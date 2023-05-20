Frio congelante: região do ES registra gelo e temperatura de -1,8°C

Gelo e temperatura negativa na manhã deste sábado no Caparaó Crédito: Leitor A Gazeta

A região do Parque Nacional do Caparaó, em Pedra Menina, Dores do Rio Preto, no Espírito Santo , registrou um novo recorde de frio na manhã deste sábado (20), chegando a atingir temperaturas negativas (-1,8°C) na portaria do parque. O número supera a marca de 5 °C, registrado por termômetro do local nesta sexta (19).

A região amanheceu também com muito gelo na região do acampamento Macieira, que é o primeiro ponto após a portaria do parque, na subida para o Pico da Bandeira, segundo registros do guia Ivan Souza, que trabalha na região.

Desde a última quarta-feira (17), as temperaturas começaram a abaixar. De maio a setembro, é o período que mais atrai turistas para a região, quando condições climáticas para subir até o ponto mais alto do parque são melhores, de acordo com guias turísticos que atuam na região.

O Incaper e o Climatempo foram procurados para passar as temperaturas registradas pelo monitoramento dos órgãos nesta madrugada, mas ainda não deram retorno.

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