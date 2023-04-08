A Praia da Costa, em Vila Velha, ganhou brilho e cores na noite deste sábado (8), ocasião em que foram acesas as luzes da imagem de Nossa Senhora Iluminada, em um chamado a visitantes e fiéis para a 453ª edição da Festa da Penha, que acontece entre os dias 9 e 17 de abril. Por causa das fortes chuvas na noite deste sábado, a cerimônia oficial do acendimento da Imagem de Nossa Senhora precisou ser suspensa, mas o fotógrafo de A Gazeta, Carlos Alberto Silva, registrou a Santa iluminada antes da chuva. A Comissão Organizadora da Festa da Penha e a Prefeitura de Vila Velha irão avaliar a possibilidade de uma nova data para, oficialmente, acender a Imagem. No domingo (9), às 19h, outra imagem será iluminada na Serra.

Com base de metal e mais de 100 mil lâmpadas, as estruturas foram projetadas pelo artista Mario Gallerani. Alinhada ao tema da edição deste ano da festa religiosa, “Com Maria, chamado a servir”, a santa com estrutura de 17 metros, coroa e manto em cores brilhantes, costumam atrair visitantes por sua beleza e representatividade da fé e devoção dos capixabas.

“Cada um de nós somos inspirados por Deus para nossas vocações, a começar pelo dom divino da vida, que deve ser vivenciada em sua plenitude. E o batismo, fonte de todas as vocações, é o verdadeiro chamado para as promessas de Cristo. Por isso Nossa Senhora Iluminada brilha neste ano e também nos convida a refletirmos sobre nossas vocações e a importância de exercitá-las no seio da família e da sociedade”, diz frei Djalmo Fuck, guardião do Convento da Penha e integrante da Comissão Organizadora da Festa da Penha.

Imagem de Nossa Senhora ganha luzes e cores em Vila Velha

A próxima imagem será iluminada na Praça Encontro das Águas, em Jacaraípe, na Serra. E assim como em Vila Velha, os participantes da tradicional abertura da Festa da Penha podem esperar a mistura de fé e emoção na ação.

A Festa da Penha está entre os maiores e mais antigos eventos religiosos do Brasil, de grande relevância na identidade e na cultura do povo capixaba. É uma realização da Mitra Arquidiocesana de Vitória, Convento da Penha e Associação dos Amigos da Festa da Penha, e co-realização da Prefeitura de Vila Velha.

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