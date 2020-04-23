Roberta Miranda promete live com clássicos de seu repertório para maio

A cantora Roberta Miranda Crédito: Globo/Fábio Rocha

Roberta Miranda está empolgada em produzir durante a pandemia. A cantora acaba de lançar o clipe do projeto TeAbraçoComaMúsica, que reuniu um time de estrelas, e já está marcando um show ao vivo para seus fãs nas redes sociais.

A data marcada é dia 8 de maio, a partir das 19h. Nela, Roberta Miranda promete fazer uma live nostálgica, com direito a grandes clássicos como "A Majestade, o Sabiá", "Meu Dengo", "Sol da Minha Vida", "São Tantas Coisas", entre outros. A noite também contará com uma participação especial e diversas surpresas.