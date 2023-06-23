Geada e sol: como vai ser o primeiro fim de semana de inverno no ES

O primeiro fim de semana do inverno no Espírito Santo será marcado pelos efeitos da nova estação no tempo. A previsão é de mínima de 10 °C na Região Serrana e até possibilidade de geada fraca em pontos mais elevados das montanhas capixabas.
Nesta sexta-feira (23), o sol aparece entre nuvens em todo o Estado e há chance de chover apenas na Região Nordeste. Nos pontos mais elevados da Região Serrana e Caparaó pode ocorrer geada fraca. As temperaturas seguem estáveis.
No sábado (24), as nuvens variam em todo o Estado e pode chover de forma fraca a e espalhada no Extremo Norte capixaba e, novamente, na Região Nordeste. No Noroeste, Sul, Região Serrana e Grande Vitória, o sol aparece e pode ocorrer aberturas de nuvens ao longo do dia, sem previsão de chuva. As temperaturas sobem um pouco.
Já no domingo (25), as nuvens aumentam e chove à tarde na Região Nordeste. Nas demais áreas, aumento de nuvens ao longo do dia, mas sem previsão de chuva. As temperaturas terão pequeno aumento, durante o dia, em todas as regiões.