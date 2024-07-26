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Por ordem de chegada

Alta temporada: Parque Nacional do Caparaó limita entrada de visitantes

A partir de agora podem entrar até 200 pessoas em cada uma das portarias; orientação é para quem vai subir e descer o Pico da Bandeira no mesmo dia, o chamado "bate e volta"
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

26 jul 2024 às 11:07

Publicado em 26 de Julho de 2024 às 11:07

Pico da Bandeira é a atração mais visitada do Parque Nacional do Caparaó
Pico da Bandeira é a atração mais visitada do Parque Nacional do Caparaó Crédito: Divulgação | Prefeitura de Alto Caparaó
Destino de milhares de amantes do montanhismo no Brasil, o Parque Nacional do Caparaó tem atraído um grande número de visitantes para o chamado bate e volta nesta alta temporada, ou seja, quando a pessoa sobe e desce no mesmo dia. Por conta disso, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), que administra a unidade, limitou o número de frequentadores.
O anúncio foi feito na quinta-feira (25). A partir de agora, segundo o órgão, podem entrar até 200 visitantes (que farão o bate e volta) por dia em cada uma das portarias, que ficam em Dores do Rio Preto, no Caparaó capixaba, e no município mineiro de Alto Caparaó.
A intenção, segundo o ICMBio, é proporcionar uma boa experiência para o visitante nos encontros ao longo da trilha, melhorar o tempo de caminhada necessário para voltar ainda de dia e também aumentar a segurança. A medida também busca controlar a quantidade de pessoas ao mesmo tempo no espaço no cume do Pico da Bandeira. Veja o comunicado:
As vagas para o bate e volta são por ordem de chegada, entre 7h e 8h, de terça a domingo. O parque ainda destacou que os fins de semana e feriados são os mais procurados para esse passeio no Pico da Bandeira, e, se possível, o turista deve se programar para a subida nos dias de semana.
Localizado na Serra do Caparaó, na divisa dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo, o Parque Nacional do Caparaó é um dos destinos mais procurados pelos adeptos do montanhismo no Brasil. Abriga o terceiro ponto mais alto do País, o Pico da Bandeira, com 2.892 metros de altitude. Além das trilhas, os visitantes podem se deliciar com banhos em cachoeira e piscinas naturais, observar deslumbrantes visuais da Serra do Caparaó e região, com belos espetáculos no alvorecer e no pôr do sol.

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