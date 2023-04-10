Festa da Penha: vídeo revela a história por trás da comemoração; assista

A Festa da Penha celebra Nossa Senhora da Penha, padroeira do Espírito Santo, há mais de 450 anos e está entre os maiores e mais antigos eventos religiosos do Brasil. Neste ano, será realizada a 453ª edição da homenagem, que movimenta a Grande Vitória e recebe fiéis de todo o Estado.
A festividade tem data móvel, começando sempre no Domingo de Páscoa e durando nove dias. Neste ano, vai de 9 a 17 de abril. No dia do encerramento, sempre numa segunda-feira, é celebrado o dia de Nossa Senhora da Penha, cuja data é feriado estadual. Confira no vídeo a história da festa.