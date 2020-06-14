Soldado da PM surpreende a noiva (também PM) com pedido de casamento no ES

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Os tempos são duros, é verdade, mas há sempre espaço para um gesto e uma declaração de amor. Acostumado a enfrentar o lado menos romântico da vida no seu dia a dia de policial, o soldado PM Vinícius Kretli de Oliveira, de 26 anos, entretanto, não perdeu a ternura. Na última sexta-feira, no Dia dos Namorados, surpreendeu sua namorada, a também soldado PM Íngrid Monteiro Alves, 25, com um pedido de noivado e casamento , diante de um cenário sedutor.

O ambiente, um quarto decorado com balões vermelhos em forma de coração, música romântica, vídeo e fotos de momentos vividos pelo casal, foi meticulosamente preparado por Vinícius para seduzir Íngrid, que, claro ficou emocionada. A cena foi toda filmada e compartilhada por eles nas redes sociais , motivando desejos de muitas felicidades dos seus seguidores.

Vinícius conta que na sexta-feira, no Dia dos Namorados, acordou bem cedo, às 6h da manhã, para dar tempo de organizar a surpresa. "Fiquei aproximadamente um mês planejando cada detalhe. Queria que fosse perfeito, porque ela merecia o melhor. Me inspirei um pouco na internet, pesquisando formas de pedir ela em casamento. Tive que contar algumas mentiras para esconder ao máximo dela", conta ele, com um largo sorriso no rosto.

Íngrid vendeu o carro para juntar dinheiro que será utilizado na construção da casa do casal. Por isso, ela saiu às 6h30 de Alto Rio Novo e encarou dois ônibus para chegar às 15h a Ponto Belo , onde mora Vinícius, o que lhe deu o tempo suficiente para preparar o cenário romântico.

O militar descreve a cena: "Quando ela chegou, vendei seus olhos e a levei até a porta do meu quarto. Disse a ela que era uma surpresa do Dia dos Namorados. Quando pedi para ela tirar a venda e olhar o quarto, ela já caiu no choro. Fiz uma montagem com várias de nossas fotos e coloquei de fundo a música preferida dela, a Singular, de Anavitória ".

"A mensagem que eu deixo para todos os casais e principalmente aos homens é: valorizem suas namoradas/esposas. Demonstrem com atitudes o quão valiosas elas são. Elas merecem sempre a nossa melhor versão" Vinícius - Noivo de Íngrid

Com tanta dedicação e cuidado, Vinícius comemora: "Também conferi a data de todas as fotos e as coloquei em ordem cronológica. Comprei balões de coração, pétalas, velas aromáticas, champanhe, revelei fotos nossas e aí foi só organizar tudo. Deu trabalho, mas ver a felicidade no olhar dela não teve preço", suspira

O casal pretendia subir ao altar no dia 17 de abril do ano que vem, mas, por causa da pandemia do novo coronavírus, a igreja católica de Ecoporanga teve que cancelar vários casamentos já agendados e, por isso, a data ainda não foi confirmada.

Os soldados PM Vinícius e Monteiro, agora noivos: que sejam felizes para sempre Crédito: Divulgação

"Esperei tanto por esse momento e quando aconteceu me faltou a única palavra "sim" e sobraram muitas, muitas lágrimas. Vinícius me surpreendeu completamente com tanto romantismo e em cada detalhe, desde a nossa música de fundo à ordem cronológica das fotografias. Fico dividida em dois sentimentos: amor e gratidão. Foi tudo perfeito!" Íngrid Monteiro - Noiva do Vinícius

Parece coisa do destino: os dois se conheceram em 2014 quando fizeram o mesmo concurso e se tornaram policiais no mesmo batalhão, o 2º BPM (Nova Venécia), embora de pelotões diferentes. Depois de formados, ainda em 2014, foram trabalhar em locais diferentes.

"Eu tinha ela como amiga no Facebook e comecei a observá-la mais de perto. Em 2016, mandei mensagem para Íngrid pela primeira vez. Foram dois meses de conversas, até nos encontrarmos no Festival de Forró de Itaúnas . Lá, no dia 16 de julho de 2016, ficamos pela primeira vez. De lá para cá, fomos nos aproximando e por coincidência, no dia 16 de novembro de 2016, exatos quatro meses, começamos a namorar", conta o soldado Vinícius.