Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Inverno chegou!

Vídeo mostra riacho congelado devido ao frio no Parque do Caparaó no ES

Registro foi feito por estudante de 18 anos que subiu o Pico da Bandeira, por volta de 12h desta quarta-feira (21); Durante a madrugada a temperatura chegou a -2 °C
Geizy Gomes

Geizy Gomes

Publicado em 

22 jun 2023 às 10:43

Publicado em 22 de Junho de 2023 às 10:43

As baixas temperaturas do primeiro dia do inverno deste ano no Espírito Santo congelaram um riacho no Parque Nacional do Caparaó no Estado capixaba. Imagens registradas na quarta-feira (21) mostram que a água das corredeiras virou gelo. Desde maio, o frio já vem levando a região a registrar recordes de frio. Durante a madrugada a temperatura chegou a -2 °C, mas o último noticiado por A Gazeta na região foi de -1,8 °C, no acampamento Macieira, um dos potos mais frios do local.
O registro na quarta-feira desta semana foi feito pelo estudante Bruno Protázio, de 18 anos, que mora no distrito de Pedra Menina, distrito de Dores do Rio Preto, bem próximo da portaria capixaba do Parque Nacional do Caparaó. É a oitava vez que ele sobre o Pico da Bandeira, mas desta vez ficou surpreso com o congelamento da água.
Corredeiras congelam por causa do frio no Caparaó
Corredeiras congelam por causa do frio no Caparaó Crédito: Foto Leitor - Bruno Protázio
"Ontem na portaria estava -2 °C durante a madrugada de acordo com o brigadista. Já subi no pico da bandeira oito vezes. Já fui com gelo, sem gelo, já fiz a travessia completa do Pico. Mas dessa vez só fomos ao pico mesmo. Ano passado chegamos a ver a água congelada, mas não estava tanto quanto dessa vez"
Bruno Protázio - Estudante de 18 anos
Entre os meses de maio e setembro é o período que mais atrai turistas para a região, devido às condições climáticas para subir até o ponto mais alto do Parque Nacional do Caparaó, que são melhores, de acordo com guias turísticos que atuam no local.
Vídeo mostra riacho congelado devido ao frio no Parque do Caparaó no ES

Veja Também

Temperaturas no Parque Nacional do Caparaó atingem 4 graus negativos

El Niño vai deixar inverno menos frio e mais seco no Espírito Santo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Caparaó Inverno ES Sul
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
João Fonseca estreia com vitória no Masters 1000 de Monte Carlo
Imagem de destaque
Suspeito de matar universitária em Cariacica após término segue foragido
Imagem de destaque
Apple, 50 anos: 3 sucessos e 3 fracassos da empresa em sua história

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados