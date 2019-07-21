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Fenfit 2019

Forró Maturi é o vencedor do Festival de Forró de Itaúnas 2019

Cerca de 20 mil pessoas passaram pela vila nos oito dias de festa, segundo os organizadores
Leonardo Lucas da Silva

Leonardo Lucas da Silva

Publicado em 

21 jul 2019 às 20:54

Publicado em 21 de Julho de 2019 às 20:54

Forró Maturi, de Sergipe, foi o grande vencedor do Festival de Forró de Itaúnas 2019 Crédito: Bruno Tuba / Fenfit 2019
O Fenfit, tradicional Festival de Forró de Itaúnas encerrou a sua 19ª edição. O evento reuniu, segundo os organizadores, um público de 20 mil pessoas durante os oito dias de festa. O campeão deste ano foi a banda Forró Maturi, de Sergipe.
Com um público diversificado e de várias partes do Brasil e do mundo, o evento reuniu os amantes do forró pé de serra entre os dias 13 e 20 de julho, na Vila localizada em Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo.
Para a organização, o festival é uma grande oportunidade de reconhecimento para as bandas. “O vencedor Forró Maturi contou que fez uma rifa de uma bicicleta para ajudar nas despesas da viagem até Itaúnas. Isso mostra o quanto nosso festival é importante. Estamos muito felizes com essa credibilidade que traz as Bandas e o público de várias partes do Brasil e do Mundo para Itaúnas”, afirma Paulo Matos, um dos organizadores do Fenfit.
PREMIAÇÃO
Para este ano, os vencedores do concurso receberam premiações em dinheiro e também participam do CD e DVD do Fenfit do ano em que são campeões. Ao todo, o festival deve distribuir algo em torno de R$ 16 mil, sendo R$ 4 mil para o primeiro lugar, R$ 3 mil para o segundo lugar e R$ 2 mil para o terceiro colocado, além de R$ 1 mil para as premiações individuais.
CONFIRA A LISTA DOS VENCEDORES
- Vencedores FENFIT 2019
1º Lugar - Forró Maturi - SE
2º Lugar - Tamara Terra - RJ
3º Lugar - Empate - Trio Aristides - GO / Forró Maria Lua - SP
- Revelação Feminina
Thais Sodré - RJ - Amargô
- Revelação Masculina
Jobinson Santana - BA - Jobinson Santana
- Intérprete
Thaís Sodré - RJ - Amargô
- Sanfoneiro
Plácido Santos - GO - Trio Aristides
- Zabumba
Gilmar Rodrigues - SE - Forró Maturi
- Triângulo
Dhalsin - SP - Marcílio Menezes
- Letra
Forró Maria Lua - SP - Só no I Love You

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