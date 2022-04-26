Noiva que atravessou a Romaria dos Homens conta sua aventura para casar

Ketlyn está passando a lua de mel em Porto de Galinhas (PE) Crédito: Divulgação

O dia 23 de abril de 2022 vai ficar marcado para o resto da vida de Ketlyn Nascimento Machado Oliveira, de 23 anos. Além de ter sido o dia do seu casamento, a vendedora teve que atravessar a pé a Romaria dos Homens , na altura de Cobilândia, para chegar a tempo de se casar. Chegar a tempo é força de expressão, porque a cerimônia começou com duas horas de atraso. Mas ela conseguiu. E conta como foi a maior aventura da sua vida.

“Foi estressante, fiquei nervosa, mas consegui me casar", suspira Ketlyn, que conversou com a coluna no intervalo da sua lua de mel que está sendo curtida na paradisíaca Porto de Galinhas, no litoral de Pernambuco

Ela conta que marcou o casamento com Filipe de Souza Oliveira, de 26 anos, em dezembro do ano passado, durante a festa de noivado. “Naquela época não se falava em Festa de Penha presencial. Além disso, marquei a cerimônia para 23 de abril porque foi nessa data, há seis anos, que conheci o meu agora marido e também porque era meu período de 20 dias de férias.”

Pois é, mas o calendário conspirou contra o casal, especialmente contra a noiva, que não imaginava a dificuldade que teria para chegar na igreja e realizar o sonho do casamento com o homem que ama.

"Deus me honrou desde o começo, recebi muito carinho dos fiéis na romaria, pararam para eu poder passar, fui aplaudida e no final deu tudo certo. Tivemos uma cerimônia linda com a bênção de Deus" Ketlyn Nascimento Machado Oliveira - Vendedora

Ketlyn foi se arrumar para o grande momento num salão de beleza no bairro Ataíde, em Vila Velha . Quando estava pronta, seu irmão foi buscá-la de carro. Era apenas o começo de momentos muito tensos. O irmão ficou retido na barreira policial formada para dar segurança à Romaria dos Homens. Apesar dos apelos, os guardas não o deixaram passar para buscar a irmã noiva.

Ele tinha acabado de levar um parente para a igreja em Alvorada, local do casamento de Ketlyn e Filipe. O irmão motorista foi orientado a dar a volta pela Rodovia Leste-Oeste, o que acabou atrasando sua missão de buscar a irmã. Na volta do salão, já atrasados, eles, acompanhados da mãe, tentaram passar pela barreira policial para acessar Alvorada.

Duas horas depois do horário previsto, Ketlyn finalmente se casa na igreja Crédito: Divulgação

“Levantei o vidro do carro e pedi ao policial: ‘por favor, moço, eu vou casar, preciso passar para chegar à igreja’”. Nada feito - os policiais não abriram exceção para a moça, que foi orientada, junto com o irmão motorista, a passar novamente pela Leste-Oeste. Neste meio tempo, a pressão aumentou - ela chegou a receber uma ligação do pai dela, que estava esperando a filha na igreja.

Desesperada com o atraso, quando ela chegou na margem da Avenida Lindenberg, na reta da igreja, deixou o carro, cruzou a via tomada de romeiros e seguiu a passos largos, por cerca de 500 metros, rumo à Igreja Assembleia de Deus , onde foi realizada a cerimônia.

“Os romeiros nos aplaudiram e fizeram muito barulho quando passei correndo, com minha mãe segurando meu vestido, atravessando a avenida”, recorda a noiva. Neste meio tempo, o pastor que iria presidir a celebração enviou um fotógrafo, de carro, para pegar Ketlyn, mas não adiantou: “Eu estava tão atrasada e desesperada que não esperei ninguém; fui a pé mesmo”, conta a vendedora.

Depois da pequena maratona e do sufoco, a solidariedade. Um grupo de amigas a esperou do lado de fora da igreja. Todas se mobilizaram para ajeitar o vestido de noiva e retocar a maquiagem de Ketlyn, que naturalmente precisava desses ajustes estéticos depois de tanta correria.