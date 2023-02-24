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Religiosidade

Identidade da Festa da Penha é reformulada para homenagear a padroeira

Na 453ª edição da festa, os colibris, as orquídeas, as uvas, as flores de laranjeiras, o café e o cacau vão embelezar ainda mais a imagem de Nossa Senhora da Penha

Públicado em 

24 fev 2023 às 18:51
Pelo mercado

Colunista

Pelo mercado

Símbolos do Espírito Santo, estão presentes na identidade visual da Festa da Penha 2023 elementos naturais que remetem a biodiversidade capixaba
Símbolos do Espírito Santo estão presentes na identidade visual da Festa da Penha 2023, elementos naturais que remetem a biodiversidade capixaba Crédito: Divulgação
Para os capixabas, abril é tradicionalmente o mês da Festa da Penha, mas março mal começou e o maior evento religioso do Estado já tem tema definido: “Com Maria, Chamados a Servir”. Na sua 453ª edição, os colibris, as orquídeas, as uvas, as flores de laranjeiras, o café e o cacau vão embelezar ainda mais a imagem de Nossa Senhora da Penha.
Criada por Ana Ferreira, da agência Crafi, o novo conceito vai estampar camisas, outdoors, canecas e banners da mídia. A publicitária explica que nunca foi a intenção alterar a marca original do evento, mas o foco foi enaltecer o capixabismo. “Cada elemento representa uma região do ES: o cacau no Norte e as laranjeiras no Sul. Já as uvas são das nossas montanhas e o café é forte em todo o Estado. Com essa ideia, procuramos simbolizar a Nossa Senhora como uma verdadeira santa peregrina”, conta.
O padre Renato Criste, um dos organizadores da Festa da Penha, aprovou a arte: “No entorno da imagem da padroeira estão destacados elementos da cultura agrícola do Espírito Santo para simbolizar os frutos da vocação. Todos somos chamados a servir, a exemplo de Maria, e toda resposta ao chamado gera frutos de bondade, de partilha e de vida”, explica.

Head de criação da MP Publicidade é jurado em festival internacional

Louis Debanné, head de criação da MP Publicidade
Louis Debanné, head de criação da MP Publicidade, vai avaliar trabalhos do mundo todo  Crédito: Jove Fagundes
O head de criação na MP, Louis Debbané, foi selecionado para participar do júri do PHNX Festival 2023, evento que une talentos, líderes de negócios e criativos de todos os cantos do mundo para celebrar a indústria da criatividade mundial. É uma premiação que valoriza as ideias criativas que se destacam pelo mundo.
Criado em 2020, é um prêmio anual que julga os melhores trabalhos do ano, aberto para agências de publicidade, de relações públicas, produtoras de filmes, agências de mídias, estúdios de design, fotógrafos e publicitários do mundo todo. Cada categoria recebe premiação com ouro, prata e bronze e 5 Grand Prixs.
A votação acontece no início de abril, quando será apresentado o shortlist. Em maio, serão divulgados os vencedores, em uma celebração on-line.
Mais informações sobre o prêmio: https://www.adforum.com/torch/phnx-2023

Pelo mercado

A jornalista Mariana Perini e o time de conteudo do Estudio Gazeta trazem as novidades do mercado publicitario e da comunicacao, com cases e tendencias que se destacam dentro e fora do Estado

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