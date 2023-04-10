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Padroeira do Espírito Santo

Festa da Penha: vídeo revela a história por trás da comemoração; assista

Neste ano, será realizada a 453ª edição da Festa da Penha, que movimenta a Grande Vitória e recebe fiéis de todo o Estado

Publicado em 10 de Abril de 2023 às 12:30

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

10 abr 2023 às 12:30
Festa da Penha celebra Nossa Senhora da Penha, padroeira do Espírito Santo, há mais de 450 anos e está entre os maiores e mais antigos eventos religiosos do Brasil. Neste ano, será realizada a 453ª edição da homenagem, que movimenta a Grande Vitória e recebe fiéis de todo o Estado. 
A festividade tem data móvel, começando sempre no Domingo de Páscoa e durando nove dias. Neste ano, vai de 9 a 17 de abril. No dia do encerramento, sempre numa segunda-feira, é celebrado o dia de Nossa Senhora da Penha, cuja data é feriado estadual. Confira no vídeo a história da festa.

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