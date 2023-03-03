Festa da Penha se aproxima e Convento recebe nova pintura; veja fotos

Com Festa da Penha se aproximando, Convento recebe pintura em Vila Velha
Com a Festa da Penha 2023 se aproximando, a parte externa do Convento da Penha, em Vila Velha, começou a ser pintada para receber os fiéis. Imagens feitas nesta sexta-feira (3) pelo repórter fotográfico Ricardo Medeiros, de A Gazeta, mostram trabalhadores nas alturas, cuidando da pintura de um dos santuários religiosos mais antigos do país e cartão-postal dos capixabas (confira na galeria acima).
A Festa da Penha é um dos maiores eventos religiosos do Brasil. A 453ª edição vai ocorrer entre os próximos dias 9 e 17 de abril, com o tema “Com Maria, chamados a servir”. Durante o anúncio das festividades, a promessa foi de um evento maior que o da edição anterior, com transmissões ao vivo pela internet e missas e encontros diários no Convento da Penha.