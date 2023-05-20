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Novo recorde do ano

Frio congelante: região do ES registra gelo e temperatura de -1,8°C

No início da manhã deste sábado (20), a região da entrada do Parque do Caparaó pelo Espírito Santo chegou a registrar -1,8°C,  novo recorde de frio
Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

20 mai 2023 às 10:36

Publicado em 20 de Maio de 2023 às 10:36

Gelo e temperatura negativa na manhã deste sábado no Caparaó
Gelo e temperatura negativa na manhã deste sábado no Caparaó Crédito: Leitor A Gazeta
A região do Parque Nacional do Caparaó, em Pedra Menina, Dores do Rio Preto, no Espírito Santo, registrou um novo recorde de frio na manhã deste sábado (20), chegando a atingir temperaturas negativas (-1,8°C) na portaria do parque. O número supera a marca de 5 °C, registrado por termômetro do local nesta sexta (19). 
A região amanheceu também com muito gelo na região do acampamento Macieira, que é o primeiro ponto após a portaria do parque, na subida para o Pico da Bandeira, segundo registros do guia Ivan Souza, que trabalha na região.
Desde a última quarta-feira (17), as temperaturas começaram a abaixar. De maio a setembro, é o período que mais atrai turistas para a região, quando condições climáticas para subir até o ponto mais alto do parque são melhores, de acordo com guias turísticos que atuam na região.
O Incaper e o Climatempo foram procurados para passar as temperaturas registradas pelo monitoramento dos órgãos nesta madrugada, mas ainda não deram retorno.

Confira as imagens da região abaixo

Gelo e temperatura negativa no Caparaó

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