Geada e sol: como vai ser o primeiro fim de semana de inverno no ES

Nesta sexta-feira (23) , o sol aparece entre nuvens em todo o Estado e há chance de chover apenas na Região Nordeste. Nos pontos mais elevados da Região Serrana e Caparaó pode ocorrer geada fraca. As temperaturas seguem estáveis.

Já no domingo (25), as nuvens aumentam e chove à tarde na Região Nordeste. Nas demais áreas, aumento de nuvens ao longo do dia, mas sem previsão de chuva. As temperaturas terão pequeno aumento, durante o dia, em todas as regiões.