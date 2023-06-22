As baixas temperaturas do primeiro dia do inverno deste ano no Espírito Santo congelaram um riacho no Parque Nacional do Caparaó no Estado capixaba. Imagens registradas na quarta-feira (21) mostram que a água das corredeiras virou gelo. Desde maio, o frio já vem levando a região a registrar recordes de frio. Durante a madrugada a temperatura chegou a -2 °C, mas o último noticiado por A Gazeta na região foi de -1,8 °C, no acampamento Macieira, um dos potos mais frios do local.
O registro na quarta-feira desta semana foi feito pelo estudante Bruno Protázio, de 18 anos, que mora no distrito de Pedra Menina, distrito de Dores do Rio Preto, bem próximo da portaria capixaba do Parque Nacional do Caparaó. É a oitava vez que ele sobre o Pico da Bandeira, mas desta vez ficou surpreso com o congelamento da água.
"Ontem na portaria estava -2 °C durante a madrugada de acordo com o brigadista. Já subi no pico da bandeira oito vezes. Já fui com gelo, sem gelo, já fiz a travessia completa do Pico. Mas dessa vez só fomos ao pico mesmo. Ano passado chegamos a ver a água congelada, mas não estava tanto quanto dessa vez"
Entre os meses de maio e setembro é o período que mais atrai turistas para a região, devido às condições climáticas para subir até o ponto mais alto do Parque Nacional do Caparaó, que são melhores, de acordo com guias turísticos que atuam no local.
Vídeo mostra riacho congelado devido ao frio no Parque do Caparaó no ES