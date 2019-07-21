Forró Maturi é o vencedor do Festival de Forró de Itaúnas 2019

Para a organização, o festival é uma grande oportunidade de reconhecimento para as bandas. “O vencedor Forró Maturi contou que fez uma rifa de uma bicicleta para ajudar nas despesas da viagem até Itaúnas. Isso mostra o quanto nosso festival é importante. Estamos muito felizes com essa credibilidade que traz as Bandas e o público de várias partes do Brasil e do Mundo para Itaúnas”, afirma Paulo Matos, um dos organizadores do Fenfit.

Para este ano, os vencedores do concurso receberam premiações em dinheiro e também participam do CD e DVD do Fenfit do ano em que são campeões. Ao todo, o festival deve distribuir algo em torno de R$ 16 mil, sendo R$ 4 mil para o primeiro lugar, R$ 3 mil para o segundo lugar e R$ 2 mil para o terceiro colocado, além de R$ 1 mil para as premiações individuais.