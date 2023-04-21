Climatempo: Vitória pode bater recorde de frio do ano no feriado

Depois de muitos fins de semana e feriados com sol e calor, o desta sexta-feira (21), de Tiradentes, deve ser marcado por temperaturas mais amenas, tempo fechado e possibilidade de recorde de frio em Vitória, segundo a empresa de meteorologia Climatempo.
A previsão para a Grande Vitória e a Região Serrana, que normalmente registra as temperaturas mais baixas do Estado, é de uma sexta com muitas nuvens e chuva a qualquer hora, em geral, com fraca intensidade, além de temperaturas amenas. As precipitações devem se intensificar à noite.
Depois do calor excessivo, a chuva, toda a nebulosidade e a entrada de ventos frios da frente fria, a temperatura fica ainda mais baixa no Espírito Santo e em outras localidades do país, que devem registrar as temperaturas mais baixas do ano.
Previsão de recorde de frio nesta sexta-feira (21), segundo a Climatempo:
- Vitória - temperatura mínima prevista de 21°C (recorde atual 21,4°C em 11/4);
- Belo Horizonte - temperatura mínima prevista de 14°C (recorde atual 18,1C em 18/4);
- Rio de Janeiro - temperatura mínima prevista de 16°C (recorde atual 16,8°C em 11/4);
- São Paulo- temperatura mínima prevista de 10°C (recorde atual 14,3°C em 20/4;
- Curitiba - temperatura mínima prevista de 7°C (recorde atual 9,4°C em 20/4)