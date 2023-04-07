Imagens de Nossa Senhora serão acesas neste fim de semana no ES

Devotos e visitantes vão poder acompanhar as cerimônias de acendimento da imagem de Nossa Senhora Iluminada em duas cidades do Espírito Santo neste final de semana, em um convite à Festa da Penha, que acontece entre os dias 9 e 17 de abril. A primeira será acesa no sábado (8), em Vila Velha, e a segunda imagem será iluminada no domingo (9), na Serra. Ambos os eventos estão marcados para 19h.
Em Vila Velha, a Santa Iluminada vai enfeitar a areia da Praia da Costa, na altura da Avenida Champagnat. Já na Serra o local escolhido foi a Praça Encontro das Águas, em Jacaraípe.
As tradicionais estruturas que marcam o início da Festa da Penha são projetadas pelo artista Mario Gallerani. Com 17 metros de altura, as bases de metal recebem o brilho de mais de 100 mil lâmpadas coloridas.
Neste ano, as imagens vão estar associadas ao tema da 453ª edição do evento, “Com Maria, chamados a servir”, para representar a vocação de cada cristão.
“Cada um de nós somos inspirados por Deus para nossas vocações, a começar pelo dom divino da vida, que deve ser vivenciada em sua plenitude. E o batismo, fonte de todas as vocações, é o verdadeiro chamado para as promessas de Cristo. Por isso Nossa Senhora Iluminada brilha este ano e também nos convida a refletirmos sobre nossas vocações e a importância de exercitá-las no seio da família e da sociedade”, diz o frei Djalmo Fuck, guardião do Convento da Penha e integrante da Comissão Organizadora da Festa da Penha.
Programação
A programação do maior evento cultural e religioso do Espírito Santo promete inspirar visitantes e renovar o chamado de Maria dos devotos com as reflexões.
Entre os dias 9 e 17 de abril, o público vai acompanhar apresentações da Orquestra Acadêmica do Ifes; bênção de casais com o cantor e missionário Dunga; oração e música com mães com a participação da missionária e cantora da Comunidade Canção Nova, Salette Ferreira;
Estão previstas apresentações da Orquestra Acadêmica do Ifes; bênção de casais com o cantor e missionário Dunga; oração e música com mães com a participação da missionária e cantora da Comunidade Canção Nova, Salette Ferreira; show com padres entoando sucessos seculares e religiosos; e muito mais.
Aqueles que desejarem receber as Bênçãos dos Casais devem aparecer no Campinho do Convento da Penha, em Vila Velha, na terça-feira, dia 11. Com apresentação confirmada do cantor e missionário Dunga, que estará acompanhado do padre Renato Criste, a música e as orações pelos casais vão encher o lugar.
Na segunda-feira (10), na Igreja do Rosário, no Parque da Prainha, em Vila Velha, haverá o Concerto Ave Marias e Canções Marianas da Catedral Metropolitana de Vitória, às 19h30. A apresentação terá cerca de 40 pessoas comandadas pelo regente Márcio Neiva.
