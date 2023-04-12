Boa notícia para os amantes de um climinha mais frio: a hora de tirar o casaco do guarda-roupa já está perto! A partir do dia 21 de abril, feriado prolongado de Tiradentes, a previsão é que os ventos gelados comecem a tomar conta da região Sudeste, segundo a empresa meteorológica Climatempo.
Especialistas afirmam que, nessa data, a maior frente fria já registrada em 2023 passe pelos estados brasileiros. No entanto, apesar da expectativa, eles apontam que ainda é cedo para fazer alguma avaliação certeira de temperatura.
Os locais onde as geadas devem ser mais intensas são Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná, na Região Sul, e também em São Paulo, no centro-sul do Rio de Janeiro e em Minas Gerais, no Triângulo Mineiro.
Para os meteorologistas da Climatempo, esta massa de ar frio tem potencial para fazer a “virada de chave” do verão para o outono, expressão usada para representar uma mudança de padrão nas características da atmosfera, que deve sair das condições úmidas e quentes (verão) e começar a mostrar um padrão mais seco e frio, típico do outono.
"Frio de verdade" já tem data para chegar ao Sudeste, prevê Climatempo
Previsão para o ES
E como fica a situação no Espírito Santo? Segundo o meteorologista do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) Hugo Ramos, por ser um período de transição, o outono no Espírito Santo deve começar com características do verão e também terminar com dias mais frios.
Uma das características do outono é a diminuição das chuvas em relação ao verão. A mudança no tempo deve acontecer de forma gradual, conforme explicou o especialista. "Conforme o padrão, podemos ter chuva no início da estação, até o começo de abril. A partir de maio, já em junho, as primeiras massas de ar polar provocam queda nas temperaturas", complementou.