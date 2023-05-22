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Pico da Bandeira

Temperaturas no Parque Nacional do Caparaó atingem 4 graus negativos

Termômetros marcaram 4 graus negativos no Pico da Bandeira. Imagens mostram formação de gelo na área
Redação Integrada

Redação Integrada

Publicado em 

22 mai 2023 às 17:30

Publicado em 22 de Maio de 2023 às 17:30

Os termômetros no Pico da Bandeira, localizado no Parque Nacional do Caparaó, registraram uma marca impressionante: -4 graus Celsius. 
região do Caparaó tem vivenciado uma queda nas temperaturas desde a última quarta-feira, quando foram observados valores mais baixos. No último sábado, os termômetros marcaram 1,8 graus Celsius, mas a situação se intensificou no dia seguinte, com a temperatura chegando a -4 graus Celsius. Visitantes que estiveram no parque durante o fim de semana ficaram surpresos com o frio intenso e compartilharam imagens impressionantes do local. Veja as imagens enviadas por Kiria Brum.
A previsão aponta para quedas de temperatura na Região Sul do ES, com mínimas de 13 graus Celsius e máximas de 23 graus Celsius. Nas áreas mais baixas e no litoral, há também previsão de chuvas.

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