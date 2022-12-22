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Padroeira

Festa da Penha é declarada patrimônio cultural do Espírito Santo

Maior festa religiosa do Estado e uma das maiores do Brasil, o evento completou 452 edições este ano e reuniu mais de 3 milhões de devotos, entre capixabas e turistas

Publicado em 22 de Dezembro de 2022 às 08:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 dez 2022 às 08:45
Romaria dos Homens 2011 - Foto de exposição da Faesa sobre a Festa da Penha
Romaria dos homens, evento da Festa da Penha de 2022 Crédito: ZANETE DADALTO
Festa da Penha, mais importante manifestação católica do Espírito Santo, agora é patrimônio cultural do Estado. A lei foi sancionada pelo governador Renato Casagrande (PSB) e publicada no Diário Oficial nesta quinta-feira (22). As festividades, que acontecem em Vila Velha, têm início no domingo de Páscoa e se encerram após o Oitavário, na segunda-feira, data da padroeira do Estado.
Em 2022, mais de 3 milhões de pessoas frequentaram os nove dias de festividades, muitos deles turistas devotos de Nossa Senhora da Penha.
O Convento de Nossa Senhora da Penha, onde acontece grande parte da programação da festa, é um conjunto arquitetônico já reconhecido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) como patrimônio cultural brasileiro em 1943.
Em maio deste ano, o prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo (Podemos), também sancionou uma lei declarando a Festa da Penha patrimônio imaterial da cidade.

Uma viagem em fotos pela Festa da Penha

Há registros históricos de que a data da padroeira do Espírito Santo vem sendo celebrada desde 1571 - o Convento da Penha foi inaugurado em 1568 por frei Pedro Palácios. O evento é promovido pela Arquidiocese de Vitória e é uma das três maiores festividades Marianas do Brasil.
Em 2022 foi realizada a 452ª edição da festividade com o tema “Saúde dos enfermos, rogai por nós”, que retornou para a sua programação presencial após dois anos de pandemia. Somente a Romaria dos Homens, maior das romarias da festa, reuniu 1 milhão de pessoas.
Ao longo da programação ocorrem ainda procissões marítimas, diversas romarias, entre elas, dos Homens, das Mulheres, das Pessoas com Deficiência e dos Ciclistas, além disso, há as missas do oitavário, apresentações artísticas e culturais.

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