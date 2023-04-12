Veja o que funciona no feriado de Nossa Senhora da Penha na Grande Vitória

Avenida Expedito Garcia, em Campo Grande: horário de abertura dos comércios no feriado estadual será definido pelas empresas Crédito: Fernando Madeira

A Gazeta que aponta como funcionarão supermercados, shoppings, bancos e órgãos públicos municipais da Grande Vitória. Na próxima segunda-feira (17), o Espírito Santo celebra o Dia de Nossa Senhora da Penha, padroeira do Estado. Com isso, muitos estabelecimentos terão horário especial no feriado estadual. Confira o levantamento feito porque aponta como funcionarão supermercados, shoppings, bancos e órgãos públicos municipais da Grande Vitória.

Shoppings

Shopping Vitória

Lojas e stands: 14h às 21h, com abertura facultativa das 13h às 14h e das 21h às 22h;

14h às 21h, com abertura facultativa das 13h às 14h e das 21h às 22h; Alimentação e lazer: 11h às 22h;

11h às 22h; Cinema e eventos: conforme horários das sessões disponíveis no site do shopping.

Masterplace Mall

Lojas: abertura facultativa das 9h às 18h;

abertura facultativa das 9h às 18h; Praça de alimentação: abertura facultativa das 10h às 18h;

abertura facultativa das 10h às 18h; Academia: 8h às 14h;

8h às 14h; Hipermercado: 8h às 18h.

Shopping Praia da Costa

Lojas e quiosques: 14h às 20h;

14h às 20h; Praça de alimentação e lazer: 11h às 21h;

11h às 21h; Cinema, restaurantes, Polícia Federal e academia: conforme programação no site.

Shopping Moxuara

Lojas e quiosques: 13h às 21h, com abertura facultativa das 11h às 13h;

13h às 21h, com abertura facultativa das 11h às 13h; Praça de alimentação e lazer: 11h às 22h;

11h às 22h; Cinema: conforme programação no site.

Shopping Mestre Álvaro

Lojas e quiosques: 12h às 21h, com abertura facultativa das 12h às 13h;

12h às 21h, com abertura facultativa das 12h às 13h; Alimentação: 11h às 22h;

11h às 22h; Lazer e cinema: conforme programação no site.

Shopping Montserrat

Lojas e quiosques: 13h às 21h, com abertura facultativa das 12h às 13h;

13h às 21h, com abertura facultativa das 12h às 13h; Lazer a alimentação: 11h às 22h;

11h às 22h; Padaria: 7h às 22h;

7h às 22h; Academia: 10h às 16h.

Shopping Norte Sul

Lojas e quiosques: 13h às 19h, com funcionamento facultativo das 10h às 13h;

13h às 19h, com funcionamento facultativo das 10h às 13h; Praça de alimentação: 11h às 21h;

11h às 21h; Cinema: conforme programação no site.

Shopping Jardins

Lojas, lotérica e torre médica: não funcionam;

não funcionam; Praça de alimentação: 11h às 22h;

11h às 22h; Cinema: conforme programação no site.

Shopping Vila Velha

Lojas e quiosques: 10h às 22h;

10h às 22h; Alimentação: 11h às 22h;

11h às 22h; Lazer: conforme programação no site.

Os shoppings Boulevard Vila Velha e Laranjeiras também foram demandados pela reportagem, mas não houve retorno até a publicação desta matéria.

Supermercados

A Associação Capixaba de Supermercados (Acaps) informou, em nota, que os estabelecimentos estão autorizados a funcionar em horário especial no feriado de Nossa Senhora da Penha. Dessa forma, na segunda-feira (17) a abertura das lojas deverá ser das 8h às 18h, como determina a Convenção Coletiva de Trabalho vigente.

Carone e Sempretem: todas as lojas funcionarão das 8h às 18h, exceto a unidade Sempretem de Jardim Limoeiro, na todas as lojas funcionarão das 8h às 18h, exceto a unidade Sempretem de Jardim Limoeiro, na Serra , que funcionará das 7h às 18h.

Extrabom, Extraplus e Atacado Vem: todas as lojas funcionarão das 8h às 18h, exceto:

Shopping Plaza Top Life, em Novo Horizonte, na Serra: abrirá das 8h às 19h;

Boulevard Shopping Vila Velha: 8h às 21h;

Guarapari Extracenter: 8h às 20h;

Praia do Morro e Areia Preta: 7h às 20h.

Epa Supermercados: todas as lojas funcionarão das 8h às 18h.

Perim: todas as lojas funcionarão das 8h às 18h.

Comércio de rua

De acordo com a Federação de Comércio do Espírito Santo (Fecomércio ES), o horário de abertura dos comércios no feriado estadual será definido pelas empresas.

Polo Moda Glória: todas as lojas estarão fechadas no feriado estadual.

Bancos

A Federação Brasileira de Bancos (Febrabran) esclareceu, em nota, que os bancos não abrem em feriados oficiais, sejam eles municipais, estaduais ou nacionais, exceto pontos facultativos ou outros casos de impossibilidade de acesso a agências físicas.

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Prefeituras

Prefeitura de Vitória: por conta do feriado estadual, apenas os serviços essenciais da cidade estarão funcionando na segunda-feira (17). Também não haverá aulas na rede municipal de ensino.

Prefeitura de Vila Velha: no feriado estadual, apenas serviços considerados essenciais, como saúde, coleta de lixo, limpeza e segurança pública, funcionarão na cidade.

Prefeitura de Cariacica: não haverá expediente nas repartições públicas e aulas na rede municipal na segunda-feira (17), feriado estadual. Contudo, serviços essenciais funcionarão normalmente na cidade. Na saúde, os PAs do Trevo de Alto Lage e de Flexal manterão o funcionamento 24 horas; e os PAs de Bela Vista e de Nova Rosa da Penha I funcionarão das 7h às 17h.

Prefeitura da Serra: não haverá expediente nas repartições públicas da cidade no feriado estadual. No entanto, os serviços essenciais estarão mantidos.

Prefeitura de Guarapari: no feriado estadual, somente órgãos e entidades que desempenham funções em regime de escala ou plantão e que não admitem paralisação irão funcionar na cidade.

Prefeitura de Viana: durante o feriado estadual, o município vai manter os serviços essenciais de serviços urbanos, saúde e defesa social.