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Fotojornalismo

Festa da Penha se aproxima e Convento recebe nova pintura; veja fotos

Trabalhadores estavam nas alturas, pintando a parte externa do local nesta sexta-feira (3); comemoração religiosa acontecerá entre os próximos dias 7 e 19 de abril

Publicado em 03 de Março de 2023 às 11:47

Ricardo Medeiros

Ricardo Medeiros

Publicado em 

03 mar 2023 às 11:47

Com Festa da Penha se aproximando, Convento recebe pintura em Vila Velha

Com a Festa da Penha 2023 se aproximando, a parte externa do Convento da Penha, em Vila Velha, começou a ser pintada para receber os fiéis. Imagens feitas nesta sexta-feira (3) pelo repórter fotográfico Ricardo Medeiros, de A Gazeta, mostram trabalhadores nas alturas, cuidando da pintura de um dos santuários religiosos mais antigos do país e cartão-postal dos capixabas (confira na galeria acima).
A Festa da Penha é um dos maiores eventos religiosos do Brasil. A 453ª edição vai ocorrer entre os próximos dias 9 e 17 de abril, com o tema “Com Maria, chamados a servir”. Durante o anúncio das festividades, a promessa foi de um evento maior que o da edição anterior, com transmissões ao vivo pela internet e missas e encontros diários no Convento da Penha.

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