Completando 25 anos, Terço Gigante é instalado no Convento da Penha

Terço Gigante é erguido no Convento da Penha Crédito: Divulgação / Fernando Ribeiro

Completando 25 anos em 2023, o Terço Gigante foi erguido na manhã deste Sábado da Aleluia (8). O símbolo é uma tradição que decora o Campinho do Convento durante os dias da Festa da Penha , maior evento cultural e religioso do Espírito Santo.

O terço, idealizado pelo médico Osmar Sales e seu grupo de 20 voluntários, começou a ser produzido há mais de um mês e é comemorativo às bodas de prata. Este ano, ele foi todo confeccionado para brilhar em tons prateados revestindo as contas . São mais de 11 mil peças em materiais como o acetato.

Terço Gigante é instalado nas palmeiras do Convento da Penha

Antes de ser erguido, o terço foi benzido. Ele marca início da Festa da Penha, que começa oficialmente neste domingo de Páscoa e vai até o dia 17. Contudo, o terço fica no Convento até maio para que os turistas tenham mais tempo de visitá-lo.



A medalha foi produzida pela artista plástica Vivian Chiabay, que criou uma peça em camadas sobrepostas, causando um efeito 3D. “A peça tem traços bem geométricos, é uma ‘continuidade’ de uma arte que já faço, porém ela está sendo feita em uma escala completamente diferente”, disse.

A mensagem do terço, segundo Osmar, é sobre o poder da oração. “O devocional mariano é forte, isso está no dia a dia das pessoas que usam o terço para proteção pessoal e vivenciam o mistério da salvação.”

O Terço Gigante tem cerca de 20 metros de comprimento e pesa aproximadamente 50 quilos. Ele fica pendurado entre as duas palmeiras centenárias localizadas no Campinho do Convento da Penha e é instalado tradicionalmente na manhã do Sábado de Aleluia.

Osmar lembra que o primeiro foi montado por ele em 1998, na tentativa de criar um terço semelhante ao grande terço da missa celebrada pelo então Papa João Paulo II, quando esteve no Rio de Janeiro, em 1997.

Mas, ao confeccioná-lo, o terço ficou muito pesado e não subia com balões de gás hélio. Acabou sendo carregado pelas devotas durante a Romaria das Mulheres. Em seguida, com permissão de um frei do Convento, a obra foi pendurada nas palmeiras.