Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Festa da Penha

Imagens de Nossa Senhora serão acesas neste fim de semana no ES

Santas Iluminadas com 17 metros de altura e mais de 100 mil lâmpadas vão receber luzes e cores no sábado (8), em Vila Velha, e no domingo (9), na Serra

Publicado em 07 de Abril de 2023 às 17:28

Publicado em 

07 abr 2023 às 17:28
Inauguração da imagem da Santa Iluminada em 2019.
Inauguração da imagem da Santa Iluminada em 2019: tradição entre fiéis Crédito: Douglas Genoino
Devotos e visitantes vão poder acompanhar as cerimônias de acendimento da imagem de Nossa Senhora Iluminada em duas cidades do Espírito Santo neste final de semana, em um convite à Festa da Penha, que acontece entre os dias 9 e 17 de abril. A primeira será acesa no sábado (8), em Vila Velha, e a segunda imagem será iluminada no domingo (9), na Serra. Ambos os eventos estão marcados para 19h.
Em Vila Velha, a Santa Iluminada vai enfeitar a areia da Praia da Costa, na altura da Avenida Champagnat. Já na Serra o local escolhido foi a Praça Encontro das Águas, em Jacaraípe. 
As tradicionais estruturas que marcam o início da Festa da Penha são projetadas pelo artista Mario Gallerani. Com 17 metros de altura, as bases de metal recebem o brilho de mais de 100 mil lâmpadas coloridas.
Neste ano, as imagens vão estar associadas ao tema da 453ª edição do evento, “Com Maria, chamados a servir”, para representar a vocação de cada cristão.
“Cada um de nós somos inspirados por Deus para nossas vocações, a começar pelo dom divino da vida, que deve ser vivenciada em sua plenitude. E o batismo, fonte de todas as vocações, é o verdadeiro chamado para as promessas de Cristo. Por isso Nossa Senhora Iluminada brilha este ano e também nos convida a refletirmos sobre nossas vocações e a importância de exercitá-las no seio da família e da sociedade”, diz o frei Djalmo Fuck, guardião do Convento da Penha e integrante da Comissão Organizadora da Festa da Penha. 

Programação 

A programação do maior evento cultural e religioso do Espírito Santo promete inspirar visitantes e renovar o chamado de Maria dos devotos com as reflexões. 
Entre os dias 9 e 17 de abril, o público vai acompanhar apresentações da Orquestra Acadêmica do Ifes; bênção de casais com o cantor e missionário Dunga; oração e música com mães com a participação da missionária e cantora da Comunidade Canção Nova, Salette Ferreira;
Estão previstas apresentações da Orquestra Acadêmica do Ifes; bênção de casais com o cantor e missionário Dunga; oração e música com mães com a participação da missionária e cantora da Comunidade Canção Nova, Salette Ferreira; show com padres entoando sucessos seculares e religiosos; e muito mais.
Aqueles que desejarem receber as Bênçãos dos Casais devem aparecer no Campinho do Convento da Penha, em Vila Velha, na terça-feira, dia 11. Com apresentação confirmada do cantor e missionário Dunga, que estará acompanhado do padre Renato Criste, a música e as orações pelos casais vão encher o lugar. 
Na segunda-feira (10), na Igreja do Rosário, no Parque da Prainha, em Vila Velha, haverá o Concerto Ave Marias e Canções Marianas da Catedral Metropolitana de Vitória, às 19h30. A apresentação terá cerca de 40 pessoas comandadas pelo regente Márcio Neiva. 

Confira a programação completa da Festa da Penha

  • 8 DE ABRIL (SÁBADO)
  • 9h: Instalação do Terço Gigante no Campinho do Convento da Penha 
  • 19h: Acendimento da Imagem Iluminada em Vila Velha - Areia da Praia da Costa, em Direção à Avenida Champagnat

  • 9 DE ABRIL (DOMINGO DE PÁSCOA) - 1º DIA DO OITAVÁRIO
  • Tema do dia: Batismo, fonte de todas as vocações
  • 5h, 7h, 9h e 11h: Missas na Capela do Convento
  • 7h30: Corrida da Penha na Praça dos Ciclistas x Parque da Prainha
  • 14h: Programa Salve Mãe das Alegrias - Campinho do Convento (Transmissão ao vivo em TVs, rádios e internet)
  • 15h: Devocional Oitavário - Campinho do Convento (Transmissão ao vivo em TVs, rádios e internet)
  • 16h: Missa de Abertura da Festa da Penha no Campinho do Convento (Transmissão ao vivo em TVs, rádios e internet). Área Pastoral: Vila Velha
  • 18h: Recital da Páscoa, com o tenor Thiago Arancam - Campinho do Convento - Transmissão ao vivo (TV, rádio e internet)
  • 19h: Acendimento da Imagem Iluminada na Serra - Praça Encontro das Águas, em Jacaraípe 

