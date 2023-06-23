Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Previsão do tempo

Geada e sol: como vai ser o primeiro fim de semana de inverno no ES

Previsão do Incaper mostra que nova estação começa a mostrar suas características, com possibilidade de temperaturas mínimas de 10 °C na Região Serrana
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

23 jun 2023 às 09:33

Publicado em 23 de Junho de 2023 às 09:33

Terceira Ponte
Terceira Ponte ao entardecer Crédito: Fernando Madeira
O primeiro fim de semana do inverno no Espírito Santo será marcado pelos efeitos da nova estação no tempo. A previsão é de mínima de 10 °C na Região Serrana e até possibilidade de geada fraca em pontos mais elevados das montanhas capixabas.
Nesta sexta-feira (23), o sol aparece entre nuvens em todo o Estado e há chance de chover apenas na Região Nordeste. Nos pontos mais elevados da Região Serrana e Caparaó pode ocorrer geada fraca. As temperaturas seguem estáveis.

Veja Também

Vídeo mostra riacho congelado devido ao frio no Parque do Caparaó no ES

No sábado (24), as nuvens variam em todo o Estado e pode chover de forma fraca a e espalhada no Extremo Norte capixaba e, novamente, na Região Nordeste. No Noroeste, Sul, Região Serrana e Grande Vitória, o sol aparece e pode ocorrer aberturas de nuvens ao longo do dia, sem previsão de chuva. As temperaturas sobem um pouco.
Já no domingo (25), as nuvens aumentam e chove à tarde na Região Nordeste. Nas demais áreas, aumento de nuvens ao longo do dia, mas sem previsão de chuva. As temperaturas terão pequeno aumento, durante o dia, em todas as regiões.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo Incaper Previsão do Tempo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Amado Batista e BYD entram na 'lista suja do trabalho escravo' de ministério
Imagem de destaque
Estreias da semana no cinema: 5 filmes que você precisa ver 
Imagem de destaque
Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados