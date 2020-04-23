Matheus, da dupla com Kauan, cria aplicativo para transmissões ao vivo

O sertanejo Matheus, da dupla com Kauan Crédito: Instagram/@matheusekauan

Em meio ao isolamento social, os artistas de todo o mundo têm buscado se reinventar e idealizar projetos que possam ser executados nos tempos de pandemia. Matheus, dupla de Kauan, tem chamado atenção com seus insights. O cantor, que foi o pioneiro a fazer as transmissões ao vivo nessa quarentena, ainda em 17 de março, Dia dos Fãs, resolveu criar sua própria ferramenta de lives após alguns aplicativos criarem regras que não agradaram ao artista.

O aplicativo terá o formato de pay-per-view, onde as pessoas comprarão um evento específico que será transmitido de uma forma bem profissional, explica Matheus sobre o LIVE LIVE Brasil , afirmando que a ferramenta é voltada principalmente para os sertanejos.

Além de formar um novo canal para o setor de eventos, o aplicativo tem o intuito de auxiliar as famílias que dependem da renda artística para se sustentar e instituições filantrópicas.

Queremos ajudar as pessoas que dependem dos barzinhos, muitas vezes elas não conseguem benefícios. Esse pessoal passa noites apresentando nossas canções, além de vários outros lugares como hospitais e entidades e os profissionais do meio como um todo.

A plataforma está sendo desenvolvida para abranger outros artistas da música. Segundo Matheus, ainda não há nomes confirmados, porém, artistas como Bruno & Marrone, Luan Santana e Gusttavo Lima já estão envolvidos no projeto.

Por falar no Embaixador, foi noticiado recentemente que o marido de Andressa Suíta estaria produzindo um aplicativo próprio após a polêmica causada pela notificação do Conar (Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária) e o excesso de bebidas alcoólicas durante as lives. Matheus garante se tratar do mesmo projeto e contou ter conversado com Gusttavo após o anúncio do aplicativo ser feito.

Ele deve ter comentado com alguém, na verdade. A gente é bem transparente e verdadeiro com o outro. Gusttavo comentou sobre o meu projeto porque há muito interesse de participar.

Na nova plataforma, o público poderá interagir com os artistas a todo o momento, enviando perguntas, montando o repertório. Está sendo algo bem pensando na relação fã e artistas. As pessoas querem entretenimento, querem participar, conta Matheus.