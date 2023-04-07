A Gazeta vai fazer cobertura especial da Festa da Penha

Como acompanhar a programação
- Missas do Oitavário: As missas serão transmitidas ao vivo no site, Facebook e YouTube de A Gazeta, durante todos os dias, de 9 a 16 de abril, sempre a partir das 16 horas.
- Romaria dos Homens (16 de abril, às 17h30 horas): será transmitida ao vivo no site, no Facebook, YouTube e Instagram de A Gazeta.
- Romaria das Mulheres (17 de abril, às 15 horas): será transmitida ao vivo no site, no Facebook, YouTube e Instagram de A Gazeta.
Transmissão pela TV Gazeta
Programação Festa da Penha 2023
09 DE ABRIL (DOMINGO DE PÁSCOA) - 1º DIA DO OITAVÁRIO
Tema do dia: Batismo, fonte de todas as vocações
- 5h, 7h, 9h e 11h: Missas na Capela do Convento
- 7h30: Corrida da Penha na Praça dos Ciclistas x Parque da Prainha
- 14h: Programa Salve Mãe das Alegrias - Campinho do Convento
- 15h: Devocional Oitavário - Campinho do Convento
- 16h: Missa de Abertura da Festa da Penha no Campinho do Convento, com Área Pastoral: Vila Velha
10 DE ABRIL (SEGUNDA-FEIRA) - 2º DIA DO OITAVÁRIO
Tema Do Dia: Chamados À Vida
- 7h, 9h E 11h: Missas na Capela do Convento
- 14h: Programa Salve Mãe Das Alegrias – Campinho do Convento
- 15h: Devocional Oitavário - Campinho do Convento
- 16h: Missa 2º Dia do Oitavário no Campinho do Convento
- 19h30: Concerto com Ave Marias e Canções Marianas, com o coral da Catedral Metropolitana de Vitória - regente Márcio Neiva, na Igreja Do Rosário.
11 DE ABRIL (TERÇA-FEIRA) - 3º DIA DO OITAVÁRIO
TEMA DO DIA: Chamados ao Matrimônio
- 7h, 9h E 11h: Missas na Capela do Convento
- 14h: Programa Salve Mãe das Alegrias - Campinho do Convento
- 15h: Devocional Oitavário - Campinho do Convento
- 16h: Missa 3º Dia do Oitavário no Campinho do Convento, com Área Pastoral: Cariacica/Viana
- 19h30: Bênção para casais no Campinho do Convento, com cantor Dunga e Padre Renato Criste
12 DE ABRIL (QUARTA-FEIRA) - 4º DIA DO OITAVÁRIO
TEMA DO DIA: Chamados a ser leigos
- 7h, 9h E 11h: Missas no Campinho do Convento
- 14h: Programa Salve Mãe Das Alegrias - Campinho Do Convento
-15h: Devocional Oitavário - Campinho do Convento
-16h: Missa 4º Dia do Oitavário no Campinho do Convento, com Área Pastoral: Benevente
- 19h30: Noite oracional pelos filhos, com Padre Gudialace, Salete Ferreira, Angela Abdo e Amo Vox com participação da Banda Adventus, no Campinho do Convento
13 DE ABRIL (QUINTA-FEIRA) - 5º DIA DO OITAVÁRIO
TEMA DO DIA: Chamados à Vida Sacerdotal
- 7h, 9h E 11h: Missas na Capela do Convento
- 14h: Programa Salve Mãe das Alegrias - Campinho do Convento
- 15h - Devocional Oitavário - Campinho do Convento
– 16h: Missa 5º Dia do Oitavário no Campinho do Convento, com Área Pastoral: Serra/Fundão
- 19h30: Apresentação da Orquestra Acadêmica do Ifes, com Maestro Walter Costa Bacildo, acompanhados do Coral Cameria Ifes, no Santuário Divino Espírito Santo
14 DE ABRIL (SEXTA-FEIRA) - 6º DIA DO OITAVÁRIO
TEMA DO DIA: Chamados à Vida Religiosa Consagrada
- 7h, 9h E 11h: Missas na capela do Convento
- 14h: Romaria dos Militares – Saída do portão do Convento
- 14h - Programa Salve Mãe das Alegrias - Campinho do Convento
- 15h: Devocional Oitavário - Campinho do Convento
- 16h: Missa 6º Dia do Oitavário no Campinho do Convento, com Área Pastoral: Vitória
- 19h30: Apresentação musical “Além Do Altar” no Campinho do Convento
15 DE ABRIL (SÁBADO) - 7º DIA DO OITAVÁRIO
TEMA DO DIA: Chamados ao Ministério de Catequistas
- 7h: Missa na Capela do Convento
- 8h: Romaria das pessoas com deficiência e missa - Igreja do Rosário, na Prainha
- 9h: Missa com a Romaria da Diocese de São Mateus - Campinho Do Convento
- 10h: Romaria dos Adolescentes - saída do Parque da Prainha
- 11h: Missa com adolescentes no Campinho do Convento
- 14h: Programa Salve Mãe das Alegrias - Campinho do Convento
- 15h: Devocional Oitavário - Campinho do Convento
- 16h: Missa 7º dia do Oitavário – Romaria da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim, no Campinho do Convento
- 18h: Missa de envio da Romaria dos Homens na Catedral de Vitória
- 23h: Missa de encerramento da Romaria dos Homens no Parque da Prainha
16 DE ABRIL (DOMINGO) - 8º DIA DO OITAVÁRIO
TEMA DO DIA: Chamados ao Serviço
- 5h, 7h, E 11h: Missas na Capela do Convento
- 8h: Remaria, concentração na Praia do Ribeiro, Praia da Costa
- 9h: Missa com a Romaria da Diocese de Colatina - Campinho do Convento
- 15h: Romaria das Mulheres - Saída do Santuário de Vila Velha
- 15h30: Devocional Oitavário - Parque da Prainha
- 17h: Missa de encerramento da Romaria das Mulheres no Parque da Prainha
- 19h30: Vigília Jovem - Concentração na Igreja Nossa Senhora do Rosário, na Prainha
17 DE ABRIL (SEGUNDA-FEIRA)
DIA DA PADROEIRA DO ESPÍRITO SANTO
- 0h, 1h, 2h, 3h, 4h, 5h, 6h, 9 E 12h: Missas na Capela do Convento
- 7h: Missa Crb e seminário - Campinho do Convento
- 8h: Romaria dos Conguistas, saída do portão do Convento em direção ao campinho
- 8h: Romaria dos Ciclistas de Vila Velha – Saída em frente à Praça Sebastião Cibien, em Cobilândia, Vila Velha
- 10h: Missa – Pastorais Sociais – Vicariato para ação social - Campinho do Convento
- 14h: Programa Salve Mãe das Alegrias - Campinho do Convento
- 17h: Missa de encerramento da Festa da Penha no Parque da Prainha
- 18h: Show de encerramento da Festa da Penha