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Devoção

Programação noturna na Festa da Penha 2023 promete emocionar público

Evento acontecerá entre os dias 9 e 17 de abril de 2023 com o tema: “Com Maria, chamados a servir”

Publicado em 16 de Março de 2023 às 17:32

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

16 mar 2023 às 17:32
Com Festa da Penha se aproximando, Convento recebe pintura em Vila Velha
Com Festa da Penha se aproximando, Convento recebe pintura especial em Vila Velha Crédito: Ricardo Medeiros
Quem for conferir a programação noturna da Festa da Penha 2023 deverá se emocionar com atrações de fé e cultura divulgadas nesta quinta-feira (16) pela comissão organizadora do evento, que acontece entre os dias 9 e 17 de abril.
Estão previstas apresentações da Orquestra Acadêmica do Ifes; bênção de casais com o cantor e missionário Dunga; oração e música com mães com a participação da missionária e cantora da Comunidade Canção Nova, Salette Ferreira; show com padres entoando sucessos seculares e religiosos; e muito mais.
Uma das atividades será a Bênção dos Casais, realizada no Campinho do Convento da Penha, em Vila Velha, na terça-feira, dia 11, com apresentação confirmada do cantor e missionário Dunga, que estará acompanhado do padre Renato Criste, em um momento que mistura música e orações pelos casais.
Já na Igreja do Rosário, no Parque da Prainha, em Vila Velha, haverá o Concerto Ave Marias e Canções Marianas da Catedral Metropolitana de Vitória, numa apresentação de cerca de 40 pessoas comandadas pelo regente Márcio Neiva. Será na segunda-feira, dia 10, às 19h30.
“Selecionamos 12 canções muito bonitas num repertório que estamos estreando para a Festa”, adianta o regente.

Mais atrações

No quarto dia do evento, quarta-feira (12), também às 19h30, no Campinho do Convento, haverá a noite oracional pelos filhos, com padre Gudialace Silva, da paróquia Nossa Senhora da Conceição Aparecida, de Cobilândia; a missionária e cantora da Comunidade Canção Nova, Salette Ferreira; Angela Abdo, do movimento Mães que Oram, e grupos Amo Vox e Banda Adventus.
A fundadora e coordenadora geral do movimento Mães que Oram, Angela Abdo, destaca que a apresentação foi dividida em três partes, sempre alternando oração e músicas voltadas para a autoridade espiritual das mães sobre seus filhos. “Quando as mães são evangelizadas e assumem autoridade espiritual, conseguem lutar e espantar as coisas ruins que possam acontecer com seus filhos”, acredita.
“Maria é a nossa mãe. E como mãe, ela sabe como falar ao coração de tantas mães que sofrem com diversas dores nos dias atuais. Estaremos juntos, nesse dia, pedindo à Mãe das mães que interceda por todas as mulheres que padecem com o calvário dos seus próprios filhos. Como Nossa Senhora viveu a alegria da ressurreição, que essa alegria chegue ao coração de todas aquelas que hoje se assemelham muito mais à Nossa Senhora das Dores”, completa o padre Gudialace.
Na quinta-feira, dia 13, às 19h30, será a vez da Orquestra Acadêmica do Ifes, com o maestro Walter Costa Bacildo e coral Cameria Ifes, encantarem os fiéis direto do Santuário Divino Espírito Santo, Centro de Vila Velha.
Na programação também está confirmada dia 14, sexta-feira, uma grande apresentação musical formada por padres, que será no Campinho do Convento da Penha. A performance intitulada de “Além do Altar” terá no repertório grandes sucessos religiosos e seculares como “Tudo Posso”, - conhecida na voz do Padre Fábio de Melo, e Romaria, do compositor Renato Teixeira.
O musical é composto por cinco padres de Vitória e um de São Mateus. Os de Vitória são Renato Criste, Hadeleon Santana, Anderson Gomes, Jacqueson Pimentel e Alessandro Rebonato; e de São Mateus, Edson Delfino. As canções serão acompanhadas por uma banda composta de instrumentistas experientes com instrumentos como violão, viola, cello e percussão. A organização do evento, porém, lembra que a programação está sujeita a alterações, caso haja algum imprevisto.

Festa da Penha

Festa da Penha 2023 é anunciada e destaca trabalho voluntário
Festa da Penha 2023 destaca o trabalho voluntário Crédito: Divulgação | Festa da Penha
A Festa da Penha é o maior evento cultural e religioso do Espírito Santo e está entre as maiores e mais antigas festas marianas do Brasil, de grande relevância na identidade e na cultura do povo capixaba. A próxima edição, entre os dias 9 e 17 de abril, terá como tema “Com Maria, Chamados a Servir”.
O evento é realizado todos os anos pela Comissão Organizadora da Festa da Penha, formada pela Mitra Arquidiocesana de Vitória, Convento da Penha e Associação dos Amigos da Festa da Penha, com apoio de patrocinadores, parceiros e voluntários.

PROGRAMAÇÃO FESTA DA PENHA 2023

09 DE ABRIL (DOMINGO DE PÁSCOA) - 1º DIA DO OITAVÁRIO

Tema do dia: Batismo, fonte de todas as vocações

- 5h, 7h, 9h e 11h: Missas na Capela do Convento

-  7h30: Corrida da Penha na Praça dos Ciclistas x Parque da Prainha

- 14h: Programa Salve Mãe das Alegrias - Campinho do Convento (Transmissão ao vivo em TVs, rádios e internet)

- 15h: Devocional Oitavário - Campinho do Convento (Transmissão ao vivo em TVs, rádios e internet)

- 16h: Missa de Abertura da Festa da Penha no Campinho do Convento (Transmissão ao vivo em TVs, rádios e internet). Área Pastoral: Vila Velha

10 DE ABRIL (SEGUNDA-FEIRA) - 2º DIA DO OITAVÁRIO

Tema Do Dia: Chamados À Vida

 - 7h, 9h E 11h:  Missas na Capela do Convento 

-  14h: Programa Salve Mãe Das Alegrias – Campinho do Convento (Transmissão ao vivo em TVs, rádios e internet)

- 15h: Devocional Oitavário - Campinho do Convento (Transmissão ao vivo em TVs, rádios e internet) 

- 16h: Missa 2º Dia do Oitavário no Campinho do Convento (Transmissão ao vivo em TVs, rádios e internet). Área Pastoral: Serrana

- 19h30: Concerto com Ave Marias e Canções Marianas, com o coral da Catedral Metropolitana de Vitória - regente Márcio Neiva, na Igreja Do Rosário.

11 DE ABRIL (TERÇA-FEIRA) - 3º DIA DO OITAVÁRIO

TEMA DO DIA: Chamados ao Matrimônio

- 7h, 9h E 11h: Missas na Capela do Convento

- 14h: Programa Salve Mãe das Alegrias - Campinho do Convento (Transmissão ao vivo em TVs, rádios e internet)

- 15h: Devocional Oitavário - Campinho do Convento (Transmissão ao vivo em TVs, rádios e internet) 

- 16h: Missa 3º Dia do Oitavário no Campinho do Convento (Transmissão ao vivo em TVs, rádios e internet). Área Pastoral: Cariacica/Viana

- 19h30: Benção para casais no Campinho do Convento, com cantor Dunga e Padre Renato Criste

12 DE ABRIL (QUARTA-FEIRA) - 4º DIA DO OITAVÁRIO

TEMA DO DIA: Chamados a ser leigos

- 7h, 9h E 11h: Missas no Campinho do Convento 

-  14h: Programa Salve Mãe Das Alegrias - Campinho Do Convento (Transmissão ao vivo em TVs, rádios e internet)

-15h: Devocional Oitavário - Campinho do Convento (Transmissão ao vivo em TVs, rádios e internet)

-16h: Missa 4º Dia do Oitavário no Campinho do Convento (Transmissão ao vivo em TVs, rádios e internet). Área Pastoral: Benevente

- 19h30: Noite oracional pelos filhos, com Padre Gudialace, Salete Ferreira, Angela Abdo e Amo Vox com participação da Banda Adventus, no Campinho do Convento

13 DE ABRIL (QUINTA-FEIRA) - 5º DIA DO OITAVÁRIO

TEMA DO DIA: Chamados à Vida Sacerdotal

- 7h, 9h E 11h: Missas na Capela do Convento 

- 14h: Programa Salve Mãe das Alegrias - Campinho do Convento (Transmissão ao vivo em TVs, rádios e internet)

