Anavitória cobra R$ 95 por série de lives e fãs reclamam

Os fãs da dupla Anavitória não ficaram muito contentes quando as moças anunciaram em suas redes sociais que iriam promover lives durante a quarentena. O motivo seria a cobrança de R$ 95 - como um "ingresso" - para quem quiser assistir as transmissões.
O valor, que pode ser parcelado em até seis vezes com juros, garante sete lives de uma hora cada. Elas vão acontecer durante uma semana, no mês de maio, sendo seis feitas por com profissionais envolvidos na turnê do último disco das cantoras, com conversas e papos, além da exibição inédita de um show na Fundição Progresso, no Rio de Janeiro.
"100% da arrecadação com as inscrições será destinada aos profissionais convidados a compartilhar seus conhecimentos nessas lives", consta de um comunicado da equipe das artistas. Isso porque "muitos dos profissionais da nossa área ficarão sem trabalhar por tempo indeterminado", por conta do período de isolamento.
Alguns fãs foram para a internet reclamar. "Era mais fácil ter pedido doação! A galera que gosta de vocês ajudariam", escreveu uma fã. "Todos os outros artistas incentivando doações, fazendo parcerias para arrecadar mais doações e vocês cobrando.", comentou outra.