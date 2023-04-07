A Gazeta vai fazer cobertura especial da Festa da Penha

09 DE ABRIL (DOMINGO DE PÁSCOA) - 1º DIA DO OITAVÁRIO



Tema do dia: Batismo, fonte de todas as vocações

- 5h, 7h, 9h e 11h: Missas na Capela do Convento

- 7h30: Corrida da Penha na Praça dos Ciclistas x Parque da Prainha

- 14h: Programa Salve Mãe das Alegrias - Campinho do Convento

- 15h: Devocional Oitavário - Campinho do Convento

- 16h: Missa de Abertura da Festa da Penha no Campinho do Convento, com Área Pastoral: Vila Velha

10 DE ABRIL (SEGUNDA-FEIRA) - 2º DIA DO OITAVÁRIO

Tema Do Dia: Chamados À Vida

- 7h, 9h E 11h: Missas na Capela do Convento

- 14h: Programa Salve Mãe Das Alegrias – Campinho do Convento

- 15h: Devocional Oitavário - Campinho do Convento

- 16h: Missa 2º Dia do Oitavário no Campinho do Convento

- 19h30: Concerto com Ave Marias e Canções Marianas, com o coral da Catedral Metropolitana de Vitória - regente Márcio Neiva, na Igreja Do Rosário.

11 DE ABRIL (TERÇA-FEIRA) - 3º DIA DO OITAVÁRIO

TEMA DO DIA: Chamados ao Matrimônio

- 7h, 9h E 11h: Missas na Capela do Convento

- 14h: Programa Salve Mãe das Alegrias - Campinho do Convento

- 15h: Devocional Oitavário - Campinho do Convento

- 16h: Missa 3º Dia do Oitavário no Campinho do Convento, com Área Pastoral: Cariacica/Viana

- 19h30: Bênção para casais no Campinho do Convento, com cantor Dunga e Padre Renato Criste

12 DE ABRIL (QUARTA-FEIRA) - 4º DIA DO OITAVÁRIO

TEMA DO DIA: Chamados a ser leigos

- 7h, 9h E 11h: Missas no Campinho do Convento

- 14h: Programa Salve Mãe Das Alegrias - Campinho Do Convento

-15h: Devocional Oitavário - Campinho do Convento

-16h: Missa 4º Dia do Oitavário no Campinho do Convento, com Área Pastoral: Benevente

- 19h30: Noite oracional pelos filhos, com Padre Gudialace, Salete Ferreira, Angela Abdo e Amo Vox com participação da Banda Adventus, no Campinho do Convento

13 DE ABRIL (QUINTA-FEIRA) - 5º DIA DO OITAVÁRIO

TEMA DO DIA: Chamados à Vida Sacerdotal

- 7h, 9h E 11h: Missas na Capela do Convento

- 14h: Programa Salve Mãe das Alegrias - Campinho do Convento

- 15h - Devocional Oitavário - Campinho do Convento

– 16h: Missa 5º Dia do Oitavário no Campinho do Convento, com Área Pastoral: Serra/Fundão

- 19h30: Apresentação da Orquestra Acadêmica do Ifes, com Maestro Walter Costa Bacildo, acompanhados do Coral Cameria Ifes, no Santuário Divino Espírito Santo

14 DE ABRIL (SEXTA-FEIRA) - 6º DIA DO OITAVÁRIO

TEMA DO DIA: Chamados à Vida Religiosa Consagrada

- 7h, 9h E 11h: Missas na capela do Convento

- 14h: Romaria dos Militares – Saída do portão do Convento

- 14h - Programa Salve Mãe das Alegrias - Campinho do Convento

- 15h: Devocional Oitavário - Campinho do Convento

- 16h: Missa 6º Dia do Oitavário no Campinho do Convento, com Área Pastoral: Vitória

- 19h30: Apresentação musical “Além Do Altar” no Campinho do Convento

15 DE ABRIL (SÁBADO) - 7º DIA DO OITAVÁRIO

TEMA DO DIA: Chamados ao Ministério de Catequistas

- 7h: Missa na Capela do Convento

- 8h: Romaria das pessoas com deficiência e missa - Igreja do Rosário, na Prainha

- 9h: Missa com a Romaria da Diocese de São Mateus - Campinho Do Convento

- 10h: Romaria dos Adolescentes - saída do Parque da Prainha

- 11h: Missa com adolescentes no Campinho do Convento

- 14h: Programa Salve Mãe das Alegrias - Campinho do Convento

- 15h: Devocional Oitavário - Campinho do Convento

- 16h: Missa 7º dia do Oitavário – Romaria da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim, no Campinho do Convento

- 18h: Missa de envio da Romaria dos Homens na Catedral de Vitória

- 23h: Missa de encerramento da Romaria dos Homens no Parque da Prainha

16 DE ABRIL (DOMINGO) - 8º DIA DO OITAVÁRIO

TEMA DO DIA: Chamados ao Serviço

- 5h, 7h, E 11h: Missas na Capela do Convento

- 8h: Remaria, concentração na Praia do Ribeiro, Praia da Costa

- 9h: Missa com a Romaria da Diocese de Colatina - Campinho do Convento

- 15h: Romaria das Mulheres - Saída do Santuário de Vila Velha

- 15h30: Devocional Oitavário - Parque da Prainha

- 17h: Missa de encerramento da Romaria das Mulheres no Parque da Prainha

- 19h30: Vigília Jovem - Concentração na Igreja Nossa Senhora do Rosário, na Prainha

17 DE ABRIL (SEGUNDA-FEIRA)

DIA DA PADROEIRA DO ESPÍRITO SANTO

- 0h, 1h, 2h, 3h, 4h, 5h, 6h, 9 E 12h: Missas na Capela do Convento

- 7h: Missa Crb e seminário - Campinho do Convento

- 8h: Romaria dos Conguistas, saída do portão do Convento em direção ao campinho

- 8h: Romaria dos Ciclistas de Vila Velha – Saída em frente à Praça Sebastião Cibien, em Cobilândia, Vila Velha

- 10h: Missa – Pastorais Sociais – Vicariato para ação social - Campinho do Convento

- 14h: Programa Salve Mãe das Alegrias - Campinho do Convento

- 17h: Missa de encerramento da Festa da Penha no Parque da Prainha

- 18h: Show de encerramento da Festa da Penha