- 15h - Devocional Oitavário - Campinho do Convento (Transmissão ao vivo em TVs, rádios e internet) 

– 16h: Missa 5º Dia do Oitavário no Campinho do Convento (Transmissão ao vivo em TVs, rádios e internet). Área Pastoral: Serra/Fundão

- 19h30: Apresentação da Orquestra Acadêmica do Ifes, com Maestro Walter Costa Bacildo, acompanhados do Coral Cameria Ifes, no Santuário Divino Espírito Santo

14 DE ABRIL (SEXTA-FEIRA) - 6º DIA DO OITAVÁRIO

TEMA DO DIA: Chamados à Vida Religiosa Consagrada

- 7h, 9h E 11h: Missas na capela do Convento 

- 14h: Romaria dos Militares – Saída do portão do Convento

- 14h - Programa Salve Mãe das Alegrias - Campinho do Convento (Transmissão ao vivo em TVs, rádios e internet) 

- 15h: Devocional Oitavário - Campinho do Convento (Transmissão ao vivo em TVs, rádios e internet)

- 16h – Missa 6º Dia do Oitavário no Campinho do Convento (Transmissão ao vivo em TVs, rádios e internet). Área Pastoral: Vitória 

- 19h30: Apresentação musical “Além Do Altar” no Campinho do Convento

15 DE ABRIL (SÁBADO) - 7º DIA DO OITAVÁRIO

TEMA DO DIA: Chamados ao Ministério de Catequistas

- 7h: Missa na Capela do Convento 

- 8h: Romaria das pessoas com deficiência e missa - Igreja do Rosário, na Prainha 

-  9h: Missa com a Romaria da Diocese de São Mateus - Campinho Do Convento -(Transmissão ao vivo em TVs, rádios e internet)

- 10h: Romaria dos Adolescentes - saída do Parque da Prainha 

- 11h: Missa com adolescentes no Campinho do Convento 

- 14h: Programa Salve Mãe das Alegrias - Campinho do Convento (Transmissão ao vivo em TVs, rádios e internet)

- 15h: Devocional Oitavário - Campinho do Convento (Transmissão ao vivo em TVs, rádios e internet) 

- 16h: Missa 7º dia do Oitavário – Romaria da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim - No Campinho do Convento - (Transmissão ao vivo em TVs, rádios e internet)

- 18h – Missa de envio da Romaria dos Homens na Catedral de Vitória 

- 23h – Missa de encerramento da Romaria dos Homens no Parque da Prainha

16 DE ABRIL (DOMINGO) - 8º DIA DO OITAVÁRIO

TEMA DO DIA: Chamados ao Serviço

- 5h, 7h, E 11h: Missas na Capela do Convento 

- 8h: Remaria, concentração na Praia do Ribeiro, Praia da Costa 

- 9h: Missa com a Romaria da Diocese de Colatina - Campinho do Convento (Transmissão ao vivo em TVs, rádios e internet) 

- 15h: Romaria das Mulheres - Saída do Santuário de Vila Velha

- 15h30: Devocional Oitavário (Transmissão ao vivo em TVs, rádios e internet) - Parque da Prainha

- 17h: Missa de encerramento da Romaria das Mulheres no Parque da Prainha 

- 19h30: Vigília Jovem - Concentração na Igreja Nossa Senhora do Rosário, na Prainha

17 DE ABRIL (SEGUNDA-FEIRA)

DIA DA PADROEIRA DO ESPÍRITO SANTO

- 0h, 1h, 2h, 3h, 4h, 5h, 6h, 9 E 12h: Missas na Capela do Convento

- 7h: Missa Crb e seminário - Campinho do Convento (Transmissão ao vivo em TVs, rádios e internet)

- 8h: Romaria dos Conguistas, saída do portão do Convento em direção ao campinho 

- 8h: Romaria dos Ciclistas de Vila Velha – Saída em frente à Praça Sebastião Cibien, em Cobilândia, Vila Velha

- 10h: Missa – Pastorais Sociais – Vicariato para ação social - Campinho do Convento

- 14h: Programa Salve Mãe das Alegrias - Campinho do Convento (Transmissão ao vivo em TVs, rádios e internet)

- 17h: Missa de encerramento da Festa da Penha no Parque da Prainha

- 18h: Show de encerramento da Festa da Penha

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