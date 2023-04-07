Imagens de Nossa Senhora serão acesas neste fim de semana no ES

Inauguração da imagem da Santa Iluminada em 2019: tradição entre fiéis Crédito: Douglas Genoino

Devotos e visitantes vão poder acompanhar as cerimônias de acendimento da imagem de Nossa Senhora Iluminada em duas cidades do Espírito Santo neste final de semana, em um convite à Festa da Penha, que acontece entre os dias 9 e 17 de abril. A primeira será acesa no sábado (8), em Vila Velha, e a segunda imagem será iluminada no domingo (9), na Serra. Ambos os eventos estão marcados para 19h.

Em Vila Velha, a Santa Iluminada vai enfeitar a areia da Praia da Costa, na altura da Avenida Champagnat. Já na Serra o local escolhido foi a Praça Encontro das Águas, em Jacaraípe.

As tradicionais estruturas que marcam o início da Festa da Penha são projetadas pelo artista Mario Gallerani. Com 17 metros de altura, as bases de metal recebem o brilho de mais de 100 mil lâmpadas coloridas.

Neste ano, as imagens vão estar associadas ao tema da 453ª edição do evento, “Com Maria, chamados a servir”, para representar a vocação de cada cristão.

“Cada um de nós somos inspirados por Deus para nossas vocações, a começar pelo dom divino da vida, que deve ser vivenciada em sua plenitude. E o batismo, fonte de todas as vocações, é o verdadeiro chamado para as promessas de Cristo. Por isso Nossa Senhora Iluminada brilha este ano e também nos convida a refletirmos sobre nossas vocações e a importância de exercitá-las no seio da família e da sociedade”, diz o frei Djalmo Fuck, guardião do Convento da Penha e integrante da Comissão Organizadora da Festa da Penha.

Programação

A programação do maior evento cultural e religioso do Espírito Santo promete inspirar visitantes e renovar o chamado de Maria dos devotos com as reflexões.

Entre os dias 9 e 17 de abril, o público vai acompanhar apresentações da Orquestra Acadêmica do Ifes; bênção de casais com o cantor e missionário Dunga; oração e música com mães com a participação da missionária e cantora da Comunidade Canção Nova, Salette Ferreira;

Estão previstas apresentações da Orquestra Acadêmica do Ifes; bênção de casais com o cantor e missionário Dunga; oração e música com mães com a participação da missionária e cantora da Comunidade Canção Nova, Salette Ferreira; show com padres entoando sucessos seculares e religiosos; e muito mais.

Aqueles que desejarem receber as Bênçãos dos Casais devem aparecer no Campinho do Convento da Penha, em Vila Velha, na terça-feira, dia 11. Com apresentação confirmada do cantor e missionário Dunga, que estará acompanhado do padre Renato Criste, a música e as orações pelos casais vão encher o lugar.

Na segunda-feira (10), na Igreja do Rosário, no Parque da Prainha, em Vila Velha, haverá o Concerto Ave Marias e Canções Marianas da Catedral Metropolitana de Vitória, às 19h30. A apresentação terá cerca de 40 pessoas comandadas pelo regente Márcio Neiva.

Confira a programação completa da Festa da Penha