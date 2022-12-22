Festa da Penha é declarada patrimônio cultural do Espírito Santo

Romaria dos homens, evento da Festa da Penha de 2022 Crédito: ZANETE DADALTO



Festa da Penha , mais importante manifestação católica do Espírito Santo, agora é patrimônio cultural do Estado. A lei foi sancionada pelo governador Renato Casagrande (PSB) e publicada no Diário Oficial nesta quinta-feira (22). As festividades, que acontecem em Vila Velha, têm início no domingo de Páscoa e se encerram após o Oitavário, na segunda-feira, data da padroeira do Estado.

Em 2022, mais de 3 milhões de pessoas frequentaram os nove dias de festividades, muitos deles turistas devotos de Nossa Senhora da Penha.

O Convento de Nossa Senhora da Penha, onde acontece grande parte da programação da festa, é um conjunto arquitetônico já reconhecido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) como patrimônio cultural brasileiro em 1943.



Em maio deste ano, o prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo (Podemos), também sancionou uma lei declarando a Festa da Penha patrimônio imaterial da cidade.



Uma viagem em fotos pela Festa da Penha

Há registros históricos de que a data da padroeira do Espírito Santo vem sendo celebrada desde 1571 - o Convento da Penha foi inaugurado em 1568 por frei Pedro Palácios. O evento é promovido pela Arquidiocese de Vitória e é uma das três maiores festividades Marianas do Brasil.

Em 2022 foi realizada a 452ª edição da festividade com o tema “Saúde dos enfermos, rogai por nós”, que retornou para a sua programação presencial após dois anos de pandemia. Somente a Romaria dos Homens, maior das romarias da festa, reuniu 1 milhão de pessoas.

