Vídeo mostra riacho congelado devido ao frio no Parque do Caparaó no ES

"Ontem na portaria estava -2 °C durante a madrugada de acordo com o brigadista. Já subi no pico da bandeira oito vezes. Já fui com gelo, sem gelo, já fiz a travessia completa do Pico. Mas dessa vez só fomos ao pico mesmo. Ano passado chegamos a ver a água congelada, mas não estava tanto quanto dessa vez"