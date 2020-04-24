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Música na quarentena

Anavitória cobra R$ 95 por série de lives e fãs reclamam

Dupla tenta arrecadas dinheiro para os profissionais que ajudaram na turnê 'O Tempo é Agora'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 abr 2020 às 10:42

Publicado em 24 de Abril de 2020 às 10:42

A dupla Anavitória
A dupla Anavitória Crédito: Instagram/@bruna.casotti
Os fãs da dupla Anavitória não ficaram muito contentes quando as moças anunciaram em suas redes sociais que iriam promover lives durante a quarentena. O motivo seria a cobrança de R$ 95 - como um "ingresso" - para quem quiser assistir as transmissões.
O valor, que pode ser parcelado em até seis vezes com juros, garante sete lives de uma hora cada. Elas vão acontecer durante uma semana, no mês de maio, sendo seis feitas por com profissionais envolvidos na turnê do último disco das cantoras, com conversas e papos, além da exibição inédita de um show na Fundição Progresso, no Rio de Janeiro.
Ver essa foto no Instagram

A turnê do disco O TEMPO É AGORA (ganhador do Grammy de Melhor Álbum Pop em Língua Portuguesa) terminaria no primeiro final de semana de abril em Palmas, capital do Tocantins, estado natal das Anavitória. Foram aproximadamente 150 shows de norte à sul do país e também em Portugal. Mesmo após o fim da tour, os membros da nossa equipe de estrada seguiriam trabalhando individualmente no mercado, atendendo outros artistas e diversos eventos, como já faziam costumeiramente. Mas como, de uma hora para outra, o mundo se desconfigurou e quase todo mundo precisou ficar em casa, o cenário mudou completamente de figura. A indústria do entretenimento ao vivo foi duramente atingida pelas consequências do necessário isolamento social e da crise sanitária e econômica que estamos vivendo. Levando em consideração que atividades com aglomeração de pessoas devem ser as últimas a voltar ao normal, muitos dos profissionais da nossa área ficarão sem trabalhar por tempo indeterminado. Como o show não deve parar, chamamos parte da equipe responsável pela produção dessa turnê para compartilhar um pouco das histórias de bastidores. Vamos conversar de tudo um pouco: Desde noções básicas sobre como levar um show para a estrada até curiosidades e detalhes técnicos de toda a estrutura. Serão 7 encontros diários ao longo de uma semana, sendo 6 lives com alguns dos profissionais que fizeram parte da turnê e 1 exibição inédita de um show realizado em março do ano passado na Fundição Progresso, no Rio de Janeiro. 100% da arrecadação com as inscrições será destinada aos profissionais convidados a compartilhar seus conhecimentos nessas lives. Os ingressos são limitados e você pode saber mais informações e contribuir para que a cadeia produtiva da música continue brilhando através do link abaixo. https://otempoeagora.com.br/bastidores/

Uma publicação compartilhada por Ingresso Digital (@ingressodigitaloficial) em

"100% da arrecadação com as inscrições será destinada aos profissionais convidados a compartilhar seus conhecimentos nessas lives", consta de um comunicado da equipe das artistas. Isso porque "muitos dos profissionais da nossa área ficarão sem trabalhar por tempo indeterminado", por conta do período de isolamento.

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Alguns fãs foram para a internet reclamar. "Era mais fácil ter pedido doação! A galera que gosta de vocês ajudariam", escreveu uma fã. "Todos os outros artistas incentivando doações, fazendo parcerias para arrecadar mais doações e vocês cobrando.", comentou outra.

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