Confira a programação completa da Festa da Penha
- 8 DE ABRIL (SÁBADO)
- 9h: Instalação do Terço Gigante no Campinho do Convento da Penha
- 19h: Acendimento da Imagem Iluminada em Vila Velha - Areia da Praia da Costa, em Direção à Avenida Champagnat
- 9 DE ABRIL (DOMINGO DE PÁSCOA) - 1º DIA DO OITAVÁRIO
- Tema do dia: Batismo, fonte de todas as vocações
- 5h, 7h, 9h e 11h: Missas na Capela do Convento
- 7h30: Corrida da Penha na Praça dos Ciclistas x Parque da Prainha
- 14h: Programa Salve Mãe das Alegrias - Campinho do Convento (Transmissão ao vivo em TVs, rádios e internet)
- 15h: Devocional Oitavário - Campinho do Convento (Transmissão ao vivo em TVs, rádios e internet)
- 16h: Missa de Abertura da Festa da Penha no Campinho do Convento (Transmissão ao vivo em TVs, rádios e internet). Área Pastoral: Vila Velha
- 18h: Recital da Páscoa, com o tenor Thiago Arancam - Campinho do Convento - Transmissão ao vivo (TV, rádio e internet)
- 19h: Acendimento da Imagem Iluminada na Serra - Praça Encontro das Águas, em Jacaraípe
- 10 DE ABRIL (SEGUNDA-FEIRA) - 2º DIA DO OITAVÁRIO
- Tema Do Dia: Chamados À Vida
- 7h, 9h E 11h: Missas na Capela do Convento
- 14h: Programa Salve Mãe Das Alegrias – Campinho do Convento (Transmissão ao vivo em TVs, rádios e internet)
- 15h: Devocional Oitavário - Campinho do Convento (Transmissão ao vivo em TVs, rádios e internet)
- 16h: Missa 2º Dia do Oitavário no Campinho do Convento (Transmissão ao vivo em TVs, rádios e internet). Área Pastoral: Serrana
- 19h30: Concerto com Ave Marias e Canções Marianas, com o coral da Catedral Metropolitana de Vitória - regente Márcio Neiva, na Igreja Do Rosário
- 11 DE ABRIL (TERÇA-FEIRA) - 3º DIA DO OITAVÁRIO
- TEMA DO DIA: Chamados ao Matrimônio
- 7h, 9h E 11h: Missas na Capela do Convento
- 14h: Programa Salve Mãe das Alegrias - Campinho do Convento (Transmissão ao vivo em TVs, rádios e internet)
- 15h: Devocional Oitavário - Campinho do Convento (Transmissão ao vivo em TVs, rádios e internet)
- 16h: Missa 3º Dia do Oitavário no Campinho do Convento (Transmissão ao vivo em TVs, rádios e internet). Área Pastoral: Cariacica/Viana
- 19h30: Benção para casais no Campinho do Convento, com cantor Dunga e Padre Renato Criste
- 12 DE ABRIL (QUARTA-FEIRA) - 4º DIA DO OITAVÁRIO
- TEMA DO DIA: Chamados a ser leigos
- 7h, 9h E 11h: Missas no Campinho do Convento
- 14h: Programa Salve Mãe Das Alegrias - Campinho Do Convento (Transmissão ao vivo em TVs, rádios e internet)
- 15h: Devocional Oitavário - Campinho do Convento (Transmissão ao vivo em TVs, rádios e internet)
- 16h: Missa 4º Dia do Oitavário no Campinho do Convento (Transmissão ao vivo em TVs, rádios e internet). Área Pastoral: Benevente
- 19h30: Noite oracional pelos filhos, com Padre Gudialace, Salete Ferreira, Angela Abdo e Amo Vox com participação da Banda Adventus, no Campinho do Convento
- 13 DE ABRIL (QUINTA-FEIRA) - 5º DIA DO OITAVÁRIO
- TEMA DO DIA: Chamados à Vida Sacerdotal
- 7h, 9h E 11h: Missas na Capela do Convento
- 14h: Programa Salve Mãe das Alegrias - Campinho do Convento (Transmissão ao vivo em TVs, rádios e internet)
- 15h: Devocional Oitavário - Campinho do Convento (Transmissão ao vivo em TVs, rádios e internet)
- 16h: Missa 5º Dia do Oitavário no Campinho do Convento (Transmissão ao vivo em TVs, rádios e internet). Área Pastoral: Serra/Fundão
