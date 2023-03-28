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Festa da Penha: primeira vez no Convento tem emoção e descobertas

Às vésperas da celebração da padroeira do Espírito Santo, a reportagem acompanhou duas mulheres que visitaram o Convento da Penha pela primeira vez

Publicado em 28 de Março de 2023 às 17:26

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

28 mar 2023 às 17:26
Palco principal da Festa da Penha e importante ponto turístico do Estado, o Convento da Penha está na rotina dos moradores da Grande Vitória, principalmente dos que circulam entre a Capital e Vila Velha. Mas há quem faça o percurso pela Mata Atlântica até o campinho pela primeira vez.  
É o caso de Janaína Carvalho e Carmen Pereira, que vieram ao Espírito Santo às vésperas da Festa da Penha 2023 — entre 9 e 17 de abril — e incluíram o Convento no roteiro, passeio que, para além do turismo, teve momentos de muita emoção.
Janaína Carvalho em sua primeira vez no Convento da Penha
Janaína Carvalho em sua primeira vez no Convento da Penha Crédito: Vitor Jubini
Carmen é de São Paulo e estava no Espírito Santo visitando uma antiga vizinha, que agora mora em Vila Velha. Devota de Nossa Senhora, quis conhecer o santuário da padroeira dos capixabas.
Janaína é estudante de arquitetura e mora em Niterói, no Rio de Janeiro, e veio visitar uma amiga em Vila Velha. Aproveitou para também conhecer o Convento. Confira no vídeo como foi a visita delas ao Santuário da Penha.

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