  • 10 DE ABRIL (SEGUNDA-FEIRA) - 2º DIA DO OITAVÁRIO
  • Tema Do Dia: Chamados À Vida
  • 7h, 9h E 11h:  Missas na Capela do Convento 
  • 14h: Programa Salve Mãe Das Alegrias – Campinho do Convento (Transmissão ao vivo em TVs, rádios e internet)
  • 15h: Devocional Oitavário - Campinho do Convento (Transmissão ao vivo em TVs, rádios e internet) 
  • 16h: Missa 2º Dia do Oitavário no Campinho do Convento (Transmissão ao vivo em TVs, rádios e internet). Área Pastoral: Serrana
  • 19h30: Concerto com Ave Marias e Canções Marianas, com o coral da Catedral Metropolitana de Vitória - regente Márcio Neiva, na Igreja Do Rosário

  • 11 DE ABRIL (TERÇA-FEIRA) - 3º DIA DO OITAVÁRIO
  • TEMA DO DIA: Chamados ao Matrimônio
  • 7h, 9h E 11h: Missas na Capela do Convento
  • 14h: Programa Salve Mãe das Alegrias - Campinho do Convento (Transmissão ao vivo em TVs, rádios e internet)
  • 15h: Devocional Oitavário - Campinho do Convento (Transmissão ao vivo em TVs, rádios e internet) 
  • 16h: Missa 3º Dia do Oitavário no Campinho do Convento (Transmissão ao vivo em TVs, rádios e internet). Área Pastoral: Cariacica/Viana
  • 19h30: Benção para casais no Campinho do Convento, com cantor Dunga e Padre Renato Criste

  • 12 DE ABRIL (QUARTA-FEIRA) - 4º DIA DO OITAVÁRIO
  • TEMA DO DIA: Chamados a ser leigos
  • 7h, 9h E 11h: Missas no Campinho do Convento 
  • 14h: Programa Salve Mãe Das Alegrias - Campinho Do Convento (Transmissão ao vivo em TVs, rádios e internet)
  • 15h: Devocional Oitavário - Campinho do Convento (Transmissão ao vivo em TVs, rádios e internet)
  • 16h: Missa 4º Dia do Oitavário no Campinho do Convento (Transmissão ao vivo em TVs, rádios e internet). Área Pastoral: Benevente
  • 19h30: Noite oracional pelos filhos, com Padre Gudialace, Salete Ferreira, Angela Abdo e Amo Vox com participação da Banda Adventus, no Campinho do Convento

  • 13 DE ABRIL (QUINTA-FEIRA) - 5º DIA DO OITAVÁRIO
  • TEMA DO DIA: Chamados à Vida Sacerdotal
  • 7h, 9h E 11h: Missas na Capela do Convento 
  • 14h: Programa Salve Mãe das Alegrias - Campinho do Convento (Transmissão ao vivo em TVs, rádios e internet)
  • 15h: Devocional Oitavário - Campinho do Convento (Transmissão ao vivo em TVs, rádios e internet) 
  • 16h: Missa 5º Dia do Oitavário no Campinho do Convento (Transmissão ao vivo em TVs, rádios e internet). Área Pastoral: Serra/Fundão
  • 19h30: Apresentação da Orquestra Acadêmica do Ifes, com Maestro Walter Costa Bacildo, acompanhados do Coral Cameria Ifes, no Santuário Divino Espírito Santo