- 19h30: Apresentação da Orquestra Acadêmica do Ifes, com Maestro Walter Costa Bacildo, acompanhados do Coral Cameria Ifes, no Santuário Divino Espírito Santo
- 14 DE ABRIL (SEXTA-FEIRA) - 6º DIA DO OITAVÁRIO
- TEMA DO DIA: Chamados à Vida Religiosa Consagrada
- 7h, 9h E 11h: Missas na capela do Convento
- 9h: Visita da Imagem de Nossa Senhora a Guarapari
- 12h: Missa na Paróquia Nossa Senhora da Conceição, no Centro de Guarapari
- 14h: Romaria dos Militares – Saída do portão do Convento
- 14h: Programa Salve Mãe das Alegrias - Campinho do Convento (Transmissão ao vivo em TVs, rádios e internet)
- 15h: Devocional Oitavário - Campinho do Convento (Transmissão ao vivo em TVs, rádios e internet)
- 16h: Missa 6º Dia do Oitavário no Campinho do Convento (Transmissão ao vivo em TVs, rádios e internet). Área Pastoral: Vitória
- 19h30: Apresentação musical “Além Do Altar” no Campinho do Convento
- 20h: Show de Amaro Lima - Praça Encontro das Águas, Jacaraípe, Serra
- 22h: Show da Banda Big Beatles - Praça Encontro das Águas, Jacaraípe, Serra
- 15 DE ABRIL (SÁBADO) - 7º DIA DO OITAVÁRIO
- TEMA DO DIA: Chamados ao Ministério de Catequistas
- 7h: Missa na Capela do Convento
- 8h: Romaria das pessoas com deficiência e missa - Igreja do Rosário, na Prainha
- 9h: Missa com a Romaria da Diocese de São Mateus - Campinho Do Convento -(Transmissão ao vivo em TVs, rádios e internet)
- 10h: Romaria dos Adolescentes - saída do Parque da Prainha
- 11h: Missa com adolescentes no Campinho do Convento
- 14h: Programa Salve Mãe das Alegrias - Campinho do Convento (Transmissão ao vivo em TVs, rádios e internet)
- 15h: Devocional Oitavário - Campinho do Convento (Transmissão ao vivo em TVs, rádios e internet)
- 16h: Missa 7º dia do Oitavário – Romaria da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim - No Campinho do Convento - (Transmissão ao vivo em TVs, rádios e internet)
- 18h: Missa de envio da Romaria dos Homens na Catedral de Vitória
- 23h: Missa de encerramento da Romaria dos Homens no Parque da Prainha
- 16 DE ABRIL (DOMINGO) - 8º DIA DO OITAVÁRIO
- TEMA DO DIA: Chamados ao Serviço
- 5h, 7h e 11h: Missas na Capela do Convento
- 8h: Remaria, concentração na Praia do Ribeiro, Praia da Costa
- 9h: Missa com a Romaria da Diocese de Colatina - Campinho do Convento (Transmissão ao vivo em TVs, rádios e internet)
- 15h: Romaria das Mulheres - Saída do Santuário de Vila Velha
- 15h30: Devocional Oitavário (Transmissão ao vivo em TVs, rádios e internet) - Parque da Prainha
- 17h: Missa de encerramento da Romaria das Mulheres no Parque da Prainha
- 19h30: Vigília Jovem - Concentração na Igreja Nossa Senhora do Rosário, na Prainha
- 17 DE ABRIL (SEGUNDA-FEIRA)
- DIA DA PADROEIRA DO ESPÍRITO SANTO
- 0h, 1h, 2h, 3h, 4h, 5h, 6h, 9 E 12h: Missas na Capela do Convento
- 7h: Missa Crb e seminário - Campinho do Convento (Transmissão ao vivo em TVs, rádios e internet)
- 8h: Romaria dos Conguistas, saída do portão do Convento em direção ao campinho
- 8h: Romaria dos Ciclistas de Vila Velha – Saída em frente à Praça Sebastião Cibien, em Cobilândia, Vila Velha
- 10h: Missa – Pastorais Sociais – Vicariato para ação social - Campinho do Convento
- 14h: Programa Salve Mãe das Alegrias - Campinho do Convento (Transmissão ao vivo em TVs, rádios e internet)
- 17h: Missa de encerramento da Festa da Penha no Parque da Prainha
- 18h: Show de encerramento da Festa da Penha, com Elba Ramalho e Padre Anderson Gomes