Alta temporada: Parque Nacional do Caparaó limita entrada de visitantes

Pico da Bandeira é a atração mais visitada do Parque Nacional do Caparaó Crédito: Divulgação | Prefeitura de Alto Caparaó

Destino de milhares de amantes do montanhismo no Brasil, o Parque Nacional do Caparaó tem atraído um grande número de visitantes para o chamado bate e volta nesta alta temporada, ou seja, quando a pessoa sobe e desce no mesmo dia. Por conta disso, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), que administra a unidade, limitou o número de frequentadores.

O anúncio foi feito na quinta-feira (25). A partir de agora, segundo o órgão, podem entrar até 200 visitantes (que farão o bate e volta) por dia em cada uma das portarias, que ficam em Dores do Rio Preto , no Caparaó capixaba, e no município mineiro de Alto Caparaó.

A intenção, segundo o ICMBio, é proporcionar uma boa experiência para o visitante nos encontros ao longo da trilha, melhorar o tempo de caminhada necessário para voltar ainda de dia e também aumentar a segurança. A medida também busca controlar a quantidade de pessoas ao mesmo tempo no espaço no cume do Pico da Bandeira. Veja o comunicado:

As vagas para o bate e volta são por ordem de chegada, entre 7h e 8h, de terça a domingo. O parque ainda destacou que os fins de semana e feriados são os mais procurados para esse passeio no Pico da Bandeira, e, se possível, o turista deve se programar para a subida nos dias de semana.