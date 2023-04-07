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A Gazeta vai fazer cobertura especial da Festa da Penha

Missas do oitavário e romarias dos homens e das mulheres terão transmissão do site e das redes sociais de A Gazeta

Publicado em 07 de Abril de 2023 às 02:00

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

07 abr 2023 às 02:00
Cobertura especial da Festa da Penha de A Gazeta inclui transmissão da Romaria dos Homens
Cobertura especial da Festa da Penha de A Gazeta inclui transmissão da Romaria dos Homens Crédito: Geraldo Neto
Principal evento religioso do Espírito Santo, a 453ª edição da Festa da Penha tem início neste domingo (9), com a missa de abertura do oitavário. Em 2023, o tema da celebração, que vai até o dia 17 de abril, é “Com Maria, Chamados a Servir”.
E neste momento em que milhares de fiéis vão demonstrar sua fé e devoção à Nossa Senhora da Penha, padroeira do Espírito Santo, A Gazeta se prepara para fazer uma cobertura especial do evento, com transmissões ao vivo e reportagens com conteúdos especiais.
Os fiéis poderão acompanhar a missa de abertura da Festa da Penha pelo site de A Gazeta, no domingo (9), às 16 horas. O portal também vai transmitir as missas do Oitavário nos dias seguintes, até o domingo seguinte, 16 de abril. As Romarias dos Homens, no dia 15, e das Mulheres, no dia 16, também terão cobertura especial. As transmissões também vão acontecer pelo Facebook e YouTube de A Gazeta. A missa de encerramento, no dia 17, terá transmissão da TV Gazeta.
A cobertura da Romaria dos Homens, também conhecida como das Famílias, no dia 15, começará às 17h30 horas, com a transmissão da missa que antecede a saída dos romeiros, direto da Catedral Metropolitana de Vitória, na Cidade Alta, pelo site, YouTube, Facebook e Instagram de A Gazeta.
Durante a cobertura, o repórter Vinicius Zagoto conversará com fiéis que estiverem se preparando para a caminhada de 14 quilômetros e apresentará os detalhes desta manifestação de fé.
O trajeto da romaria, seguindo a imagem de Nossa Senhora da Penha, de Vitória a Vila Velha, contará com os comentários do padre Renato Criste e de outros religiosos. A previsão é de que a missa de encerramento da Romaria dos Homens aconteça às 23 horas, no Parque da Prainha, em Vila Velha.
Além das transmissões ao vivo, A Gazeta preparou reportagens especiais apresentando a história de Nossa Senhora da Penhacuriosidades sobre o Convento e a emoção de quem conheceu o Convento pela primeira vez. Durante a semana da festa, também serão apresentadas histórias de fé e devoção à padroeira do Espírito Santo.  
A editora-chefe de A Gazeta, Elaine Silva, lembra que, durante a pandemia da Covid-19, a festa católica mais importante do Estado precisou se reinventar por causa do distanciamento necessário devido à doença. E A Gazeta passou a fazer a transmissão dos principais momentos da celebração para quem estava em casa. Cobertura que se mantém após o fim do isolamento social.
"Nesse momento, a Rede Gazeta ofereceu seus canais digitais para que a festa pudesse chegar na casa das pessoas, por meio do celular ou da TV, amenizando os sofrimentos do isolamento da Covid. Foi um marco ter a Romaria dos Homens transmitida no site de A Gazeta e em suas redes sociais. A emoção das pessoas, as imagens da Santa passando nas ruas e chegando ao vivo para as pessoas fizeram tudo valer a pena. E agora, mesmo sem ter o problema do afastamento, continuamos com a transmissão ao vivo da Romaria e das missas do Oitavário. É uma forma de A Gazeta conectar os capixabas e seguir no seu propósito de valorizar a cultura e as nossas tradições", destaca Elaine Silva.

Como acompanhar a programação

  • Missas do Oitavário: As missas serão transmitidas ao vivo no site, Facebook e YouTube de A Gazeta, durante todos os dias, de 9 a 16 de abril, sempre a partir das 16 horas.
  • Romaria dos Homens (16 de abril, às 17h30 horas): será transmitida ao vivo no site, no Facebook, YouTube e Instagram de A Gazeta.
  • Romaria das Mulheres (17 de abril, às 15 horas): será transmitida ao vivo no site, no Facebook, YouTube e Instagram de A Gazeta.

Transmissão pela TV Gazeta

Os devotos poderão acompanhar a tradicional missa de encerramento da Festa da Penha, que acontecerá no dia 17 de abril (segunda-feira), às 17 horas, com transmissão ao vivo da TV Gazeta e do g1 Espírito Santo.

Programação Festa da Penha 2023

09 DE ABRIL (DOMINGO DE PÁSCOA) - 1º DIA DO OITAVÁRIO

Tema do dia: Batismo, fonte de todas as vocações

- 5h, 7h, 9h e 11h: Missas na Capela do Convento
 - 7h30: Corrida da Penha na Praça dos Ciclistas x Parque da Prainha
 - 14h: Programa Salve Mãe das Alegrias - Campinho do Convento
 - 15h: Devocional Oitavário - Campinho do Convento
 - 16h: Missa de Abertura da Festa da Penha no Campinho do Convento, com Área Pastoral: Vila Velha 

 10 DE ABRIL (SEGUNDA-FEIRA) - 2º DIA DO OITAVÁRIO 

 Tema Do Dia: Chamados À Vida 

- 7h, 9h E 11h: Missas na Capela do Convento
- 14h: Programa Salve Mãe Das Alegrias – Campinho do Convento
- 15h: Devocional Oitavário - Campinho do Convento
- 16h: Missa 2º Dia do Oitavário no Campinho do Convento
- 19h30: Concerto com Ave Marias e Canções Marianas, com o coral da Catedral Metropolitana de Vitória - regente Márcio Neiva, na Igreja Do Rosário. 

