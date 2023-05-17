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Vitória e Vila Velha registram temperaturas mais baixas do ano

Meteorologista explica que o frio sobre o Estado se deve à atuação de uma massa de ar frio que avançou na retaguarda da frente fria
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

17 mai 2023 às 11:38

Publicado em 17 de Maio de 2023 às 11:38

Frio muda paisagens na Grande Vitória. Pedestre tentam se proteger do frio. Av. Reta da Penha, Vitória.
Pedestres tentam se proteger do frio na Avenida Reta da Penha, em Vitória. Crédito: Rodrigo Gavini
A madrugada desta quarta-feira (17) foi de frio na Grande Vitória e na Região Serrana do Espírito Santo. Dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mostram que a Capital e Vila Velha registraram as temperaturas mais baixas do ano.
O meteorologista Claudemir Azevedo, do Inmet, explicou que esse frio sobre o território capixaba se deve à atuação de uma massa de ar frio. O sistema avançou na retaguarda da frente fria, que por sua vez já se encontra em alto mar no oceano Atlântico Sul.

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"A massa de ar frio está relacionada com um sistema de alta pressão atmosférica que avança na retaguarda da frente fria. Assim, em resumo, o frio é causado pela alta pressão (ar frio e seco uma vez que o ar atmosférico é subsidente (o ar flui de cima para baixo – movimento descendente) pós frontal, ou seja, após a passagem da frente fria", explicou. 
Em Vitória, a mínima ficou em 16,4ºC, enquanto na cidade canela-verde, os termômetros chegaram a 14,3ºC.
Na Região Serrana, as temperaturas foram ainda mais baixas. Venda Nova do Imigrante também bateu o recorde de frio do ano, com 9,3ºC; assim como Alfredo Chaves, com 15,2ºC.
Na Região Sul, as cidades de Alegre (13ºC) e Presidente Kennedy (15,2ºC) também bateram seus recordes do ano.
Confira abaixo as menores temperaturas registradas nas estações do Inmet no Estado nesta quarta-feira (17).
  • Venda Nova Do Imigrante: 9,3ºC
  • Alegre: 13º
  • Vila Velha: 14,3º
  • Alfredo Chaves: 15,2º
  • Presidente Kennedy: 15,2º
  • Vitória: 16,4º
  • Marilândia: 17,3º
  • Ecoporanga: 18,6º
  • São Mateus: 18,8º
  • Linhares: 19º

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