Coxinha, brigadeiro e feijoada: votação elege melhores no ES

Brigadeiro, coxinha e feijoada: quais os melhores da Grande Vitória? Crédito: Montagem/Freepik e Shutterstock

Qual restaurante prepara a feijoada mais saborosa? Onde é servida a coxinha perfeita? O brigadeiro mais gostoso é feito em qual doceria?

Você pode responder a essas perguntas na votação do Prêmio HZ Gastrô 2023 e eleger os melhores lugares para comer bem na Grande Vitória.

Rede Gazeta, serão escolhidos pelo público tanto por voto de múltipla escolha como por menção livre. O resultado será divulgado no dia 30/06, em HZ, e a premiação dos vencedores acontecerá no primeiro dia do Os vencedores nas 13 categorias do prêmio, criado pela, serão escolhidos pelo público tanto por voto de múltipla escolha como por menção livre. O resultado será divulgado no dia 30/06, em HZ, e a premiação dos vencedores acontecerá no primeiro dia do evento Fest Gastronomia

COMO FUNCIONA A VOTAÇÃO

Na primeira etapa da eleição 100% on-line, 43 restaurantes, bares, cafés e confeitarias pré-selecionados pela curadoria do Prêmio HZ Gastrô disputam o primeiro lugar em 10 categorias, cada uma com cinco finalistas.

Nessa etapa da enquete, você deverá marcar apenas uma opção entre as apresentadas nas categorias Cafeteria, Carne, Cozinha Autoral, Cozinha Brasileira, Cozinha Internacional, Delivery, Doceria, Hambúrguer, Moqueca e Pizza.

Ao dar seu décimo voto por múltipla escolha, você chegará às perguntas do voto aberto. Nessa fase da enquete, o preenchimento é opcional, mas para validar toda a votação será necessário clicar no botão "concluir" ao final da pesquisa.

AJUDE A ELEGER OS MELHORES DA GASTRONOMIA NO ES