  • 14 DE ABRIL (SEXTA-FEIRA) - 6º DIA DO OITAVÁRIO
  • TEMA DO DIA: Chamados à Vida Religiosa Consagrada
  • 7h, 9h E 11h: Missas na capela do Convento
  • 9h: Visita da Imagem de Nossa Senhora a Guarapari 
  • 12h: Missa na Paróquia Nossa Senhora da Conceição, no Centro de Guarapari 
  • 14h: Romaria dos Militares – Saída do portão do Convento
  • 14h: Programa Salve Mãe das Alegrias - Campinho do Convento (Transmissão ao vivo em TVs, rádios e internet) 
  • 15h: Devocional Oitavário - Campinho do Convento (Transmissão ao vivo em TVs, rádios e internet)
  • 16h: Missa 6º Dia do Oitavário no Campinho do Convento (Transmissão ao vivo em TVs, rádios e internet). Área Pastoral: Vitória 
  • 19h30: Apresentação musical “Além Do Altar” no Campinho do Convento
  • 20h: Show de Amaro Lima - Praça Encontro das Águas, Jacaraípe, Serra
  • 22h: Show da Banda Big Beatles - Praça Encontro das Águas, Jacaraípe, Serra 

  • 15 DE ABRIL (SÁBADO) - 7º DIA DO OITAVÁRIO
  • TEMA DO DIA: Chamados ao Ministério de Catequistas
  • 7h: Missa na Capela do Convento 
  • 8h: Romaria das pessoas com deficiência e missa - Igreja do Rosário, na Prainha 
  • 9h: Missa com a Romaria da Diocese de São Mateus - Campinho Do Convento -(Transmissão ao vivo em TVs, rádios e internet)
  • 10h: Romaria dos Adolescentes - saída do Parque da Prainha 
  • 11h: Missa com adolescentes no Campinho do Convento 
  • 14h: Programa Salve Mãe das Alegrias - Campinho do Convento (Transmissão ao vivo em TVs, rádios e internet)
  • 15h: Devocional Oitavário - Campinho do Convento (Transmissão ao vivo em TVs, rádios e internet) 
  • 16h: Missa 7º dia do Oitavário – Romaria da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim - No Campinho do Convento - (Transmissão ao vivo em TVs, rádios e internet)
  • 18h: Missa de envio da Romaria dos Homens na Catedral de Vitória 
  • 23h: Missa de encerramento da Romaria dos Homens no Parque da Prainha

  • 16 DE ABRIL (DOMINGO) - 8º DIA DO OITAVÁRIO
  • TEMA DO DIA: Chamados ao Serviço
  • 5h, 7h e 11h: Missas na Capela do Convento 
  • 8h: Remaria, concentração na Praia do Ribeiro, Praia da Costa 
  • 9h: Missa com a Romaria da Diocese de Colatina - Campinho do Convento (Transmissão ao vivo em TVs, rádios e internet) 
  • 15h: Romaria das Mulheres - Saída do Santuário de Vila Velha
  • 15h30: Devocional Oitavário (Transmissão ao vivo em TVs, rádios e internet) - Parque da Prainha
  • 17h: Missa de encerramento da Romaria das Mulheres no Parque da Prainha 
  • 19h30: Vigília Jovem - Concentração na Igreja Nossa Senhora do Rosário, na Prainha

  • 17 DE ABRIL (SEGUNDA-FEIRA)
  • DIA DA PADROEIRA DO ESPÍRITO SANTO
  • 0h, 1h, 2h, 3h, 4h, 5h, 6h, 9 E 12h: Missas na Capela do Convento
  • 7h: Missa Crb e seminário - Campinho do Convento (Transmissão ao vivo em TVs, rádios e internet)
  • 8h: Romaria dos Conguistas, saída do portão do Convento em direção ao campinho 
  • 8h: Romaria dos Ciclistas de Vila Velha – Saída em frente à Praça Sebastião Cibien, em Cobilândia, Vila Velha
  • 10h: Missa – Pastorais Sociais – Vicariato para ação social - Campinho do Convento
  • 14h: Programa Salve Mãe das Alegrias - Campinho do Convento (Transmissão ao vivo em TVs, rádios e internet)
  • 17h: Missa de encerramento da Festa da Penha no Parque da Prainha
  • 18h: Show de encerramento da Festa da Penha, com Elba Ramalho e Padre Anderson Gomes

Veja Também

Festa da Penha: conheça algumas curiosidades do Convento

Festa da Penha: primeira vez no Convento tem emoção e descobertas

Festa da Penha: terço gigante terá decoração especial em bodas de prata

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Festa da Penha Nossa Senhora da Penha Festa da Penha 2023
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Exposição com fotos de Sebastião Salgado foi a escolhida para a abertura do Cais das Artes
Cais das Artes e a arquitetura de Paulo Mendes da Rocha: um legado para o ES
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 19/04/2026
Imagem de destaque
Capixaba Esquiva Falcão vende medalha olímpica de prata conquistada em Londres 2012

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados