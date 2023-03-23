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Homenagem à padroeira

Festa da Penha: terço gigante terá decoração especial em bodas de prata

Ao completar 25 anos, peça está sendo feita com tons prateados, para brilhar entre as palmeiras do Convento; instalação será no dia 8 de abril

Publicado em 23 de Março de 2023 às 15:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 mar 2023 às 15:44
Terço gigante é erguido no Convento da Penha
Terço gigante erguido no Convento da Penha no ano passado Crédito: Ricardo Medeiros
Tradição no Convento durante os dias da Festa da Penha, o terço gigante começou a ser produzido há um mês com uma decoração especial. Será uma homenagem às bodas de prata da peça, que completa 25 anos de criação e instalação no maior evento cultural e religioso do Espírito Santo.
A 453ª edição da Festa da Penha será realizada entre os dias 9 e 17 de abril, sendo que a montagem do terço está marcada para o dia 8, pela manhã.
Idealizado pelo médico Osmar Sales e seu grupo de voluntários, o terço está sendo confeccionado para brilhar com tons prateados, no revestimento das contas. Serão utilizadas mais de 11 mil peças em materiais como o acetato.
A medalha que integra o terço também será especial. Produzida pela artista plástica Vivian Chiabay, terá camadas sobrepostas, causando um efeito 3D.
Festa da Penha: terço gigante terá decoração especial em bodas de prata
“A peça tem traços bem geométricos e é uma ‘continuidade’ de uma arte que já faço. Porém, ela está sendo feita em uma escala completamente diferente”, diz a artista plástica.
Grupo de voluntários trabalha na montagem do terço gigante que ficará no Convento durante os dias da Festa da Penha de 2023
Grupo de voluntários trabalha na montagem do terço gigante que ficará no Convento nos dias da Festa da Penha Crédito: TV Gazeta/Reprodução
A ideia do terço é sempre passar um ensinamento ou uma tradição católica, uma espécie de “catequese”. A mensagem contida no terço deste ano, segundo Osmar Sales, é sobre o poder de oração. “O devocional mariano é forte, isso está no dia a dia das pessoas que usam o terço para proteção pessoal e vivenciam o mistério da salvação”, diz.
Com 20 metros de comprimento e cerca de 50 quilos, o terço gigante ficará pendurado entre duas palmeiras centenárias localizadas no campinho do Convento da Penha, como acontece desde 1998.

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