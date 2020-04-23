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Música

Roberta Miranda promete live com clássicos de seu repertório para maio

A noite também contará com uma participação especial e diversas surpresas.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 abr 2020 às 15:12

Publicado em 23 de Abril de 2020 às 15:12

A cantora Roberta Miranda
A cantora Roberta Miranda Crédito: Globo/Fábio Rocha
Roberta Miranda está empolgada em produzir durante a pandemia. A cantora acaba de lançar o clipe do projeto TeAbraçoComaMúsica, que reuniu um time de estrelas, e já está marcando um show ao vivo para seus fãs nas redes sociais.
A data marcada é dia 8 de maio, a partir das 19h. Nela, Roberta Miranda promete fazer uma live nostálgica, com direito a  grandes clássicos como "A Majestade, o Sabiá", "Meu Dengo", "Sol da Minha Vida", "São Tantas Coisas", entre outros. A noite também contará com uma participação especial e diversas surpresas.
Roberta ressalta que o videoclipe do projeto TeAbraçoComaMúsica foi feito de forma totalmente caseira durante quatro dias. A mexicana Ana Gabriel, a portuguesa Mariza, Péricles, Sabrina Sato, Salgadinho, Simaria, Tom Cavalcanti, Wanderléia e Zeca Pagodinho fizeram parte do time que cantou em uma só voz uma mensagem bem atual de fé, positividade e coletividade. Confira abaixo.

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