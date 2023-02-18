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Leonel Ximenes

Festa da Penha 2023: seis padres se unem para show ao vivo no Convento

Faltam 50 dias para a maior festa religiosa do Estado, que neste ano tem como tema “Com Maria, Chamados a Servir”

Públicado em 

18 fev 2023 às 02:15
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Da esquerda para a direita, os padres cantores Hadeleon, Renato, Alessandro, Anderson e Jacqueson
Da esquerda para a direita, os padres cantores da Arquidiocese de Vitória: Hadeleon, Renato, Alessandro, Anderson e Jacqueson Crédito: Marcella Neitzel
Festa da Penha começa no dia 9 de abril, daqui a exatamente 50 dias. Na programação, está confirmada no dia 14 de abril, durante o evento, uma apresentação musical formada por padres no campinho do Convento da Penha. O show, intitulado “Além do Altar”, terá no repertório grandes sucessos religiosos e seculares como “Tudo Posso” - conhecido na voz do padre Fábio de Melo - e “Romaria”, do compositor Renato Teixeira.
O musical é composto por cinco padres da Arquidiocese de Vitória e um da Diocese de São Mateus. Os de Vitória são Renato Criste, Hadeleon Santana, Anderson Gomes, Jacqueson Pimentel e Alessandro Rebonato; e o de São Mateus, Edson Delfino. As canções serão acompanhadas por uma banda composta de músicos experientes com instrumentos como violão, viola, violoncelo e percussão.
A primeira apresentação, realizada no formato live, foi realizada no dia 8 de setembro de 2021, durante o período da pandemia.

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“Todos nós padres desenvolvemos vários ofícios religiosos, mas também gostamos de outros estilos musicais e apreciamos a arte e a cultura; todo padre encontra no altar a fonte do seu ministério, é esta experiência que fazemos todos os dias”, explica o padre Renato Criste.
A Festa da Penha é o maior evento religioso do Espírito Santo e está entre as maiores e mais antigas festas marianas do Brasil, de grande relevância na identidade e na cultura do povo capixaba. A próxima edição será entre os dias 9 e 17 de abril e terá como tema “Com Maria, Chamados a Servir”.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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