"Frio de verdade" já tem data para chegar ao Sudeste, prevê Climatempo

Nos próximos dias, o "clima de outono" deve ser mais constante no Espírito Santo Crédito: Vitor Jubini

Boa notícia para os amantes de um climinha mais frio: a hora de tirar o casaco do guarda-roupa já está perto! A partir do dia 21 de abril, feriado prolongado de Tiradentes, a previsão é que os ventos gelados comecem a tomar conta da região Sudeste, segundo a empresa meteorológica Climatempo.

Especialistas afirmam que, nessa data, a maior frente fria já registrada em 2023 passe pelos estados brasileiros. No entanto, apesar da expectativa, eles apontam que ainda é cedo para fazer alguma avaliação certeira de temperatura.

Os locais onde as geadas devem ser mais intensas são Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná, na Região Sul, e também em São Paulo, no centro-sul do Rio de Janeiro e em Minas Gerais, no Triângulo Mineiro.

Para os meteorologistas da Climatempo, esta massa de ar frio tem potencial para fazer a “virada de chave” do verão para o outono, expressão usada para representar uma mudança de padrão nas características da atmosfera, que deve sair das condições úmidas e quentes (verão) e começar a mostrar um padrão mais seco e frio, típico do outono.

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