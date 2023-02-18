Festa da Penha 2023: seis padres se unem para show ao vivo no Convento

A Festa da Penha
começa no dia 9 de abril, daqui a exatamente 50 dias. Na programação, está confirmada no dia 14 de abril, durante o evento, uma apresentação musical formada por padres no campinho do Convento da Penha
. O show, intitulado “Além do Altar”, terá no repertório grandes sucessos religiosos e seculares como “Tudo Posso” - conhecido na voz do padre Fábio de Melo - e “Romaria”, do compositor Renato Teixeira.
O musical é composto por cinco padres da Arquidiocese de Vitória e um da Diocese de São Mateus. Os de Vitória são Renato Criste, Hadeleon Santana, Anderson Gomes, Jacqueson Pimentel e Alessandro Rebonato; e o de São Mateus, Edson Delfino. As canções serão acompanhadas por uma banda composta de músicos experientes com instrumentos como violão, viola, violoncelo e percussão.
A primeira apresentação, realizada no formato live, foi realizada no dia 8 de setembro de 2021, durante o período da pandemia
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“Todos nós padres desenvolvemos vários ofícios religiosos, mas também gostamos de outros estilos musicais e apreciamos a arte e a cultura; todo padre encontra no altar a fonte do seu ministério, é esta experiência que fazemos todos os dias”, explica o padre Renato Criste.
A Festa da Penha é o maior evento religioso do Espírito Santo e está entre as maiores e mais antigas festas marianas do Brasil, de grande relevância na identidade e na cultura do povo capixaba. A próxima edição será entre os dias 9 e 17 de abril e terá como tema “Com Maria, Chamados a Servir”.