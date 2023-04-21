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Climatempo: Vitória pode bater recorde de frio do ano no feriado

Previsão é que a sexta-feira (21) seja de tempo fechado na Capital dos capixabas e a mínima fique em 21°C, a mais baixa desde 11 de abril

Publicado em 21 de Abril de 2023 às 10:55

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

21 abr 2023 às 10:55
Frente fria muda o tempo no Espírito Santo e deixa o céu nublado em Vitória
Frente fria muda o tempo no Espírito Santo e deixa o céu nublado em Vitória Crédito: Vitor Jubini
Depois de muitos fins de semana e feriados com sol e calor, o desta sexta-feira (21), de Tiradentes, deve ser marcado por temperaturas mais amenas, tempo fechado e possibilidade de recorde de frio em Vitória, segundo a empresa de meteorologia Climatempo
A previsão para a Grande Vitória e a Região Serrana, que normalmente registra as temperaturas mais baixas do Estado, é de uma sexta com muitas nuvens e chuva a qualquer hora, em geral, com fraca intensidade, além de temperaturas amenas. As precipitações devem se intensificar à noite.
Depois do calor excessivo, a chuva, toda a nebulosidade e a entrada de ventos frios da frente fria, a temperatura fica ainda mais baixa no Espírito Santo e em outras localidades do país, que devem registrar as temperaturas mais baixas do ano.
Previsão de recorde de frio nesta sexta-feira (21), segundo a Climatempo:
  • Vitória - temperatura mínima prevista de 21°C (recorde atual 21,4°C em 11/4);
  • Belo Horizonte - temperatura mínima prevista de 14°C (recorde atual 18,1C em 18/4);
  • Rio de Janeiro - temperatura mínima prevista de 16°C (recorde atual 16,8°C em 11/4);
  • São Paulo- temperatura mínima prevista de 10°C (recorde atual 14,3°C em 20/4;
  • Curitiba - temperatura mínima prevista de 7°C (recorde atual 9,4°C em 20/4)

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