11 DE ABRIL (TERÇA-FEIRA) - 3º DIA DO OITAVÁRIO 

TEMA DO DIA: Chamados ao Matrimônio 

- 7h, 9h E 11h: Missas na Capela do Convento 
- 14h: Programa Salve Mãe das Alegrias - Campinho do Convento
- 15h: Devocional Oitavário - Campinho do Convento
- 16h: Missa 3º Dia do Oitavário no Campinho do Convento, com Área Pastoral: Cariacica/Viana
- 19h30: Bênção para casais no Campinho do Convento, com cantor Dunga e Padre Renato Criste 

12 DE ABRIL (QUARTA-FEIRA) - 4º DIA DO OITAVÁRIO 

TEMA DO DIA: Chamados a ser leigos 

- 7h, 9h E 11h: Missas no Campinho do Convento
- 14h: Programa Salve Mãe Das Alegrias - Campinho Do Convento 
-15h: Devocional Oitavário - Campinho do Convento
-16h: Missa 4º Dia do Oitavário no Campinho do Convento, com Área Pastoral: Benevente
- 19h30: Noite oracional pelos filhos, com Padre Gudialace, Salete Ferreira, Angela Abdo e Amo Vox com participação da Banda Adventus, no Campinho do Convento 

13 DE ABRIL (QUINTA-FEIRA) - 5º DIA DO OITAVÁRIO 

TEMA DO DIA: Chamados à Vida Sacerdotal 

- 7h, 9h E 11h: Missas na Capela do Convento
- 14h: Programa Salve Mãe das Alegrias - Campinho do Convento
- 15h - Devocional Oitavário - Campinho do Convento
– 16h: Missa 5º Dia do Oitavário no Campinho do Convento, com Área Pastoral: Serra/Fundão
- 19h30: Apresentação da Orquestra Acadêmica do Ifes, com Maestro Walter Costa Bacildo, acompanhados do Coral Cameria Ifes, no Santuário Divino Espírito Santo 

14 DE ABRIL (SEXTA-FEIRA) - 6º DIA DO OITAVÁRIO 

TEMA DO DIA: Chamados à Vida Religiosa Consagrada 

- 7h, 9h E 11h: Missas na capela do Convento
- 14h: Romaria dos Militares – Saída do portão do Convento
- 14h - Programa Salve Mãe das Alegrias - Campinho do Convento
- 15h: Devocional Oitavário - Campinho do Convento
- 16h: Missa 6º Dia do Oitavário no Campinho do Convento, com Área Pastoral: Vitória
- 19h30: Apresentação musical “Além Do Altar” no Campinho do Convento 

15 DE ABRIL (SÁBADO) - 7º DIA DO OITAVÁRIO 

TEMA DO DIA: Chamados ao Ministério de Catequistas 

- 7h: Missa na Capela do Convento
- 8h: Romaria das pessoas com deficiência e missa - Igreja do Rosário, na Prainha
- 9h: Missa com a Romaria da Diocese de São Mateus - Campinho Do Convento
- 10h: Romaria dos Adolescentes - saída do Parque da Prainha
- 11h: Missa com adolescentes no Campinho do Convento
- 14h: Programa Salve Mãe das Alegrias - Campinho do Convento
- 15h: Devocional Oitavário - Campinho do Convento
- 16h: Missa 7º dia do Oitavário – Romaria da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim, no Campinho do Convento
- 18h: Missa de envio da Romaria dos Homens na Catedral de Vitória
- 23h: Missa de encerramento da Romaria dos Homens no Parque da Prainha 

16 DE ABRIL (DOMINGO) - 8º DIA DO OITAVÁRIO 

TEMA DO DIA: Chamados ao Serviço

- 5h, 7h, E 11h: Missas na Capela do Convento
- 8h: Remaria, concentração na Praia do Ribeiro, Praia da Costa
- 9h: Missa com a Romaria da Diocese de Colatina - Campinho do Convento
- 15h: Romaria das Mulheres - Saída do Santuário de Vila Velha
- 15h30: Devocional Oitavário - Parque da Prainha
- 17h: Missa de encerramento da Romaria das Mulheres no Parque da Prainha
- 19h30: Vigília Jovem - Concentração na Igreja Nossa Senhora do Rosário, na Prainha

 17 DE ABRIL (SEGUNDA-FEIRA) 

 DIA DA PADROEIRA DO ESPÍRITO SANTO 

- 0h, 1h, 2h, 3h, 4h, 5h, 6h, 9 E 12h: Missas na Capela do Convento
- 7h: Missa Crb e seminário - Campinho do Convento
- 8h: Romaria dos Conguistas, saída do portão do Convento em direção ao campinho
- 8h: Romaria dos Ciclistas de Vila Velha – Saída em frente à Praça Sebastião Cibien, em Cobilândia, Vila Velha
- 10h: Missa – Pastorais Sociais – Vicariato para ação social - Campinho do Convento
- 14h: Programa Salve Mãe das Alegrias - Campinho do Convento
- 17h: Missa de encerramento da Festa da Penha no Parque da Prainha
- 18h: Show de encerramento da Festa da Penha

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