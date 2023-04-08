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Festa da Penha: imagem de Nossa Senhora ganha luzes e cores em Vila Velha

Com 17 metros e mais de 100 mil lâmpadas, estrutura da Santa Iluminada foi acesa neste sábado (8), na Praia da Costa, em um convite para a festividade religiosa

Publicado em 08 de Abril de 2023 às 19:12

Carlos Alberto Silva

Carlos Alberto Silva

Publicado em 

08 abr 2023 às 19:12
A Praia da Costa, em Vila Velha, ganhou brilho e cores na noite deste sábado (8), ocasião em que foram acesas as luzes da imagem de Nossa Senhora Iluminada, em um chamado a visitantes e fiéis para a 453ª edição da Festa da Penha, que acontece entre os dias 9 e 17 de abril. Por causa das fortes chuvas na noite deste sábado, a cerimônia oficial do acendimento da Imagem de Nossa Senhora precisou ser suspensa, mas o fotógrafo de A Gazeta, Carlos Alberto Silva, registrou a Santa iluminada antes da chuva. A Comissão Organizadora da Festa da Penha e a Prefeitura de Vila Velha irão avaliar a possibilidade de uma nova data para, oficialmente, acender a Imagem. No domingo (9), às 19h, outra imagem será iluminada na Serra. 
Com base de metal e mais de 100 mil lâmpadas, as estruturas foram projetadas pelo artista Mario Gallerani. Alinhada ao tema da edição deste ano da festa religiosa, “Com Maria, chamado a servir”, a santa com estrutura de 17 metros, coroa e manto em cores brilhantes, costumam atrair visitantes por sua beleza e representatividade da fé e devoção dos capixabas.
“Cada um de nós somos inspirados por Deus para nossas vocações, a começar pelo dom divino da vida, que deve ser vivenciada em sua plenitude. E o batismo, fonte de todas as vocações, é o verdadeiro chamado para as promessas de Cristo. Por isso Nossa Senhora Iluminada brilha neste ano e também nos convida a refletirmos sobre nossas vocações e a importância de exercitá-las no seio da família e da sociedade”, diz frei Djalmo Fuck, guardião do Convento da Penha e integrante da Comissão Organizadora da Festa da Penha.

Imagem de Nossa Senhora ganha luzes e cores em Vila Velha

A próxima imagem será iluminada na Praça Encontro das Águas, em Jacaraípe, na Serra. E assim como em Vila Velha, os participantes da tradicional abertura da Festa da Penha podem esperar a mistura de fé e emoção na ação.
A Festa da Penha está entre os maiores e mais antigos eventos religiosos do Brasil, de grande relevância na identidade e na cultura do povo capixaba. É uma realização da Mitra Arquidiocesana de Vitória, Convento da Penha e Associação dos Amigos da Festa da Penha, e co-realização da Prefeitura de Vila Velha.

Confira a programação completa da Festa da Penha

  • 9 DE ABRIL (DOMINGO DE PÁSCOA) - 1º DIA DO OITAVÁRIO
  • Tema do dia: Batismo, fonte de todas as vocações
  • 5h, 7h, 9h e 11h: Missas na Capela do Convento
  • 7h30: Corrida da Penha na Praça dos Ciclistas x Parque da Prainha
  • 14h: Programa Salve Mãe das Alegrias - Campinho do Convento (Transmissão ao vivo em TVs, rádios e internet)
  • 15h: Devocional Oitavário - Campinho do Convento (Transmissão ao vivo em TVs, rádios e internet)
  • 16h: Missa de Abertura da Festa da Penha no Campinho do Convento (Transmissão ao vivo em TVs, rádios e internet). Área Pastoral: Vila Velha
  • 18h: Recital da Páscoa, com o tenor Thiago Arancam - Campinho do Convento - Transmissão ao vivo (TV, rádio e internet)
  • 19h: Acendimento da Imagem Iluminada na Serra - Praça Encontro das Águas, em Jacaraípe 

