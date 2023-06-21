Comidas juninas: onde provar doces e pratos de São João no ES

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VITRINE RECHEADA

Inspirada nos festejos de São João, a cafeteria e padaria artesanal Olima recheou sua vitrine com doçuras da época. Estão à venda cuscuz de tapioca com coco fresco e leite condensado (R$ 12), canjica com doce de leite (R$ 15), torta de tapioca com brûlée de leite condensado e coco (R$ 18 ou R$ 22 com adicional de gelato) e cheesecake de milho com coco queimado e goiabada cremosa (R$ 20/foto). Além dos doces fixos, a cada semana será servida uma torta diferente com sabores juninos. Funcionamento: de segunda a sexta, das 10h às 19h; sábado e domingo, das 8h às 15h. Av. Gov. Eurico Rezende, 40, loja 15, Jardim Camburi, Vitória. (27) 99789-7807. FOTO: Vitor Jubini

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MENU COMPLETO

Um menu junino completo, com entrada, prato e sobremesa (R$ 72, individual), é destaque no almoço do Daju Bistrô até sexta (23). Para começar, vai à mesa bolinho de milho com molho verde da casa e, para finalizar, pavê de amendoim com doce de leite e praliné. O prato principal é galinhada. Funcionamento: de terça a domingo, das 11h às 14h30. Av. Desembargador Demerval Lyrio, 121, Mata da Praia, Vitória. (27) 3324-0565. FOTO: Ricardo Medeiros

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CALDOS E OUTRAS DELÍCIAS

A temporada junina também começou na padaria Monte Líbano, que incluiu quitutes caipiras no delivery e em todas as lojas da rede, localizadas em Vitória e Vila Velha. Estão na lista bolo de fubá com goiabada, bolo de pamonha, broa mineira, bolo de mexerica, cocada, cuscuz e pão de milho verde com canela, todos vendidos no peso. Destaque para os caldos verde e de aipim com carne seca (R$ 59,90/kg/foto) e para as recém-lançadas babka de paçoca e de goiabada (R$ 8,90 a unidade). Mais informações: @padariamontelibano e deliverymontelibano.com.br. FOTO: Marco Antônio Ferreira

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DOÇURAS JUNINAS

A Mombee lança nesta quarta-feira (21) um cardápio especial com doces juninos a pronta entrega, disponíveis para retirada na Mata da Praia, em Vitória, ou delivery. Bolo de ameixa com doce de leite (R$ 18/fatia/foto), choux cream Romeu e Julieta (R$ 22/unidade), trufa de paçoca com caramelo (R$ 14), pé-de-moleque (R$ 8), bombom de coco (R$ 6) e quindim (R$ 28/caixa com quatro) estão entre as opções. Pedidos: (27) 99801-7707. FOTO: Samuel Schneider

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SOTAQUE CAIPIRA

Mercearia Belmiro, mas na época de festas juninas o cardápio fica incrementado. Além do caldo da semana (R$ 23,90/400ml), entram em cena canjica (R$ 21,90/400ml), cuscuz com leite condensado (R$ 10,90 a fatia) e bolo de mandioca (R$ 10,90 a fatia). As gostosuras ficam disponíveis até o final de agosto. Av. Rio Branco, 1083, Praia do Canto, Vitória. (27) 99930-1313. FOTO: Ricardo Medeiros A comida caipira é destaque o ano inteiro na, mas na época de festas juninas o cardápio fica incrementado. Além do caldo da semana (R$ 23,90/400ml), entram em cena canjica (R$ 21,90/400ml), cuscuz com leite condensado (R$ 10,90 a fatia) e bolo de mandioca (R$ 10,90 a fatia). As gostosuras ficam disponíveis até o final de agosto. Av. Rio Branco, 1083, Praia do Canto, Vitória. (27) 99930-1313. O local tem benefícios para assinantes do Clube A Gazeta

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BUFÊ DE SÃO JOÃO

O café colonial da Tanti Affetti será temático nos dias 24 e 25 de junho e 1º e 2 de julho. Comidinhas de "arraiá", como bolo de milho, canjica, broa, cuscuz, pé-de-moleque e pastel estão garantidas no bufê, que custa R$ 85,90 (o quilo) e fica disponível pela manhã, das 7h às 10h30, e à tarde, das 16h às 19h. Nos finais de semana, o café da manhã é embalado por música ao vivo, no estilo voz e violão. Rua Desembargador Sampaio, 182, Praia do Canto, Vitória. (27) 99895-5602. FOTO: Pepe Silva

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CAIXINHAS SOLIDÁRIAS

A doceria sob encomenda Alfajor da Anita, na Serra, oferece duas opções de caixa com quitutes de São João. Disponível em quatro tamanhos (de R$ 69/até 2 pessoas a R$ 229/de 5 a 6 pessoas), o Box Junino vem com canjicão de leite queimado, cuscuz de tapioca com coco, papa de milho brûlée, torta cremosa de frango, pé-de-moleque de chocolate e cocada de coco queimado. Já o Box da Gratidão, versão reduzida com canjicão, cuscuz, papa, torta de frango e cartão, sai por R$ 35. Parte do lucro com a venda dos kits será revertida para a compra de cestas básicas. Pedidos: (27) 99529-5013. Mais informações: @alfajordanita. FOTO: Felicidade em Foco

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CHEESECAKE ELABORADA