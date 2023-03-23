Festa da Penha: terço gigante terá decoração especial em bodas de prata

Terço gigante erguido no Convento da Penha no ano passado Crédito: Ricardo Medeiros

Tradição no Convento durante os dias da Festa da Penha , o terço gigante começou a ser produzido há um mês com uma decoração especial. Será uma homenagem às bodas de prata da peça, que completa 25 anos de criação e instalação no maior evento cultural e religioso do Espírito Santo.

A 453ª edição da Festa da Penha será realizada entre os dias 9 e 17 de abril, sendo que a montagem do terço está marcada para o dia 8, pela manhã.

Idealizado pelo médico Osmar Sales e seu grupo de voluntários, o terço está sendo confeccionado para brilhar com tons prateados, no revestimento das contas. Serão utilizadas mais de 11 mil peças em materiais como o acetato.

A medalha que integra o terço também será especial. Produzida pela artista plástica Vivian Chiabay, terá camadas sobrepostas, causando um efeito 3D.

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“A peça tem traços bem geométricos e é uma ‘continuidade’ de uma arte que já faço. Porém, ela está sendo feita em uma escala completamente diferente”, diz a artista plástica.

Grupo de voluntários trabalha na montagem do terço gigante que ficará no Convento nos dias da Festa da Penha Crédito: TV Gazeta/Reprodução

A ideia do terço é sempre passar um ensinamento ou uma tradição católica, uma espécie de “catequese”. A mensagem contida no terço deste ano, segundo Osmar Sales, é sobre o poder de oração. “O devocional mariano é forte, isso está no dia a dia das pessoas que usam o terço para proteção pessoal e vivenciam o mistério da salvação”, diz.