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Praticidade

Receitas de festa junina para fazer na air fryer: veja 4 opções

Milho cozido, pastel de queijo, pamonha e bolo de fubá ficam prontos em um piscar de olhos para encher seu arraiá de gostosura
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 13 de Junho de 2023 às 17:34

As comidas típicas de festa junina são alguns dos principais atrativos durante o mês de junho, mas prepará-las pode levar algum tempo.
Por isso, a air fryer é uma ótima solução, pois ajuda a preparar pratos clássicos da época de forma simples e prática.
A seguir, confira quatro receitas de festa junina deliciosas que você pode fazer na fritadeira em poucos minutos. 

PASTEL DE QUEIJO

Pastel de queijo
Pastel de queijo fica pronto em menos de 15 minutos Crédito: Anna Quelhas | Shutterstock
INGREDIENTES: 
  • 200g de massa para pastel
  • 200g de queijo muçarela
  • Azeite para pincelar
  • Água
MODO DE PREPARO: 
  1. Em uma superfície lisa, abra a massa de pastel, corte no formato de um círculo e, em um dos lados, disponha a fatia de queijo.
  2. Dobre a massa ao meio e, com a ajuda de um pincel, passe um pouco de água nas bordas. 
  3. Com o auxílio de um garfo, pressione as bordas para fechar e pincele com o azeite. 
  4. Repita o processo com toda a massa e disponha os pastéis no cesto da air fryer, preaquecida, em 180°C por 10 minutos. Sirva em seguida.

PAMONHA

INGREDIENTES: 
  • 250g de grãos de milho-verde cozido 
  • 120ml de leite
  • 60g de açúcar mascavo
  • 15g de manteiga
  • Sal a gosto 
  • Manteiga para untar 
MODO DE PREPARO: 
  1. Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Reserve. 
  2. Unte forminhas de cerâmica com manteiga e despeje a mistura reservada. 
  3. Disponha as forminhas na air fryer, preaquecida, em 180°C por 25 minutos. Sirva em seguida. 

MILHO-VERDE COZIDO

Milho verde cozido
Corte as espigas de milho-verde em três partes Crédito: Sokor Space/Shutterstock
INGREDIENTES: 
  • 4 espigas de milho-verde
  • 3 colheres de sopa de azeite
  • Sal a gosto
MODO DE PREPARO: 
  1. Com a ajuda de uma faca, corte as espigas de milho-verde em três partes, tempere com sal e regue com azeite. 
  2. Disponha o milho-verde na cesta da air fryer, preaquecida, em 200°C por 15 minutos. 
  3. Vire o milho-verde na metade do tempo. Sirva em seguida. 

BOLO DE FUBÁ CREMOSO

INGREDIENTES: 
  • 1 xícara de chá de leite
  • 1 ovo
  • 2/3 de xícara (chá) de açúcar
  • 1/3 de xícara (chá) de fubá
  • 1 colher (sopa) de farinha de trigo
  • 1 colher (sopa) de manteiga
  • 1 colher (sopa) de queijo parmesão ralado
  • 1 colher (sopa) de coco ralado
  • 1 colher (chá) de fermento químico em pó
  • Sal a gosto
  • Manteiga para untar
  • Farinha de trigo para enfarinhar
MODO DE PREPARO: 
  1. Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto o fermento químico, e bata até obter uma consistência homogênea.
  2. Adicione o fermento químico e bata novamente para incorporar com os demais ingredientes.  
  3. Unte uma forma, que caiba na air fryer, com manteiga e enfarinhe com farinha de trigo. 
  4. Disponha a mistura e leve para a air fryer, preaquecida, em 180°C por 35 minutos. Sirva em seguida. 

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