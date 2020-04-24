Anavitória cobra R$ 95 por série de lives e fãs reclamam

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A turnê do disco O TEMPO É AGORA (ganhador do Grammy de Melhor Álbum Pop em Língua Portuguesa) terminaria no primeiro final de semana de abril em Palmas, capital do Tocantins, estado natal das Anavitória. Foram aproximadamente 150 shows de norte à sul do país e também em Portugal. Mesmo após o fim da tour, os membros da nossa equipe de estrada seguiriam trabalhando individualmente no mercado, atendendo outros artistas e diversos eventos, como já faziam costumeiramente. Mas como, de uma hora para outra, o mundo se desconfigurou e quase todo mundo precisou ficar em casa, o cenário mudou completamente de figura. A indústria do entretenimento ao vivo foi duramente atingida pelas consequências do necessário isolamento social e da crise sanitária e econômica que estamos vivendo. Levando em consideração que atividades com aglomeração de pessoas devem ser as últimas a voltar ao normal, muitos dos profissionais da nossa área ficarão sem trabalhar por tempo indeterminado. Como o show não deve parar, chamamos parte da equipe responsável pela produção dessa turnê para compartilhar um pouco das histórias de bastidores. Vamos conversar de tudo um pouco: Desde noções básicas sobre como levar um show para a estrada até curiosidades e detalhes técnicos de toda a estrutura. Serão 7 encontros diários ao longo de uma semana, sendo 6 lives com alguns dos profissionais que fizeram parte da turnê e 1 exibição inédita de um show realizado em março do ano passado na Fundição Progresso, no Rio de Janeiro. 100% da arrecadação com as inscrições será destinada aos profissionais convidados a compartilhar seus conhecimentos nessas lives. Os ingressos são limitados e você pode saber mais informações e contribuir para que a cadeia produtiva da música continue brilhando através do link abaixo. https://otempoeagora.com.br/bastidores/