Receitas de festa junina para fazer na air fryer: veja 4 opções

As comidas típicas de festa junina são alguns dos principais atrativos durante o mês de junho, mas prepará-las pode levar algum tempo.
Por isso, a air fryer é uma ótima solução, pois ajuda a preparar pratos clássicos da época de forma simples e prática.
A seguir, confira quatro receitas de festa junina deliciosas que você pode fazer na fritadeira em poucos minutos.
PASTEL DE QUEIJO
INGREDIENTES:
- 200g de massa para pastel
- 200g de queijo muçarela
- Azeite para pincelar
- Água
MODO DE PREPARO:
- Em uma superfície lisa, abra a massa de pastel, corte no formato de um círculo e, em um dos lados, disponha a fatia de queijo.
- Dobre a massa ao meio e, com a ajuda de um pincel, passe um pouco de água nas bordas.
- Com o auxílio de um garfo, pressione as bordas para fechar e pincele com o azeite.
- Repita o processo com toda a massa e disponha os pastéis no cesto da air fryer, preaquecida, em 180°C por 10 minutos. Sirva em seguida.
PAMONHA
INGREDIENTES:
- 250g de grãos de milho-verde cozido
- 120ml de leite
- 60g de açúcar mascavo
- 15g de manteiga
- Sal a gosto
- Manteiga para untar
MODO DE PREPARO:
- Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Reserve.
- Unte forminhas de cerâmica com manteiga e despeje a mistura reservada.
- Disponha as forminhas na air fryer, preaquecida, em 180°C por 25 minutos. Sirva em seguida.
MILHO-VERDE COZIDO
INGREDIENTES:
- 4 espigas de milho-verde
- 3 colheres de sopa de azeite
- Sal a gosto
MODO DE PREPARO:
- Com a ajuda de uma faca, corte as espigas de milho-verde em três partes, tempere com sal e regue com azeite.
- Disponha o milho-verde na cesta da air fryer, preaquecida, em 200°C por 15 minutos.
- Vire o milho-verde na metade do tempo. Sirva em seguida.
BOLO DE FUBÁ CREMOSO
INGREDIENTES:
- 1 xícara de chá de leite
- 1 ovo
- 2/3 de xícara (chá) de açúcar
- 1/3 de xícara (chá) de fubá
- 1 colher (sopa) de farinha de trigo
- 1 colher (sopa) de manteiga
- 1 colher (sopa) de queijo parmesão ralado
- 1 colher (sopa) de coco ralado
- 1 colher (chá) de fermento químico em pó
- Sal a gosto
- Manteiga para untar
- Farinha de trigo para enfarinhar
MODO DE PREPARO:
- Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto o fermento químico, e bata até obter uma consistência homogênea.
- Adicione o fermento químico e bata novamente para incorporar com os demais ingredientes.
- Unte uma forma, que caiba na air fryer, com manteiga e enfarinhe com farinha de trigo.
- Disponha a mistura e leve para a air fryer, preaquecida, em 180°C por 35 minutos. Sirva em seguida.