Termômetro marca 6°C, menor temperatura do ano no Parque do Caparaó

Dores do Rio Preto, na Região do Caparaó capixaba, marcou 6 °C na manhã desta quarta-feira (17). Esta foi a menor temperatura deste ano no local. O tempo está mais frio no Espírito Santo e, reflexo disso, o termômetro instalado na entrada do Parque Nacional do Caparaó , no distrito de Pedra Menina, em, na Região do Caparaó capixaba, marcou 6 °C na manhã desta quarta-feira (17). Esta foi a menor temperatura deste ano no local.

De acordo com Ivan de Souza, que trabalha na portaria o termômetro na entrada do parque, do lado capixaba, foi instalado esse ano. “ Mas nós temos um termômetro menor que no inverno de 2022 chegou a registrar 0º C e na época teve geada também”, contou.

Em outras regiões capixabas também fez mais frio na madrugada e manhã desta quarta-feira. Em Vila Velha, por exemplo, moradores citaram 16ºC em algumas regiões da cidade.

O Parque Nacional do Caparaó está localizado na divisa entre os Estados do Espírito Santo e Minas Gerais. Ele é um dos ícones do montanhismo no Brasil e abriga o terceiro ponto mais alto do país, o Pico da Bandeira, que tem 2.892 metros de altitude.

Quem esteve no pico para ver o nascer do sol nesta quarta-feira (17), foi o turista Maurício Medina. Ele registrou imagens da formação de gelo na água sobre as pedras.

Vila Velha e Vitória registram baixas temperaturas

A madrugada desta quarta-feira (17) foi de frio na Grande Vitória e na Região Serrana do Espírito Santo. Dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mostram que a Capital e Vila Velha registraram as temperaturas mais baixas do ano.

O meteorologista Claudemir Azevedo, do Inmet, explicou que esse frio sobre o território capixaba se deve à atuação de uma massa de ar frio. O sistema avançou na retaguarda da frente fria, que por sua vez já se encontra em alto mar no oceano Atlântico Sul.

"A massa de ar frio está relacionada com um sistema de alta pressão atmosférica que avança na retaguarda da frente fria. Assim, em resumo, o frio é causado pela alta pressão (ar frio e seco uma vez que o ar atmosférico é subsidente (o ar flui de cima para baixo – movimento descendente) pós frontal, ou seja, após a passagem da frente fria", explicou.

Em Vitória, a mínima ficou em 16,4ºC, enquanto na cidade canela-verde, os termômetros chegaram a 14,3ºC.

Na Região Serrana, as temperaturas foram ainda mais baixas. Venda Nova do Imigrante também bateu o recorde de frio do ano, com 9,3ºC; assim como Alfredo Chaves, com 15,2ºC.