COM CHOCOLATE 

INGREDIENTES:
  • 1 xícara de açúcar refinado
  • 50g de gengibre cortado em rodelas
  • 10g de cravo-da-Índia
  • 10g de canela em pau
  • Casca de 1 limão siciliano
  • 3 laranjas cortadas em rodelas
  • 250ml de água
  • 150ml de cachaça neutra
  • 150g de chocolate em gotas
  • 2 anis estrelados
  • Fonte: Água Doce Sabores do Brasil.
MODO DE PREPARO:
  1. Em uma panela, coloque o açúcar e deixe dar uma leve caramelizada. 
  2. Acrescente o gengibre, o cravo, a canela, as cascas do limão siciliano e as rodelas de laranja. Deixe apurar o aroma. 
  3. Coloque a água e deixe ferver, para em seguida adicionar a cachaça.
  4. Coe o líquido, volte para a panela e, por último, acrescente o chocolate em gotas. Deixe ferver por alguns minutos.
  5. Decore com cascas de limão, cravo, canela e anis estrelado.

QUENTÃO TRADICIONAL

INGREDIENTES:
  • 3 xícaras (chá) de cachaça
  • 2 xícaras (chá) de água
  • 1 ½ xícara (chá) de açúcar
  • 1 colher (sopa) de gengibre ralado (um pedaço de cerca de 3 cm x 3 cm)
  • Casca de 1 laranja
  • Casca de 1 limão
  • 2 ramas de canela
  • 5 cravos-da-índia
  • 2 minimaçãs (opcional)
MODO DE PREPARO: 
  1. Em uma panela média, coloque o açúcar, o gengibre ralado, a canela e o cravo. 
  2. Leve ao fogo médio e deixe cozinhar até o açúcar derreter completamente e formar um caramelo dourado — mexa de vez em quando para não queimar.
  3. Retire a panela do fogo, adicione as cascas de laranja e de limão e regue com a água aos poucos. Cuidado: se a panela estiver muito quente o líquido pode borbulhar. 
  4. Mexa delicadamente para misturar e não se preocupe se parte do açúcar endurecer, ele vai dissolver durante o cozimento.
  5. Volte a panela ao fogo médio e misture a cachaça. Assim que começar a ferver, abaixe o fogo e deixe cozinhar por 25 minutos.
  6. Enquanto o quentão cozinha, lave e seque as maçãs. Corte cada uma em quatro metades e descarte as sementes e o cabinho. Apoie o lado cortado de cada metade na tábua e faça fatias finas.
  7. Desligue o fogo e, com uma concha, sirva o quentão direto da panela. Distribua as maçãs nas canecas e sirva em seguida.

VINHO QUENTE

INGREDIENTES:
  • 1 copo de açúcar
  • Canela em rama
  • Cravo
  • 1 litro de vinho tinto seco
  • 1/2 litro de água
  • 1/2 maçã (verde ou vermelha) descascada e cortada em fatias
MODO DE PREPARO:
  1. Queime a metade do açúcar com o cravo e a canela. 
  2. Acrescente o vinho, já misturado com a água. 
  3. Junte a maçã e o açúcar restante. Deixe cozinhar um pouco e sirva bem quente.

CACHAMEL

INGREDIENTES:
  • 1 dose de cachaça artesanal branca
  • Mel a gosto
  • Raspas de limão
MODO DE PREPARO:
  • A quantidade de mel para cada dose de cachaça pode variar de acordo com o seu gosto, porém, sugerimos uma proporção de três colheres de sopa para cada dose da branquinha. Misture a cachaça e o mel e mexa bastante para que o mel não fique apenas no fundo do copo. Quando a mistura estiver homogênea, acrescente as raspas de limão e sirva.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Gastronomia Receitas Festa Junina
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Amado Batista e BYD entram na 'lista suja do trabalho escravo' de ministério
Imagem de destaque
Estreias da semana no cinema: 5 filmes que você precisa ver 
Imagem de destaque
Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados