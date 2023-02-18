Festa da Penha 2023: seis padres se unem para show ao vivo no Convento

Da esquerda para a direita, os padres cantores da Arquidiocese de Vitória: Hadeleon, Renato, Alessandro, Anderson e Jacqueson Crédito: Marcella Neitzel

Festa da Penha começa no dia 9 de abril, daqui a exatamente 50 dias. Na programação, está confirmada no dia 14 de abril, durante o evento, uma apresentação musical formada por padres no campinho do Convento da Penha . O show, intitulado “Além do Altar”, terá no repertório grandes sucessos religiosos e seculares como “Tudo Posso” - conhecido na voz do padre Fábio de Melo - e “Romaria”, do compositor Renato Teixeira.

O musical é composto por cinco padres da Arquidiocese de Vitória e um da Diocese de São Mateus. Os de Vitória são Renato Criste, Hadeleon Santana, Anderson Gomes, Jacqueson Pimentel e Alessandro Rebonato; e o de São Mateus, Edson Delfino. As canções serão acompanhadas por uma banda composta de músicos experientes com instrumentos como violão, viola, violoncelo e percussão.

A primeira apresentação, realizada no formato live, foi realizada no dia 8 de setembro de 2021, durante o período da pandemia

“Todos nós padres desenvolvemos vários ofícios religiosos, mas também gostamos de outros estilos musicais e apreciamos a arte e a cultura; todo padre encontra no altar a fonte do seu ministério, é esta experiência que fazemos todos os dias”, explica o padre Renato Criste.