Festa da Penha: primeira vez no Convento tem emoção e descobertas

Palco principal da Festa da Penha e importante ponto turístico do Estado, o Convento da Penha está na rotina dos moradores da Grande Vitória, principalmente dos que circulam entre a Capital e Vila Velha. Mas há quem faça o percurso pela Mata Atlântica até o campinho pela primeira vez.

É o caso de Janaína Carvalho e Carmen Pereira, que vieram ao Espírito Santo às vésperas da Festa da Penha 2023 — entre 9 e 17 de abril — e incluíram o Convento no roteiro, passeio que, para além do turismo, teve momentos de muita emoção.

Janaína Carvalho em sua primeira vez no Convento da Penha Crédito: Vitor Jubini

Carmen é de São Paulo e estava no Espírito Santo visitando uma antiga vizinha, que agora mora em Vila Velha. Devota de Nossa Senhora, quis conhecer o santuário da padroeira dos capixabas.