Confira lista com 10 vinhos de até R$ 70 para beber no inverno

1

Don Pascual Reserva Tannat 2021 (Uruguai)

A uva Tannat, rica em taninos, é referência quando se fala em tintos encorpados. No geral, ela origina vinhos mais adstringentes e com boa permanência em boca, lembrando especiarias e chocolate, o que combina bastante com o inverno. Tannat é a casta emblemática do Uruguai, e a vinícola Juanicó, que elabora o Don Pascual, foi quem a introduziu no país. Quanto: R$ 62,89, na Portto Wine. (27) 99648-2656.

2

Mancura Etnia Cabernet Sauvignon 2022 (Chile)

A Cabernet Sauvignon do Chile têm fãs de carteirinha e dispensa apresentações. O Mancura é uma boa opção para ter sempre na adega. Com preço acessível, o vinho é fácil de beber, equilibrado, com aromas de chocolate e couro e 13% de álcool. Acompanha carne vermelha até mesmo defumada. A uva vem da região do Valle Central, onde amadurece com facilidade. Quanto: R$ 59,90, na Grand Cru Vila Velha. (27) 99241-9698.

3

Santa Bárbara Chardonnay Reserva Especial 2021 (Brasil)

Nem só de tinto se faz o inverno, e há quem não abra mão de um vinho branco - acho que sou uma dessas pessoas. A Chardonnay é uma uva que sustenta muito bem a passagem por barrica. Com isso, seus vinhos são geralmente mais leves e tendem a ganhar mais corpo e suculência. Esse rótulo da vinícola Santa Bárbara, na Serra Gaúcha, amadurece por três meses em carvalho francês, o que o deixa com agradável toque amanteigado sem perder a fruta. Para combinar, sugiro fondue, risotos e queijos. Quanto: R$ 64,90, na Adega Mar e Montanha. (27) 99509-3150.

4

Caballo Dourado Chardonnay Gran Reserva 2021 (Chile)

O Caballo Dourado, da vinícola Ravanal, é um Chardonnay com mais tempo de madeira: estagiou por 12 meses em carvalho francês. Tem aromas de fruta tropical madura, como manga, banana e abacaxi. Na boca, apresenta bom volume e permanência, e é também uma sugestão para quem tem paciência para guardar vinhos. Esse tem estrutura para aguentar mais uns cinco anos na garrafa e ficar ainda mais gostoso, complexo e equilibrado, embora já esteja apto para consumo. Pelo preço, eu arriscaria guardar uma garrafa por inverno. Quanto: R$ 57,90, nos supermercados Carone. (27) 3382-3050.

5

Mapu Gran Reserva 2020 (Chile)

Esse blend de Cabernet Sauvignon e Carmenére da vinícola francesa Baron Philippe de Rothschild desbrava o terroir do Vale do Maule, no Chile. Por ser um Gran Reserva com 10 meses de estágio em carvalho francês, já entrega certa complexidade. Possui bom volume e untuosidade no paladar. Os taninos são bem presentes, com boa acidez, o que deixa a boca salivando por comida. Carnes mais gordurosas e molhos à base de cogumelos acompanham bem. Quanto: de R$ 81,13 por R$ 65,83 na Vila Porto Vinhos. (27) 99650-6233.

6

Criolla Argentina Malbec 2018 (Argentina)

Para os fãs da uva Malbec, esse vinho é um verdadeiro achado. A safra é 2018, portanto já tem cinco anos de garrafa, o que lhe traz um maior equilíbrio - ainda mais tratando-se de um rótulo com pouca intervenção na vinificação. Elaborado com leveduras indígenas, com a uva Malbec cultivada em boa altitude da região de Junín, na Argentina, o vinho tem produção limitada: apenas 4.900 garrafas/ano. Quanto: R$ 65, na Reisen Mix Disk Cerveja & Mercearia, em Santa Teresa. (27) 99997-2245.

7

Terres Calcaires Rhône Vin de France 2021 (França)

A região do Rhône, na França, é o berço das uvas Grenache e Syrah, que compõem esse rótulo. Vem do Rhône também o icônico Châteauneuf du Pape - não temos aqui a complexidade de tal, mas sim um excelente custo-benefício para quem quer entender um pouco mais sobre a delicadeza e a expressividade dos vinhos franceses. Ótimo tinto para o inverno, com taninos macios e fácil de harmonizar. Quanto: R$ 64,90 na La Guardia Vinhos e Afins, em Alegre. (28) 99922-6386.

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370 Léguas D.O.C Douro 2019 (Portugal)

A região do Douro é famosa por seus tintos encorpados. Esse blend com as castas tradicionais da região (Touriga Franca, Tinta Barroca e Tinta Roriz) traz taninos bem presentes, sugerindo inclusive um tempo de aeração na taça ou no decanter. O 370 Léguas é um rótulo com denominação de origem e reflete os vinhos clássicos da região. Quanto: R$ 58,71, na www.wine.com.br.

9

Anciano Tempranillo Crianza 2018

A Bodega Navalon fica em Rioja na Espanha e é especialista em elaborar tintos envelhecidos em barris de carvalho. É o caso desse Tempranillo Crianza. Para serem classificados como vinhos Crianza na Espanha, os tintos devem envelhecer de seis a 12 meses em barris de carvalho e o restante na garrafa. O resultado é um vinho com certa complexidade de aromas e paladar. Quanto: R$ 64,90, na www.evino.com.br.

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Herdade das Fontes 2020