  • 10 DE ABRIL (SEGUNDA-FEIRA) - 2º DIA DO OITAVÁRIO
  • Tema Do Dia: Chamados À Vida
  • 7h, 9h E 11h:  Missas na Capela do Convento 
  • 14h: Programa Salve Mãe Das Alegrias – Campinho do Convento (Transmissão ao vivo em TVs, rádios e internet)
  • 15h: Devocional Oitavário - Campinho do Convento (Transmissão ao vivo em TVs, rádios e internet) 
  • 16h: Missa 2º Dia do Oitavário no Campinho do Convento (Transmissão ao vivo em TVs, rádios e internet). Área Pastoral: Serrana
  • 19h30: Concerto com Ave Marias e Canções Marianas, com o coral da Catedral Metropolitana de Vitória - regente Márcio Neiva, na Igreja Do Rosário

  • 11 DE ABRIL (TERÇA-FEIRA) - 3º DIA DO OITAVÁRIO
  • TEMA DO DIA: Chamados ao Matrimônio
  • 7h, 9h E 11h: Missas na Capela do Convento
  • 14h: Programa Salve Mãe das Alegrias - Campinho do Convento (Transmissão ao vivo em TVs, rádios e internet)
  • 15h: Devocional Oitavário - Campinho do Convento (Transmissão ao vivo em TVs, rádios e internet) 
  • 16h: Missa 3º Dia do Oitavário no Campinho do Convento (Transmissão ao vivo em TVs, rádios e internet). Área Pastoral: Cariacica/Viana
  • 19h30: Benção para casais no Campinho do Convento, com cantor Dunga e Padre Renato Criste

  • 12 DE ABRIL (QUARTA-FEIRA) - 4º DIA DO OITAVÁRIO
  • TEMA DO DIA: Chamados a ser leigos
  • 7h, 9h E 11h: Missas no Campinho do Convento 
  • 14h: Programa Salve Mãe Das Alegrias - Campinho Do Convento (Transmissão ao vivo em TVs, rádios e internet)
  • 15h: Devocional Oitavário - Campinho do Convento (Transmissão ao vivo em TVs, rádios e internet)
  • 16h: Missa 4º Dia do Oitavário no Campinho do Convento (Transmissão ao vivo em TVs, rádios e internet). Área Pastoral: Benevente
  • 19h30: Noite oracional pelos filhos, com Padre Gudialace, Salete Ferreira, Angela Abdo e Amo Vox com participação da Banda Adventus, no Campinho do Convento

  • 13 DE ABRIL (QUINTA-FEIRA) - 5º DIA DO OITAVÁRIO
  • TEMA DO DIA: Chamados à Vida Sacerdotal
  • 7h, 9h E 11h: Missas na Capela do Convento 
  • 14h: Programa Salve Mãe das Alegrias - Campinho do Convento (Transmissão ao vivo em TVs, rádios e internet)
  • 15h: Devocional Oitavário - Campinho do Convento (Transmissão ao vivo em TVs, rádios e internet) 
  • 16h: Missa 5º Dia do Oitavário no Campinho do Convento (Transmissão ao vivo em TVs, rádios e internet). Área Pastoral: Serra/Fundão
  • 19h30: Apresentação da Orquestra Acadêmica do Ifes, com Maestro Walter Costa Bacildo, acompanhados do Coral Cameria Ifes, no Santuário Divino Espírito Santo

  • 14 DE ABRIL (SEXTA-FEIRA) - 6º DIA DO OITAVÁRIO
  • TEMA DO DIA: Chamados à Vida Religiosa Consagrada
  • 7h, 9h E 11h: Missas na capela do Convento
  • 9h: Visita da Imagem de Nossa Senhora a Guarapari 
  • 12h: Missa na Paróquia Nossa Senhora da Conceição, no Centro de Guarapari 
  • 14h: Romaria dos Militares – Saída do portão do Convento
  • 14h: Programa Salve Mãe das Alegrias - Campinho do Convento (Transmissão ao vivo em TVs, rádios e internet) 
  • 15h: Devocional Oitavário - Campinho do Convento (Transmissão ao vivo em TVs, rádios e internet)
  • 16h: Missa 6º Dia do Oitavário no Campinho do Convento (Transmissão ao vivo em TVs, rádios e internet). Área Pastoral: Vitória 
  • 19h30: Apresentação musical “Além Do Altar” no Campinho do Convento
  • 20h: Show de Amaro Lima - Praça Encontro das Águas, Jacaraípe, Serra
  • 22h: Show da Banda Big Beatles - Praça Encontro das Águas, Jacaraípe, Serra 

  • 15 DE ABRIL (SÁBADO) - 7º DIA DO OITAVÁRIO
  • TEMA DO DIA: Chamados ao Ministério de Catequistas
  • 7h: Missa na Capela do Convento 
  • 8h: Romaria das pessoas com deficiência e missa - Igreja do Rosário, na Prainha 
  • 9h: Missa com a Romaria da Diocese de São Mateus - Campinho Do Convento -(Transmissão ao vivo em TVs, rádios e internet)
  • 10h: Romaria dos Adolescentes - saída do Parque da Prainha 
  • 11h: Missa com adolescentes no Campinho do Convento 
  • 14h: Programa Salve Mãe das Alegrias - Campinho do Convento (Transmissão ao vivo em TVs, rádios e internet)
  • 15h: Devocional Oitavário - Campinho do Convento (Transmissão ao vivo em TVs, rádios e internet) 
  • 16h: Missa 7º dia do Oitavário – Romaria da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim - No Campinho do Convento - (Transmissão ao vivo em TVs, rádios e internet)
  • 18h: Missa de envio da Romaria dos Homens na Catedral de Vitória 
  • 23h: Missa de encerramento da Romaria dos Homens no Parque da Prainha

  • 16 DE ABRIL (DOMINGO) - 8º DIA DO OITAVÁRIO
  • TEMA DO DIA: Chamados ao Serviço
  • 5h, 7h e 11h: Missas na Capela do Convento 
  • 8h: Remaria, concentração na Praia do Ribeiro, Praia da Costa 
  • 9h: Missa com a Romaria da Diocese de Colatina - Campinho do Convento (Transmissão ao vivo em TVs, rádios e internet) 
  • 15h: Romaria das Mulheres - Saída do Santuário de Vila Velha
  • 15h30: Devocional Oitavário (Transmissão ao vivo em TVs, rádios e internet) - Parque da Prainha
  • 17h: Missa de encerramento da Romaria das Mulheres no Parque da Prainha 
  • 19h30: Vigília Jovem - Concentração na Igreja Nossa Senhora do Rosário, na Prainha

  • 17 DE ABRIL (SEGUNDA-FEIRA)
  • DIA DA PADROEIRA DO ESPÍRITO SANTO
  • 0h, 1h, 2h, 3h, 4h, 5h, 6h, 9 E 12h: Missas na Capela do Convento
  • 7h: Missa Crb e seminário - Campinho do Convento (Transmissão ao vivo em TVs, rádios e internet)
  • 8h: Romaria dos Conguistas, saída do portão do Convento em direção ao campinho 
  • 8h: Romaria dos Ciclistas de Vila Velha – Saída em frente à Praça Sebastião Cibien, em Cobilândia, Vila Velha
  • 10h: Missa – Pastorais Sociais – Vicariato para ação social - Campinho do Convento
  • 14h: Programa Salve Mãe das Alegrias - Campinho do Convento (Transmissão ao vivo em TVs, rádios e internet)
  • 17h: Missa de encerramento da Festa da Penha no Parque da Prainha
  • 18h: Show de encerramento da Festa da Penha, com Elba Ramalho e Padre Anderson Gomes

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